Как приготовить хачапури за 15 минут — простой рецепт TikTok

Хачапури на завтрак за 15 минут — простой и быстрый рецепт из TikTok
Начните утро с приготовления хачапури по простому и быстрому рецепту из TikTok. Вкусное грузинское блюдо, которое готовится всего за 15 минут, станет идеальным началом дня, радуя вас и ваших близких ароматным сырным лакомством.
Рецепт опубликовали в TikTоk на канале vkusnie_resepti_.
@vkusnie_resepti_
"Хачапури на завтрак за 15 минут Такие вкусные мы давно не ели 🔥 Ингредиенты: 300 мл кефира 1 яйцо 1 чл соли 1 чл сахара 3 ст.л раст масла 450 гр муки 10 гр разрыхлителя Для начинки: 350 гр сыра (сулугуни) 1 яйцо Соль по вкусу Приготовление: Смешать венчиком все ингредиенты, добавить муку с разрыхлителем и замесить тесто. Натереть сыр, добавить яйцо и перемешать. Тесто и начинку разделить на 4 шарика. Собрать хачапури и обжарить с двух сторон на сухой сковороде. Смазать горячие хачапури сливочным маслом. Подавать горячими со сладким чаем Приятного аппетита ❤️" . . . . . . #женскаякухня #хачапури #лепешкиссыром♬ Бібліотека - Колос
Вам понадобится:
- 300 мл кефира;
- 1 яйцо;
- 1 ч. л. соли;
- 1 ч. л. сахара;
- 3 с. л. растительного масла;
- 450 г муки;
- 10 г разрыхлителя.
Для начинки:
- 350 гр сыра (сулугуни);
- 1 яйцо;
- соль по вкусу.
Способ приготовления
Смешать венчиком все ингредиенты, добавить муку с разрыхлителем и замесить тесто.
Натереть сыр, добавить яйцо и перемешать. Тесто и начинку разделить на четыре шарика.
Собрать хачапури и обжарить с двух сторон на сухой сковороде.
Смазать горячие хачапури сливочным маслом. Подавать горячими со сладким чаем.
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