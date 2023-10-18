Необычный рецепт вкусных котлет — видео

Когда мало времени, сделайте котлеты по-стрыйски по забытому рецепту
Котлеты по-стрыйски готовятся из нежного куриного филе. Получаются очень вкусные и сочные. Такой рецепт пригодится, если времени мало.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим вместе.
Вам понадобится:
- куриное филе 500 г;
- яйца 3 шт.;
- крахмал 3 столовые ложки;
- чеснок 6 зубцов;
- майонез (сметана) 200 мл;
- масло 3 столовых ложки;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно мелко нарезать куриное филе.
Далее к филе нужно добавить 6 зубчиков давленного чеснока.
Затем добавляем 3 куриных яйца и 3 столовых ложки картофельного крахмала.
Добавляем соль и перец по вкусу, три столовых ложки растительного масла.
Также добавляем 3 столовые ложки майонеза, по желанию можно заменить сметаной.
Ставим в холодильник для того, чтобы филе промариновалось, минимум на 4 часа. Такое филе можно замариновать с вечера, а утром или на обед пожарить.
Когда мясо хорошо промариновалось, начинаем жарить с двух сторон до готовности. Такие котлеты удобно делать с помощью обыкновенной ложки, как оладьи.
Раньше мы писали о рецепте оригинального блюда из фарша вместо котлет.
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