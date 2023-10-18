Незвичайний рецепт смачних котлет — відео

Коли обмаль часу, зробіть котлети по-стрийськи за забутим рецептом
Котлети по-стрийськи готуються з ніжного курячого філе. Виходять дуже смачні і соковиті. Такий рецепт стане у нагоді, якщо часу обмаль.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо разом.
Вам знадобиться:
- куряче філе 500 г;
- яйця 3 шт.;
- крохмаль 3 столові ложки;
- часник 6 зубців;
- майонез (сметана) 200 мл;
- олія 3 столові ложки;
- сіль, перець за смаком.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно дрібно нарізати куряче філе.
Далі до філе потрібно додати 6 зубців давленого часнику.
Потім додаємо 3 курячі яйця та 3 столові ложки картопляного крохмалю.
Додаємо сіль та перець за смаком, три столові ложки рослинної олії.
Також додаємо 3 столові ложки майонезу, за бажанням можна замінити на сметану.
Ставимо в холодильник для того, щоб філе промаринувалося, мінімум на 4 години. Також таке філе можна замаринувати з вечора, а зранку чи на обід обсмажити.
Коли м'ясо гарно промаринувалося, починаємо смажити з двох сторін до готовності. Такі котлети зручно робити за допомогою звичайної ложки, як оладки.
Раніше ми писали про рецепт оригінальної страви з фаршу замість котлет.
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