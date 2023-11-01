Вкусное блюдо из картофеля и грибов — видео рецепт

Картофельная запеканка с грибами по карпатскому рецепту
Этот рецепт не только вкусный, но и очень уютный, и он станет настоящим открытием для вашего гастрономического пути. Вы узнаете все секреты приготовления этого блюда и ингредиенты, которые помогут создать настоящий кулинарный шедевр.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- картофель 1 кг;
- лук 2 шт.;
- сметана 3 ст.л.;
- сода 2 г;
- яйца 2 шт.;
- соль 1 ч.л.;
- перец 1 гр.
Для грибной зажарки:
- грибы 1 кг;
- сметана 100 г;
- смалец 80 г;
- лук 1 шт.;
- чеснок 2 зуб.;
- соль;
- перец.
Способ приготовления
Сначала берем грибы, лучше выбрать лесные, но подойдут и шампиньоны. Если вы выбрали лесные грибы, их сначала необходимо замочить в прохладной воде.
Очищенные грибы нужно сначала сварить. Для этого их лучше порезать не мелко. Грибы нужно варить в течение 20 минут.
Разогреваем сковороду и жарим грибы на среднем огне. Если у вас есть смалец, тогда жарить лучше на нем.
Как только грибы поджарились, добавляем один лук, соль и перец.
Далее нужно подготовить картошку. Ее нужно измельчить с помощью блендера. Также добавляем лук, чтобы картофель не темнел. Измельчить картофель можно и с помощью терки. Консистенция должна быть, как на драники.
Затем добавляем сметану и соду. Все тщательно перемешать.
Измельчить чеснок, добавить до 100 г сметаны и эту массу влить на сковороду в грибы.
К картофелю добавляем два куриных яйца. Добавляем соль и перец, тщательно перемешать.
Далее берем посуду, в которой будем все запекать. Смазываем форму растительным маслом. Вливаем картофельную массу, все разравниваем. Сверху кладем грибы со сметаной.
Выпекать нужно при температуре 200 градусов в течение 50-60 минут.
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