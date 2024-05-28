Как приготовить курицу Гунбао – пошаговое описание приготовления.

Курица Гунбао. Фото: Freepik

Курица "Гунбао" — классическое блюдо, которое изобрели в провинции Сычуань в западном Китае. Такое блюдо можно готовить на природе на мангале или дома на сковороде. Куриное филе обжаренное таким образом, приобретает совсем другой вкус, попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Marco Cervetti.

Читайте также:

Вам понадобится:

куриное филе 400 г;

имбирь 30 г;

арахис 50 г;

зеленый лук 60 г;

красный перец чили 7 г;

соль 1 г (по вкусу);

сахар 1 г (по вкусу);

крахмал 2 г;

мука 2 г;

уксус рисовый 7 г;

соевый соус 7 г;

сычуаньский острый соус 20 г;

масло растительное 50 г;

чеснок 4 зубчика.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать имбирь, красный перец, зеленый лук и чеснок.

Зелень и чеснок. Фото: YouTube @marcocervettiarchive

Нарезать куриное филе на небольшие кусочки. Также нужно смешать сахар, крахмал, муку, рисовый уксус и острый сычуаньский соус.

Куриное филе. Фото: YouTube @marcocervettiarchive

На сковороде разогреть растительное масло, добавить смесь из зелени, перца, имбиря и чеснока. Добавить смесь соусов и арахис.

Приготовление курицы. Фото: YouTube @marcocervettiarchive

Затем добавить курицу и обжарить до готовности. Можно подавать на стол.

Готовое блюдо. Фото: YouTube @marcocervettiarchive

Раньше мы писали о самом простом рецепте хрустящего картофеля по-крестьянски.

Возьмите три картофелины и приготовьте этот гениальный завтрак или ужин — итальянская фритата.