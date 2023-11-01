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Картофельная запеканка с грибами по карпатскому рецепту

1 ноября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусное блюдо из картофеля и грибов — видео рецепт
Картофельная запеканка с грибами. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот рецепт не только вкусный, но и очень уютный, и он станет настоящим открытием для вашего гастрономического пути. Вы узнаете все секреты приготовления этого блюда и ингредиенты, которые помогут создать настоящий кулинарный шедевр.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • картофель 1 кг;
  • лук 2 шт.;
  • сметана 3 ст.л.;
  • сода 2 г;
  • яйца 2 шт.;
  • соль 1 ч.л.;
  • перец 1 гр.

Для грибной зажарки:

  • грибы 1 кг;
  • сметана 100 г;
  • смалец 80 г;
  • лук 1 шт.;
  • чеснок 2 зуб.;
  • соль;
  • перец.

Способ приготовления

Сначала берем грибы, лучше выбрать лесные, но подойдут и шампиньоны. Если вы выбрали лесные грибы, их сначала необходимо замочить в прохладной воде.

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Лесные грибы. Фото: YouTube @UkraineFood

Очищенные грибы нужно сначала сварить. Для этого их лучше порезать не мелко. Грибы нужно варить в течение 20 минут.

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Грибы на сковороде. Фото: YouTube @UkraineFood

Разогреваем сковороду и жарим грибы на среднем огне. Если у вас есть смалец, тогда жарить лучше на нем.

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Грибы и лук. Фото: YouTube @UkraineFood

Как только грибы поджарились, добавляем один лук, соль и перец.

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Картофель в блендере. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее нужно подготовить картошку. Ее нужно измельчить с помощью блендера. Также добавляем лук, чтобы картофель не темнел. Измельчить картофель можно и с помощью терки. Консистенция должна быть, как на драники.

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Картофель и сметана. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем добавляем сметану и соду. Все тщательно перемешать.

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Картофель в форме для запекания. Фото: YouTube @UkraineFood

Измельчить чеснок, добавить до 100 г сметаны и эту массу влить на сковороду в грибы.

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Добавление грибов. Фото: YouTube @UkraineFood

К картофелю добавляем два куриных яйца. Добавляем соль и перец, тщательно перемешать.

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Запеканка с картофелем и грибами. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее берем посуду, в которой будем все запекать. Смазываем форму растительным маслом. Вливаем картофельную массу, все разравниваем. Сверху кладем грибы со сметаной.

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Кусок запеканки. Фото: YouTube @UkraineFood

Выпекать нужно при температуре 200 градусов в течение 50-60 минут.

Раньше мы писали о рецепте супа с лисичками, настоящая закарпатская грибная уха. Это блюдо отличается невероятным ароматом. Лисички уже давно завоевали признание в мире кулинарии.

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