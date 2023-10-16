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Хрустящая квашеная капуста быстрого приготовления

16 октября 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Квашеная капуста согласно этому рецепту готовится просто и быстро — видео рецепт
Квашеная капуста. Фото: YouTube @zdorovia
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Попробуйте приготовить эту квашеную капусту, которая всегда получается сочная и хрустящая. Этот рецепт проверен годами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале На Здоровье.

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Вам понадобится на 3-литровую банку:

  • 2-2,5 кг капусты;
  • 3 лавровых листа;
  • 7 горошин черного перца;
  • 1 морковь;
  • 1 л кипяченой охлажденной воды;
  • 1 столовая ложка соли;
  • 1 столовая ложка сахара.

Способ приготовления

Сначала нужно измельчить капусту и натереть морковь.

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Капуста и морковь. Фото: YouTube @zdorovia

Теперь берем литр кипяченой охлажденной воды и добавляем столовую ложку соли и столовую ложку сахара.

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Вода и соль. Фото: YouTube @zdorovia

Капусту и морковь нужно тщательно перемешать и уложить в банку.

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Свежая капуста. Фото: YouTube @zdorovia

Также нужно добавить лавровый лист и перец горошком.

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Капуста и морковь. Фото: YouTube @zdorovia

Теперь заливаем капусту водой.

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Капуста в банке. Фото: YouTube @zdorovia

Оставляем капусту на 3-5 дней в месте при комнатной температуре.

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Капуста в банке. Фото: YouTube @zdorovia

Каждый день капусту нужно прокалывать до дна, чтобы выпустить газы, которые будут образовываться во время ферментации.

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Капуста в банке. Фото: YouTube @zdorovia

Затем капусту перекладываем для хранения в холодильник.

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Квашеная капуста. Фото: YouTube @zdorovia

Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.

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