Бывший сотрудник McDonald's назвал два продукта, которые категорически нельзя заказывать

McDonald's в Киеве. Фото: focus.ua

Бывший работник американского McDonald's дал неожиданный совет посетителям заведения о том, чего стоит избегать в меню. При этом, несмотря на то, что некоторые люди говорят о том, какие блюда стоит избегать, этот сотрудник обратил внимание на напитки.

Об этом сообщает Reddit.

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Экс-сотрудник утверждает, что машины для разлива напитков не получают должного ухода.

"За пять лет я видел, как эти машины очищали всего пару раз", — говорит он, добавляя, что такие популярные напитки, как фраппе или латте, могут накапливать нечистоты.

Кроме того, он советует избегать не только горячих и холодных напитков, но и мороженое.

Однако мнение экс-работника не было принято всеми. Пользователи соцсетей утверждают, что их филиалы McDonald's поддерживают высокие стандарты чистоты.

"У нас производилась очистка машин для напитков и фраппе после каждой рабочей ночи. Где был ваш ресторан?" - возмущается один из комментаторов.

Напомним, что McDonald’s ответил на многочисленные просьбы своих украинских клиентов и обновил меню, добавив туда национальные изюминки. Поклонники сети теперь могут насладиться картофельными соусами и особенным украинским бургером.