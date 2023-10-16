Квашеная капуста согласно этому рецепту готовится просто и быстро — видео рецепт

Хрустящая квашеная капуста быстрого приготовления
Попробуйте приготовить эту квашеную капусту, которая всегда получается сочная и хрустящая. Этот рецепт проверен годами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале На Здоровье.
Вам понадобится на 3-литровую банку:
- 2-2,5 кг капусты;
- 3 лавровых листа;
- 7 горошин черного перца;
- 1 морковь;
- 1 л кипяченой охлажденной воды;
- 1 столовая ложка соли;
- 1 столовая ложка сахара.
Способ приготовления
Сначала нужно измельчить капусту и натереть морковь.
Теперь берем литр кипяченой охлажденной воды и добавляем столовую ложку соли и столовую ложку сахара.
Капусту и морковь нужно тщательно перемешать и уложить в банку.
Также нужно добавить лавровый лист и перец горошком.
Теперь заливаем капусту водой.
Оставляем капусту на 3-5 дней в месте при комнатной температуре.
Каждый день капусту нужно прокалывать до дна, чтобы выпустить газы, которые будут образовываться во время ферментации.
Затем капусту перекладываем для хранения в холодильник.
Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.
Читайте Новини.LIVE!