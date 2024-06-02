Как приготовить хачапури за 15 минут — простой рецепт TikTok

Хачапури с сыром. Фото: Freepik

Начните утро с приготовления хачапури по простому и быстрому рецепту из TikTok. Вкусное грузинское блюдо, которое готовится всего за 15 минут, станет идеальным началом дня, радуя вас и ваших близких ароматным сырным лакомством.

Рецепт опубликовали в TikTоk на канале vkusnie_resepti_.

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@vkusnie_resepti_ "Хачапури на завтрак за 15 минут Такие вкусные мы давно не ели 🔥 Ингредиенты: 300 мл кефира 1 яйцо 1 чл соли 1 чл сахара 3 ст.л раст масла 450 гр муки 10 гр разрыхлителя Для начинки: 350 гр сыра (сулугуни) 1 яйцо Соль по вкусу Приготовление: Смешать венчиком все ингредиенты, добавить муку с разрыхлителем и замесить тесто. Натереть сыр, добавить яйцо и перемешать. Тесто и начинку разделить на 4 шарика. Собрать хачапури и обжарить с двух сторон на сухой сковороде. Смазать горячие хачапури сливочным маслом. Подавать горячими со сладким чаем Приятного аппетита ❤️" . . . . . . #женскаякухня #хачапури #лепешкиссыром ♬ Бібліотека - Колос

Вам понадобится:

300 мл кефира;

1 яйцо;

1 ч. л. соли;

1 ч. л. сахара;

3 с. л. растительного масла;

450 г муки;

10 г разрыхлителя.

Для начинки:

350 гр сыра (сулугуни);

1 яйцо;

соль по вкусу.

Способ приготовления

Смешать венчиком все ингредиенты, добавить муку с разрыхлителем и замесить тесто.

Приготовление теста. Фото: vkusnie_resepti_

Натереть сыр, добавить яйцо и перемешать. Тесто и начинку разделить на четыре шарика.

Приготовление теста. Фото: vkusnie_resepti_

Собрать хачапури и обжарить с двух сторон на сухой сковороде.

Приготовление хачапури. Фото: vkusnie_resepti_

Смазать горячие хачапури сливочным маслом. Подавать горячими со сладким чаем.

Приготовление хачапури. Фото: vkusnie_resepti_

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