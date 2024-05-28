Как приготовить курицу Гунбао – пошаговое описание приготовления.

Китайский рецепт курицы Гунбао от шеф повара Марко Черветти
Курица "Гунбао" — классическое блюдо, которое изобрели в провинции Сычуань в западном Китае. Такое блюдо можно готовить на природе на мангале или дома на сковороде. Куриное филе обжаренное таким образом, приобретает совсем другой вкус, попробуйте приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Marco Cervetti.
Вам понадобится:
- куриное филе 400 г;
- имбирь 30 г;
- арахис 50 г;
- зеленый лук 60 г;
- красный перец чили 7 г;
- соль 1 г (по вкусу);
- сахар 1 г (по вкусу);
- крахмал 2 г;
- мука 2 г;
- уксус рисовый 7 г;
- соевый соус 7 г;
- сычуаньский острый соус 20 г;
- масло растительное 50 г;
- чеснок 4 зубчика.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать имбирь, красный перец, зеленый лук и чеснок.
Нарезать куриное филе на небольшие кусочки. Также нужно смешать сахар, крахмал, муку, рисовый уксус и острый сычуаньский соус.
На сковороде разогреть растительное масло, добавить смесь из зелени, перца, имбиря и чеснока. Добавить смесь соусов и арахис.
Затем добавить курицу и обжарить до готовности. Можно подавать на стол.
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