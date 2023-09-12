Бывший сотрудник McDonald's назвал два продукта, которые категорически нельзя заказывать
Бывший работник американского McDonald's дал неожиданный совет посетителям заведения о том, чего стоит избегать в меню. При этом, несмотря на то, что некоторые люди говорят о том, какие блюда стоит избегать, этот сотрудник обратил внимание на напитки.
Об этом сообщает Reddit.
Какие продукты нельзя заказывать в McDonald's
Экс-сотрудник утверждает, что машины для разлива напитков не получают должного ухода.
"За пять лет я видел, как эти машины очищали всего пару раз", — говорит он, добавляя, что такие популярные напитки, как фраппе или латте, могут накапливать нечистоты.
Кроме того, он советует избегать не только горячих и холодных напитков, но и мороженое.
Однако мнение экс-работника не было принято всеми. Пользователи соцсетей утверждают, что их филиалы McDonald's поддерживают высокие стандарты чистоты.
"У нас производилась очистка машин для напитков и фраппе после каждой рабочей ночи. Где был ваш ресторан?" - возмущается один из комментаторов.
Напомним, что McDonald’s ответил на многочисленные просьбы своих украинских клиентов и обновил меню, добавив туда национальные изюминки. Поклонники сети теперь могут насладиться картофельными соусами и особенным украинским бургером.