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Картопля з салом у фользі запечена в духовці

1 листопада 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати картоплю з салом — відео рецепт
Картопля з салом. Фото: YouTube @channelvo_ua
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Картопля з салом у фользі, запечена в духовці – простий рецепт, який зможе приготувати кожен. Використовуючи мінімум інгредієнтів, ви отримаєте смачну страву без особливих зусиль. Ніжна картопелька з салом і часником буде наповнювати апетитним ароматом всю кухню. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Канал ВО! Прості Рецепти. 

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Вам знадобиться: 

  • картопля (велика) 10 шт;
  • сало 400-500 г;
  • часник 8-10 зубчиків;
  • приправа до картоплі за смаком;
  • сіль;
  • перець чорний мелений за смаком;
  • рослинна олія 100 мл. 

Спосіб приготування 

Спочатку беремо картоплю, її потрібно почитстити та висушити. Додаємо до картоплі сіль та спеції, все ретельно перемішати. 

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Картопля та спеції. Фото: YouTube @channelvo_ua

Далі на картоплі потрібно зробити надрізи, в які будемо класти начинку. 

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Надрізи на картоплі. Фото: YouTube @channelvo_ua

Тепер нарізаємо сало тонкими скибочками. Додаємо сіль та перець. 

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Нарізане сало. Фото: YouTube @channelvo_ua

Наріхамо часник на тонкі пластини. 

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Сало та спеції. Фото: YouTube @channelvo_ua

Тепер в розрізи картоплі складаємо сало та часник. 

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Картопля та сало. Фото: YouTube @channelvo_ua

Вкладаємо картоплю в фольгу та запікаємо в духовці при 200 градусах протягом однієї години. 

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Картопля у фользі. Фото: YouTube @channelvo_ua

Через годину дістаємо картоплю, відкриваємо фольгу та запікаємо ще протягом 15 хвилин. 

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Картопля з салом. Фото: YouTube @channelvo_ua

Раніше ми писали про те, як приготувати копчене сало в домашніх умовах за карпатським рецептом.

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