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Хрумка квашена капуста швидкого приготування

16 жовтня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Квашена капуста згідно цього рецепта готується просто і швидко — відео рецепт
Квашена капуста. Фото: YouTube @zdorovia
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Спробуйте приготувати цю квашену капусту, яка завжди виходить соковита і хрумка. Цей рецепт перевірений роками. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі На Здоров'я

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Вам знадобиться на 3-літрову банку:

  • 2-2,5 кг капусти;
  • 3 лаврові листки;
  • 7 горошин черного перця;
  • 1 морква;
  • на 1 л кип'яченої охолодженої води;
  • 1 столова ложка солі;
  • 1 столова ложка цукру. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно подрібнити капусту та натерти моркву. 

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Капуста та морква. Фото: YouTube @zdorovia

Тепер беремо літр кип'яченої охолодженої води та додаємо столову ложку солі і столову ложку цукру. 

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Вода та сіль. Фото: YouTube @zdorovia

Тепер капусту та моркву потрібно ретельно перемішати та складаємо в банку. 

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Свіжа капуста. Фото: YouTube @zdorovia

Також потрібно додати лавровий лист та перець горошком. 

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Капуста та морква. Фото: YouTube @zdorovia

Тепер заливаємо капусту водою. 

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Капуста в банці. Фото: YouTube @zdorovia

Залишаємо капусту на 3-5 днів в місці за кімнатної температури. 

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Капуста в банці. Фото: YouTube @zdorovia

Кожного дня капусту потрібно проколювати до самого дна, щоб випустити гази, які будуть утворюватися під час ферментації. 

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Капуста в банці. Фото: YouTube @zdorovia

Потім капусту перекладаємо для зберігання в холодильник. 

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Квашена капуста. Фото: YouTube @zdorovia

Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.

 

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