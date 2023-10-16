Квашена капуста згідно цього рецепта готується просто і швидко — відео рецепт

Квашена капуста. Фото: YouTube @zdorovia

Спробуйте приготувати цю квашену капусту, яка завжди виходить соковита і хрумка. Цей рецепт перевірений роками.

Рецепт опублікували на YouTube каналі На Здоров'я.

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Вам знадобиться на 3-літрову банку:

2-2,5 кг капусти;

3 лаврові листки;

7 горошин черного перця;

1 морква;

на 1 л кип'яченої охолодженої води;

1 столова ложка солі;

1 столова ложка цукру.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно подрібнити капусту та натерти моркву.

Капуста та морква. Фото: YouTube @zdorovia

Тепер беремо літр кип'яченої охолодженої води та додаємо столову ложку солі і столову ложку цукру.

Вода та сіль. Фото: YouTube @zdorovia

Тепер капусту та моркву потрібно ретельно перемішати та складаємо в банку.

Свіжа капуста. Фото: YouTube @zdorovia

Також потрібно додати лавровий лист та перець горошком.

Капуста та морква. Фото: YouTube @zdorovia

Тепер заливаємо капусту водою.

Капуста в банці. Фото: YouTube @zdorovia

Залишаємо капусту на 3-5 днів в місці за кімнатної температури.

Капуста в банці. Фото: YouTube @zdorovia

Кожного дня капусту потрібно проколювати до самого дна, щоб випустити гази, які будуть утворюватися під час ферментації.

Капуста в банці. Фото: YouTube @zdorovia

Потім капусту перекладаємо для зберігання в холодильник.

Квашена капуста. Фото: YouTube @zdorovia

Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.