Смачна страва з картоплі та грибів — відео рецепт

Картопляна запіканка з грибами за карпатським рецептом
Цей рецепт не лише смачний, але й надзвичайно затишний, і він стане справжнім відкриттям для вашого гастрономічного шляху. Ви дізнаєтесь всі секрети приготування цієї страви, які інгредієнти допоможуть створити справжній кулінарний шедевр.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- картопля 1 кг;
- цибуля 2 шт.;
- сметана 3 ст.л.;
- сода 2 г;
- яйця 2 шт.;
- сіль 1 ч.л.;
- перець 1 г.
Для грибної засмажки:
- гриби 1 кг;
- сметана 100 г;
- смалець 80 г;
- цибуля 1 шт.;
- часник 2 зуб.;
- сіль;
- перець.
Спосіб приготування
Спочатку беремо гриби, краще обрати лісові, але підійдуть й печериці. Якщо ви обрали лісові гриби, їх спочатку потрібно замочити в холодній воді.
Очищені гриби потрібно спочатку зварити. Для цього їх краще нарізати не дрібно. Гриби потрібно варити протягом 20 хвилин.
Розігріваємо пательню та смажимо гриби на середньому вогні. Якщо у вас є смалець, тоді смажити краще на ньому.
Як тільки гриби підсмажилися, додаємо одну цибулю, сіль та перець.
Далі потрібно підготувати картоплю. Її потрібно подрібнити за допомогою блендера. Також додаємо цибулю, щоб картопля не темніла. Подрібнити картоплю можна й за допомогою терки. Консистенція повинна бути, як на деруни.
Потім додаємо сметану та соду. Все ретельно перемішати.
Подрібнити часник, додати до 100 грамів сметани та цю масу влити на пательню до грибів.
До картоплі додаємо два курячі яйця. Додаємо сіль та перець, все ретельно перемішати.
Далі беремо посуд, в якому будемо все запікати. Змащуємо форму рослинною олією. Вливаємо картопляну масу, все розрівнюємо. Зверху кладемо гриби зі сметаною.
Випікати потрібно за температури 200 градусів протягом 50-60 хвилин.
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