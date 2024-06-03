Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Хит здорового питания — рецепт котлет с куриным филе и кабачком за 35 минут arrow

Хит здорового питания — рецепт котлет с куриным филе и кабачком за 35 минут

3 июня 2024 17:34
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт полезных куриных котлет с кабачком за 35 минут — пошаговое приготовление
Котлеты с куриным филе и кабачком. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусные, нежные и сочные котлеты из кабачка и куриного филе. Идеальный рецепт на обед или ужин летом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • кабачок — 1 шт. (300 г);
  • куриная грудка — 1 шт. (250 г);
  • укроп;
  • сушеный чеснок — 0,5 ч.л.;
  • мука — 1-2 ст.л.;
  • лук — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль, черный молотый перец. 

Способ приготовления

Сначала необходимо натереть кабачок и убрать лишнюю жидкость. 

null
Тертый кабачок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

К натертому кабачку добавить куриный фарш и яйца, все перемешать.  

null
Фарш и кабачок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В фарш добавить соль, черный перец и сушеный чеснок. 

null
Фарш и кабачок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Жарить котлеты на сковороде с двух сторон до золотой корочки. 

null
Приготовление котлет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Котлеты можно подавать с гарниром или как самостоятельное блюдо. 

null
Котлеты и соус. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о сочных котлетах с детства по рецепту бабушки.

Еще мы рассказывали, как приготовить котлеты в духовке — простой рецепт.

Также советуем ознакомиться с идеальным рецептом хрустящих, но сочных котлет.

кабачок
курица
рецепты
лайфхаки
котлеты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня