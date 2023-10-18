Незвичайний рецепт смачних котлет — відео

Смажені котлети. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Котлети по-стрийськи готуються з ніжного курячого філе. Виходять дуже смачні і соковиті. Такий рецепт стане у нагоді, якщо часу обмаль.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо разом.

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Вам знадобиться:

куряче філе 500 г;

яйця 3 шт.;

крохмаль 3 столові ложки;

часник 6 зубців;

майонез (сметана) 200 мл;

олія 3 столові ложки;

сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно дрібно нарізати куряче філе.

Куряче філе. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Далі до філе потрібно додати 6 зубців давленого часнику.

Додавання курячих яєць. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Потім додаємо 3 курячі яйця та 3 столові ложки картопляного крохмалю.

Додавання крохмалю. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Додаємо сіль та перець за смаком, три столові ложки рослинної олії.

Філе в маринаді. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Також додаємо 3 столові ложки майонезу, за бажанням можна замінити на сметану.

Смажені котлети. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Ставимо в холодильник для того, щоб філе промаринувалося, мінімум на 4 години. Також таке філе можна замаринувати з вечора, а зранку чи на обід обсмажити.

Смажені котлети. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Коли м'ясо гарно промаринувалося, починаємо смажити з двох сторін до готовності. Такі котлети зручно робити за допомогою звичайної ложки, як оладки.

Раніше ми писали про рецепт оригінальної страви з фаршу замість котлет.