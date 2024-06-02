Як приготувати хачапурі за 15 хвилин — простий рецепт TikTok

Хачапурі на сніданок за 15 хвилин — простий і швидкий рецепт з TikTok
Почніть ранок з приготування хачапурі за простим і швидким рецептом з TikTok. Смачна грузинська страва, яка готується всього за 15 хвилин, стане ідеальним початком дня та потішить вас і ваших близьких ароматними сирними ласощами.
Рецепт опублікували в TikTоk на каналі vkusnie_resepti_.
@vkusnie_resepti_
"Хачапурі на сніданок за 15 хвилин Такі смачні ми давно не їли 🔥 Інгредієнти: 300 мл кефіру 1 яйце 1 чл солі 1 чл цукру 3 ст.л олії 450 гр борошна 10 гр розпушувача для начинки: Сіль за смаком Приготування: Змішати віночком всі інгредієнти, додати|добавляти| муку|борошно| з|із| розпушувачем і замісити тісто. .Подавати гарячими із солодким чаєм Приємного апетиту ❤️" . . . . . . #жіноча кухня # хачапурі♬ Бібліотека - Колос
Вам знадобиться:
- 300 мл кефіру;
- 1 яйце;
- 1 ч. л. солі;
- 1 ч. л. цукру;
- 3 с. л. олії;
- 450 г борошна;
- 10 г розпушувача.
Для начинки:
- 350 гр сиру (сулугуні);
- 1 яйце;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування
Змішати всі інгредієнти, додати борошно з розпушувачем та замісити тісто.
Натерти сир, додати яйце і перемішати. Тісто та начинку розділити на чотири кульки.
Зібрати хачапурі та обсмажити з двох сторін на сухій сковороді.
Змастити гарячі хачапурі вершковим маслом. Подавати гарячими із солодким чаєм.
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