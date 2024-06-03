Рецепт корисних курячих котлет із кабачком за 35 хвилин – покрокове приготування

Котлети з курячим філе кабачком. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачні, ніжні та соковиті котлети з кабачка та курячого філе. Ідеальний рецепт на обід чи вечерю влітку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

кабачок 1 шт. (300 г);

куряча грудка 1 шт. (250 г);

кріп;

сушений часник 0,5 ч. л;

борошно 1-2 ст.л;

цибуля 1 шт;

яйце 1 шт;

сіль|соль|, чорний мелений перець.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно натерти кабачок та прибрати зайву рідину.

Тертий кабачок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

До натертого кабачка додати курячий фарш та яйця, все перемішати.

Фарш та кабачок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У фарш додати сіль, чорний перець та сушений часник.

Фарш та кабачок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смажити котлети на сковороді з двох боків до золотої скоринки.

Приготування котлети. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Котлети можна подавати з гарніром або як самостійну страву.

Котлети та соус. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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