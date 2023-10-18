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Когда мало времени, сделайте котлеты по-стрыйски по забытому рецепту

18 октября 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Необычный рецепт вкусных котлет — видео
Жареные котлеты. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Котлеты по-стрыйски готовятся из нежного куриного филе. Получаются очень вкусные и сочные. Такой рецепт пригодится, если времени мало.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим вместе.

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Вам понадобится:

  • куриное филе 500 г;
  • яйца 3 шт.;
  • крахмал 3 столовые ложки;
  • чеснок 6 зубцов;
  • майонез (сметана) 200 мл;
  • масло 3 столовых ложки;
  • соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно мелко нарезать куриное филе.

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Куриное филе. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Далее к филе нужно добавить 6 зубчиков давленного чеснока.

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Добавление куриных яиц. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Затем добавляем 3 куриных яйца и 3 столовых ложки картофельного крахмала.

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Добавление крахмала. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Добавляем соль и перец по вкусу, три столовых ложки растительного масла.

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Филе в маринаде. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Также добавляем 3 столовые ложки майонеза, по желанию можно заменить сметаной.

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Жареные котлеты. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Ставим в холодильник для того, чтобы филе промариновалось, минимум на 4 часа. Такое филе можно замариновать с вечера, а утром или на обед пожарить.

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Жареные котлеты. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Когда мясо хорошо промариновалось, начинаем жарить с двух сторон до готовности. Такие котлеты удобно делать с помощью обыкновенной ложки, как оладьи.

Раньше мы писали о рецепте оригинального блюда из фарша вместо котлет.

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