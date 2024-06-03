Рецепт корисних курячих котлет із кабачком за 35 хвилин – покрокове приготування

Хіт здорового харчування — рецепт котлет з курячим філе та кабачком за 35 хвилин
Дуже смачні, ніжні та соковиті котлети з кабачка та курячого філе. Ідеальний рецепт на обід чи вечерю влітку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- кабачок 1 шт. (300 г);
- куряча грудка 1 шт. (250 г);
- кріп;
- сушений часник 0,5 ч. л;
- борошно 1-2 ст.л;
- цибуля 1 шт;
- яйце 1 шт;
- сіль|соль|, чорний мелений перець.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно натерти кабачок та прибрати зайву рідину.
До натертого кабачка додати курячий фарш та яйця, все перемішати.
У фарш додати сіль, чорний перець та сушений часник.
Смажити котлети на сковороді з двох боків до золотої скоринки.
Котлети можна подавати з гарніром або як самостійну страву.
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