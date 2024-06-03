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Хіт здорового харчування — рецепт котлет з курячим філе та кабачком за 35 хвилин

3 червня 2024 17:34
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт корисних курячих котлет із кабачком за 35 хвилин – покрокове приготування
Котлети з курячим філе кабачком. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачні, ніжні та соковиті котлети з кабачка та курячого філе. Ідеальний рецепт на обід чи вечерю влітку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • кабачок 1 шт. (300 г);
  • куряча грудка 1 шт. (250 г);
  • кріп;
  • сушений часник 0,5 ч. л;
  • борошно 1-2 ст.л;
  • цибуля 1 шт;
  • яйце 1 шт;
  • сіль|соль|, чорний мелений перець.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно натерти кабачок та прибрати зайву рідину.

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Тертий кабачок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

До натертого кабачка додати курячий фарш та яйця, все перемішати.

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Фарш та кабачок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У фарш додати сіль, чорний перець та сушений часник.

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Фарш та кабачок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смажити котлети на сковороді з двох боків до золотої скоринки.

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Приготування котлети. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Котлети можна подавати з гарніром або як самостійну страву.

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Котлети та соус. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про соковиті котлети з дитинства за рецептом бабусі.

Ще ми розповідали, як приготувати котлети в духовці — простий рецепт.

Також радимо ознайомитися з ідеальним рецептом хрустких, але соковитих котлет.

кабачок
курка
рецепти
лайфхаки
котлети

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