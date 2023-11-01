Як приготувати картоплю з салом — відео рецепт

Картопля з салом. Фото: YouTube @channelvo_ua

Картопля з салом у фользі, запечена в духовці – простий рецепт, який зможе приготувати кожен. Використовуючи мінімум інгредієнтів, ви отримаєте смачну страву без особливих зусиль. Ніжна картопелька з салом і часником буде наповнювати апетитним ароматом всю кухню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Канал ВО! Прості Рецепти.

Читайте також:

Вам знадобиться:

картопля (велика) 10 шт;

сало 400-500 г;

часник 8-10 зубчиків;

приправа до картоплі за смаком;

сіль;

перець чорний мелений за смаком;

рослинна олія 100 мл.

Спосіб приготування

Спочатку беремо картоплю, її потрібно почитстити та висушити. Додаємо до картоплі сіль та спеції, все ретельно перемішати.

Картопля та спеції. Фото: YouTube @channelvo_ua

Далі на картоплі потрібно зробити надрізи, в які будемо класти начинку.

Надрізи на картоплі. Фото: YouTube @channelvo_ua

Тепер нарізаємо сало тонкими скибочками. Додаємо сіль та перець.

Нарізане сало. Фото: YouTube @channelvo_ua

Наріхамо часник на тонкі пластини.

Сало та спеції. Фото: YouTube @channelvo_ua

Тепер в розрізи картоплі складаємо сало та часник.

Картопля та сало. Фото: YouTube @channelvo_ua

Вкладаємо картоплю в фольгу та запікаємо в духовці при 200 градусах протягом однієї години.

Картопля у фользі. Фото: YouTube @channelvo_ua

Через годину дістаємо картоплю, відкриваємо фольгу та запікаємо ще протягом 15 хвилин.

Картопля з салом. Фото: YouTube @channelvo_ua

Раніше ми писали про те, як приготувати копчене сало в домашніх умовах за карпатським рецептом.