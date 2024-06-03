Рецепт полезных куриных котлет с кабачком за 35 минут — пошаговое приготовление

Котлеты с куриным филе и кабачком. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусные, нежные и сочные котлеты из кабачка и куриного филе. Идеальный рецепт на обед или ужин летом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

кабачок — 1 шт. (300 г);

куриная грудка — 1 шт. (250 г);

укроп;

сушеный чеснок — 0,5 ч.л.;

мука — 1-2 ст.л.;

лук — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

соль, черный молотый перец.

Способ приготовления

Сначала необходимо натереть кабачок и убрать лишнюю жидкость.

Тертый кабачок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

К натертому кабачку добавить куриный фарш и яйца, все перемешать.

Фарш и кабачок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В фарш добавить соль, черный перец и сушеный чеснок.

Фарш и кабачок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Жарить котлеты на сковороде с двух сторон до золотой корочки.

Приготовление котлет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Котлеты можно подавать с гарниром или как самостоятельное блюдо.

Котлеты и соус. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о сочных котлетах с детства по рецепту бабушки.

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