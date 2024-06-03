Рецепт полезных куриных котлет с кабачком за 35 минут — пошаговое приготовление

Хит здорового питания — рецепт котлет с куриным филе и кабачком за 35 минут
Очень вкусные, нежные и сочные котлеты из кабачка и куриного филе. Идеальный рецепт на обед или ужин летом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- кабачок — 1 шт. (300 г);
- куриная грудка — 1 шт. (250 г);
- укроп;
- сушеный чеснок — 0,5 ч.л.;
- мука — 1-2 ст.л.;
- лук — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- соль, черный молотый перец.
Способ приготовления
Сначала необходимо натереть кабачок и убрать лишнюю жидкость.
К натертому кабачку добавить куриный фарш и яйца, все перемешать.
В фарш добавить соль, черный перец и сушеный чеснок.
Жарить котлеты на сковороде с двух сторон до золотой корочки.
Котлеты можно подавать с гарниром или как самостоятельное блюдо.
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