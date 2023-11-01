Як приготувати картоплю з салом — відео рецепт

Картопля з салом у фользі запечена в духовці
Картопля з салом у фользі, запечена в духовці – простий рецепт, який зможе приготувати кожен. Використовуючи мінімум інгредієнтів, ви отримаєте смачну страву без особливих зусиль. Ніжна картопелька з салом і часником буде наповнювати апетитним ароматом всю кухню.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Канал ВО! Прості Рецепти.
Вам знадобиться:
- картопля (велика) 10 шт;
- сало 400-500 г;
- часник 8-10 зубчиків;
- приправа до картоплі за смаком;
- сіль;
- перець чорний мелений за смаком;
- рослинна олія 100 мл.
Спосіб приготування
Спочатку беремо картоплю, її потрібно почитстити та висушити. Додаємо до картоплі сіль та спеції, все ретельно перемішати.
Далі на картоплі потрібно зробити надрізи, в які будемо класти начинку.
Тепер нарізаємо сало тонкими скибочками. Додаємо сіль та перець.
Наріхамо часник на тонкі пластини.
Тепер в розрізи картоплі складаємо сало та часник.
Вкладаємо картоплю в фольгу та запікаємо в духовці при 200 градусах протягом однієї години.
Через годину дістаємо картоплю, відкриваємо фольгу та запікаємо ще протягом 15 хвилин.
Раніше ми писали про те, як приготувати копчене сало в домашніх умовах за карпатським рецептом.
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