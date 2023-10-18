Необычный рецепт вкусных котлет — видео

Жареные котлеты. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Котлеты по-стрыйски готовятся из нежного куриного филе. Получаются очень вкусные и сочные. Такой рецепт пригодится, если времени мало.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим вместе.

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Вам понадобится:

куриное филе 500 г;

яйца 3 шт.;

крахмал 3 столовые ложки;

чеснок 6 зубцов;

майонез (сметана) 200 мл;

масло 3 столовых ложки;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно мелко нарезать куриное филе.

Куриное филе. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Далее к филе нужно добавить 6 зубчиков давленного чеснока.

Добавление куриных яиц. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Затем добавляем 3 куриных яйца и 3 столовых ложки картофельного крахмала.

Добавление крахмала. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Добавляем соль и перец по вкусу, три столовых ложки растительного масла.

Филе в маринаде. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Также добавляем 3 столовые ложки майонеза, по желанию можно заменить сметаной.

Жареные котлеты. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Ставим в холодильник для того, чтобы филе промариновалось, минимум на 4 часа. Такое филе можно замариновать с вечера, а утром или на обед пожарить.

Жареные котлеты. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Когда мясо хорошо промариновалось, начинаем жарить с двух сторон до готовности. Такие котлеты удобно делать с помощью обыкновенной ложки, как оладьи.

Раньше мы писали о рецепте оригинального блюда из фарша вместо котлет.