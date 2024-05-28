Як приготувати курку Гунбао — покроковий опис приготування.

Курка Гунбао. Фото: Freepik

Курка "гунбао" — класична страва, яку винайшли в провінції Сичуань у західному Китаї. Таку страву можна готувати на природі на мангалі або вдома на сковорідці. Куряче філе обсмажена таким чином, набуває зовсім іншого смаку, спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Marco Cervetti.

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Вам знадобиться:

куряче філе 400 г;

імбир 30 г;

арахіс 50 г;

зелена цибуля 60 г;

червоний перець чилі 7 г;

сіль 1 г (за смаком);

цукор 1 г (за смаком);

крохмаль 2 г;

борошно 2 г;

оцет рисовий 7 г;

соєвий соус 7 г;

сичуаньський гострий соус 20 г;

олія рослинна 50 г;

часник 4 зубчики.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати імбир, червоний перець, зелену цибулю та часник.

Зелень та часник. Фото: YouTube @marcocervettiarchive

Нарізати куряче філе на невеликі шматочки. Також потрібно змішати цукор, крохмаль, борошно, рисовий оцет та сичуаньський гострий соус.

Куряче філе. Фото: YouTube @marcocervettiarchive

На пательні розігріти олію, додати суміш з зелені, перцю, імбиря та часника. Додати суміш соусів та арахіс.

Приготування курки. Фото: YouTube @marcocervettiarchive

Потім додати курку та обсмажити її до готовності. Можна подавати до столу.

Готова страва. Фото: YouTube @marcocervettiarchive

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