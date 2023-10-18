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Коли обмаль часу, зробіть котлети по-стрийськи за забутим рецептом

18 жовтня 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Незвичайний рецепт смачних котлет — відео
Смажені котлети. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Котлети по-стрийськи готуються з ніжного курячого філе. Виходять дуже смачні і соковиті. Такий рецепт стане у нагоді, якщо часу обмаль. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо разом

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Вам знадобиться: 

  • куряче філе 500 г;
  • яйця 3 шт.;
  • крохмаль 3 столові ложки;
  • часник 6 зубців;
  • майонез (сметана) 200 мл;
  • олія 3 столові ложки;
  • сіль, перець за смаком. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно дрібно нарізати куряче філе. 

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Куряче філе. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Далі до філе потрібно додати 6 зубців давленого часнику. 

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Додавання курячих яєць. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Потім додаємо 3 курячі яйця та 3 столові ложки картопляного крохмалю. 

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Додавання крохмалю. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Додаємо сіль та перець за смаком, три столові ложки рослинної олії. 

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Філе в маринаді. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Також додаємо 3 столові ложки майонезу, за бажанням можна замінити на сметану. 

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Смажені котлети. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Ставимо в холодильник для того, щоб філе промаринувалося, мінімум на 4 години. Також таке філе можна замаринувати з вечора, а зранку чи на обід обсмажити.

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Смажені котлети. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Коли м'ясо гарно промаринувалося, починаємо смажити з двох сторін до готовності. Такі котлети зручно робити за допомогою звичайної ложки, як оладки. 

Раніше ми писали про рецепт оригінальної страви з фаршу замість котлет. 

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