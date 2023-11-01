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Картопляна запіканка з грибами за карпатським рецептом

1 листопада 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачна страва з картоплі та грибів — відео рецепт
Картопляна запіканка з грибами. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей рецепт не лише смачний, але й надзвичайно затишний, і він стане справжнім відкриттям для вашого гастрономічного шляху. Ви дізнаєтесь всі секрети приготування цієї страви, які інгредієнти допоможуть створити справжній кулінарний шедевр.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться: 

  • картопля 1 кг;
  • цибуля 2 шт.;
  • сметана 3 ст.л.;
  • сода 2 г;
  • яйця 2 шт.;
  • сіль 1 ч.л.;
  • перець 1 г.

Для грибної засмажки:

  • гриби 1 кг;
  • сметана 100 г;
  • смалець 80 г;
  • цибуля 1 шт.;
  • часник 2 зуб.;
  • сіль;
  • перець. 

Спосіб приготування 

Спочатку беремо гриби, краще обрати лісові, але підійдуть й печериці. Якщо ви обрали лісові гриби, їх спочатку потрібно замочити в холодній воді. 

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Лісові гриби. Фото: YouTube @UkraineFood

Очищені гриби потрібно спочатку зварити. Для цього їх краще нарізати не дрібно. Гриби потрібно варити протягом 20 хвилин. 

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Гриби на пательні. Фото: YouTube @UkraineFood

Розігріваємо пательню та смажимо гриби на середньому вогні. Якщо у вас є смалець, тоді смажити краще на ньому. 

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Гриби та цибуля. Фото: YouTube @UkraineFood

Як тільки гриби підсмажилися, додаємо одну цибулю, сіль та перець. 

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Картопля в блендері. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі потрібно підготувати картоплю. Її потрібно подрібнити за допомогою блендера. Також додаємо цибулю, щоб картопля не темніла. Подрібнити картоплю можна й за допомогою терки. Консистенція повинна бути, як на деруни. 

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Картопля та сметана. Фото: YouTube @UkraineFood

Потім додаємо сметану та соду. Все ретельно перемішати. 

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Картопля в формі для запікання. Фото: YouTube @UkraineFood

Подрібнити часник, додати до 100 грамів сметани та цю масу влити на пательню до грибів. 

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Додавання грибів. Фото: YouTube @UkraineFood

До картоплі додаємо два курячі яйця. Додаємо сіль та перець, все ретельно перемішати. 

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Запіканка з картоплею та грибами. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі беремо посуд, в якому будемо все запікати. Змащуємо форму рослинною олією. Вливаємо картопляну масу, все розрівнюємо. Зверху кладемо гриби зі сметаною. 

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Шматок запіканки. Фото: YouTube @UkraineFood

Випікати потрібно за температури 200 градусів протягом 50-60 хвилин. 

Раніше ми писали про рецепт супу з лисичками, справжньої закарпатської грибної юшки. Ця страва відзначається неймовірним ароматом. Лисички вже давно завоювали визнання в світі кулінарії.

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