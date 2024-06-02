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Хачапурі на сніданок за 15 хвилин — простий і швидкий рецепт з TikTok

2 червня 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати хачапурі за 15 хвилин — простий рецепт TikTok
Хачапурі із сиром. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Почніть ранок з приготування хачапурі за простим і швидким рецептом з TikTok. Смачна грузинська страва, яка готується всього за 15 хвилин, стане ідеальним початком дня та потішить вас і ваших близьких ароматними сирними ласощами.

Рецепт опублікували в TikTоk на каналі vkusnie_resepti_.

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@vkusnie_resepti_

"Хачапурі на сніданок за 15 хвилин Такі смачні ми давно не їли 🔥 Інгредієнти: 300 мл кефіру 1 яйце 1 чл солі 1 чл цукру 3 ст.л олії 450 гр борошна 10 гр розпушувача для начинки: Сіль за смаком Приготування: Змішати віночком всі інгредієнти, додати|добавляти| муку|борошно| з|із| розпушувачем і замісити тісто. .Подавати гарячими із солодким чаєм Приємного апетиту ❤️" . . . . . . #жіноча кухня # хачапурі

♬ Бібліотека - Колос

Вам знадобиться:

  • 300 мл кефіру;
  • 1 яйце;
  • 1 ч. л. солі;
  • 1 ч. л. цукру;
  • 3 с. л. олії;
  • 450 г борошна;
  • 10 г розпушувача.

Для начинки:

  • 350 гр сиру (сулугуні);
  • 1 яйце;
  • сіль за смаком.

Спосіб приготування

Змішати всі інгредієнти, додати борошно з розпушувачем та замісити тісто.

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Приготування тіста. Фото: vkusnie_resepti_

Натерти сир, додати яйце і перемішати. Тісто та начинку розділити на чотири кульки.

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Приготування тіста. Фото: vkusnie_resepti_

Зібрати хачапурі та обсмажити з двох сторін на сухій сковороді.

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Приготування хачапурі. Фото: vkusnie_resepti_

Змастити гарячі хачапурі вершковим маслом. Подавати гарячими із солодким чаєм.

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Приготування хачапурі. Фото: vkusnie_resepti_

Раніше ми писали про рецепт хачапурі із сиром на сковороді на сніданок за 10 хвилин.

Також ми розповідали про сніданок за 15 хвилин — швидкий та смачний рецепт із лаваша.

Або ознайомтеся з рецептом смачного сніданку з лаваша — лише три інгредієнти.

Ще ми писали про рецепт пісного лаваша на сковороді — знадобиться вода та борошно.

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