Смачна страва з картоплі та грибів — відео рецепт

Картопляна запіканка з грибами. Фото: YouTube @UkraineFood

Цей рецепт не лише смачний, але й надзвичайно затишний, і він стане справжнім відкриттям для вашого гастрономічного шляху. Ви дізнаєтесь всі секрети приготування цієї страви, які інгредієнти допоможуть створити справжній кулінарний шедевр.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

картопля 1 кг;

цибуля 2 шт.;

сметана 3 ст.л.;

сода 2 г;

яйця 2 шт.;

сіль 1 ч.л.;

перець 1 г.

Для грибної засмажки:

гриби 1 кг;

сметана 100 г;

смалець 80 г;

цибуля 1 шт.;

часник 2 зуб.;

сіль;

перець.

Спосіб приготування

Спочатку беремо гриби, краще обрати лісові, але підійдуть й печериці. Якщо ви обрали лісові гриби, їх спочатку потрібно замочити в холодній воді.

Лісові гриби. Фото: YouTube @UkraineFood

Очищені гриби потрібно спочатку зварити. Для цього їх краще нарізати не дрібно. Гриби потрібно варити протягом 20 хвилин.

Гриби на пательні. Фото: YouTube @UkraineFood

Розігріваємо пательню та смажимо гриби на середньому вогні. Якщо у вас є смалець, тоді смажити краще на ньому.

Гриби та цибуля. Фото: YouTube @UkraineFood

Як тільки гриби підсмажилися, додаємо одну цибулю, сіль та перець.

Картопля в блендері. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі потрібно підготувати картоплю. Її потрібно подрібнити за допомогою блендера. Також додаємо цибулю, щоб картопля не темніла. Подрібнити картоплю можна й за допомогою терки. Консистенція повинна бути, як на деруни.

Картопля та сметана. Фото: YouTube @UkraineFood

Потім додаємо сметану та соду. Все ретельно перемішати.

Картопля в формі для запікання. Фото: YouTube @UkraineFood

Подрібнити часник, додати до 100 грамів сметани та цю масу влити на пательню до грибів.

Додавання грибів. Фото: YouTube @UkraineFood

До картоплі додаємо два курячі яйця. Додаємо сіль та перець, все ретельно перемішати.

Запіканка з картоплею та грибами. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі беремо посуд, в якому будемо все запікати. Змащуємо форму рослинною олією. Вливаємо картопляну масу, все розрівнюємо. Зверху кладемо гриби зі сметаною.

Шматок запіканки. Фото: YouTube @UkraineFood

Випікати потрібно за температури 200 градусів протягом 50-60 хвилин.

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