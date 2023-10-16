Квашена капуста згідно цього рецепта готується просто і швидко — відео рецепт

Хрумка квашена капуста швидкого приготування
Спробуйте приготувати цю квашену капусту, яка завжди виходить соковита і хрумка. Цей рецепт перевірений роками.
Рецепт опублікували на YouTube каналі На Здоров'я.
Вам знадобиться на 3-літрову банку:
- 2-2,5 кг капусти;
- 3 лаврові листки;
- 7 горошин черного перця;
- 1 морква;
- на 1 л кип'яченої охолодженої води;
- 1 столова ложка солі;
- 1 столова ложка цукру.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно подрібнити капусту та натерти моркву.
Тепер беремо літр кип'яченої охолодженої води та додаємо столову ложку солі і столову ложку цукру.
Тепер капусту та моркву потрібно ретельно перемішати та складаємо в банку.
Також потрібно додати лавровий лист та перець горошком.
Тепер заливаємо капусту водою.
Залишаємо капусту на 3-5 днів в місці за кімнатної температури.
Кожного дня капусту потрібно проколювати до самого дна, щоб випустити гази, які будуть утворюватися під час ферментації.
Потім капусту перекладаємо для зберігання в холодильник.
Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.
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