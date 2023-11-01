Вкусное блюдо из картофеля и грибов — видео рецепт

Картофельная запеканка с грибами. Фото: YouTube @UkraineFood

Этот рецепт не только вкусный, но и очень уютный, и он станет настоящим открытием для вашего гастрономического пути. Вы узнаете все секреты приготовления этого блюда и ингредиенты, которые помогут создать настоящий кулинарный шедевр.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

картофель 1 кг;

лук 2 шт.;

сметана 3 ст.л.;

сода 2 г;

яйца 2 шт.;

соль 1 ч.л.;

перец 1 гр.

Для грибной зажарки:

грибы 1 кг;

сметана 100 г;

смалец 80 г;

лук 1 шт.;

чеснок 2 зуб.;

соль;

перец.

Способ приготовления

Сначала берем грибы, лучше выбрать лесные, но подойдут и шампиньоны. Если вы выбрали лесные грибы, их сначала необходимо замочить в прохладной воде.

Лесные грибы. Фото: YouTube @UkraineFood

Очищенные грибы нужно сначала сварить. Для этого их лучше порезать не мелко. Грибы нужно варить в течение 20 минут.

Грибы на сковороде. Фото: YouTube @UkraineFood

Разогреваем сковороду и жарим грибы на среднем огне. Если у вас есть смалец, тогда жарить лучше на нем.

Грибы и лук. Фото: YouTube @UkraineFood

Как только грибы поджарились, добавляем один лук, соль и перец.

Картофель в блендере. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее нужно подготовить картошку. Ее нужно измельчить с помощью блендера. Также добавляем лук, чтобы картофель не темнел. Измельчить картофель можно и с помощью терки. Консистенция должна быть, как на драники.

Картофель и сметана. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем добавляем сметану и соду. Все тщательно перемешать.

Картофель в форме для запекания. Фото: YouTube @UkraineFood

Измельчить чеснок, добавить до 100 г сметаны и эту массу влить на сковороду в грибы.

Добавление грибов. Фото: YouTube @UkraineFood

К картофелю добавляем два куриных яйца. Добавляем соль и перец, тщательно перемешать.

Запеканка с картофелем и грибами. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее берем посуду, в которой будем все запекать. Смазываем форму растительным маслом. Вливаем картофельную массу, все разравниваем. Сверху кладем грибы со сметаной.

Кусок запеканки. Фото: YouTube @UkraineFood

Выпекать нужно при температуре 200 градусов в течение 50-60 минут.

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