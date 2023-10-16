Квашеная капуста согласно этому рецепту готовится просто и быстро — видео рецепт

Квашеная капуста. Фото: YouTube @zdorovia

Попробуйте приготовить эту квашеную капусту, которая всегда получается сочная и хрустящая. Этот рецепт проверен годами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале На Здоровье.

Читайте также:

Вам понадобится на 3-литровую банку:

2-2,5 кг капусты;

3 лавровых листа;

7 горошин черного перца;

1 морковь;

1 л кипяченой охлажденной воды;

1 столовая ложка соли;

1 столовая ложка сахара.

Способ приготовления

Сначала нужно измельчить капусту и натереть морковь.

Капуста и морковь. Фото: YouTube @zdorovia

Теперь берем литр кипяченой охлажденной воды и добавляем столовую ложку соли и столовую ложку сахара.

Вода и соль. Фото: YouTube @zdorovia

Капусту и морковь нужно тщательно перемешать и уложить в банку.

Свежая капуста. Фото: YouTube @zdorovia

Также нужно добавить лавровый лист и перец горошком.

Капуста и морковь. Фото: YouTube @zdorovia

Теперь заливаем капусту водой.

Капуста в банке. Фото: YouTube @zdorovia

Оставляем капусту на 3-5 дней в месте при комнатной температуре.

Капуста в банке. Фото: YouTube @zdorovia

Каждый день капусту нужно прокалывать до дна, чтобы выпустить газы, которые будут образовываться во время ферментации.

Капуста в банке. Фото: YouTube @zdorovia

Затем капусту перекладываем для хранения в холодильник.

Квашеная капуста. Фото: YouTube @zdorovia

Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.