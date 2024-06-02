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Хачапури на завтрак за 15 минут — простой и быстрый рецепт из TikTok

2 июня 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить хачапури за 15 минут — простой рецепт TikTok
Хачапури с сыром. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Начните утро с приготовления хачапури по простому и быстрому рецепту из TikTok. Вкусное грузинское блюдо, которое готовится всего за 15 минут, станет идеальным началом дня, радуя вас и ваших близких ароматным сырным лакомством.

Рецепт опубликовали в TikTоk на канале vkusnie_resepti_.

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@vkusnie_resepti_

"Хачапури на завтрак за 15 минут Такие вкусные мы давно не ели 🔥 Ингредиенты: 300 мл кефира 1 яйцо 1 чл соли 1 чл сахара 3 ст.л раст масла 450 гр муки 10 гр разрыхлителя Для начинки: 350 гр сыра (сулугуни) 1 яйцо Соль по вкусу Приготовление: Смешать венчиком все ингредиенты, добавить муку с разрыхлителем и замесить тесто. Натереть сыр, добавить яйцо и перемешать. Тесто и начинку разделить на 4 шарика. Собрать хачапури и обжарить с двух сторон на сухой сковороде. Смазать горячие хачапури сливочным маслом. Подавать горячими со сладким чаем Приятного аппетита ❤️" . . . . . . #женскаякухня #хачапури #лепешкиссыром

♬ Бібліотека - Колос

Вам понадобится: 

  • 300 мл кефира;
  • 1 яйцо;
  • 1 ч. л. соли;
  • 1 ч. л. сахара;
  • 3 с. л. растительного масла;
  • 450 г муки;
  • 10 г разрыхлителя.

Для начинки:

  • 350 гр сыра (сулугуни);
  • 1 яйцо;
  • соль по вкусу. 

Способ приготовления 

Смешать венчиком все ингредиенты, добавить муку с разрыхлителем и замесить тесто. 

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Приготовление теста. Фото: vkusnie_resepti_

Натереть сыр, добавить яйцо и перемешать. Тесто и начинку разделить на четыре шарика.

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Приготовление теста. Фото: vkusnie_resepti_

Собрать хачапури и обжарить с двух сторон на сухой сковороде. 

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Приготовление хачапури. Фото: vkusnie_resepti_

Смазать горячие хачапури сливочным маслом. Подавать горячими со сладким чаем.

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Приготовление хачапури. Фото: vkusnie_resepti_

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстрый и вкусный рецепт из лаваша.

Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобится вода и мука.

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