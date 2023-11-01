Как приготовить картофель с салом — видео рецепт

Картофель с салом в фольге запеченный в духовке
Картофель с салом в фольге, запеченный в духовке – простой рецепт, который сможет приготовить каждый. Используя минимум ингредиентов, вы получите вкусное блюдо без особого труда. Нежная картошка с салом и чесноком будет наполнять аппетитным ароматом всю кухню.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Канал ВО! Простые рецепты.
Вам понадобится:
- картофель (большой) 10 шт;
- сало 400-500 г;
- чеснок 8-10 зубчиков;
- приправа к картофелю по вкусу;
- соль;
- перец черный молотый по вкусу;
- растительное масло 100 мл.
Способ приготовления
Сначала берем картофель, его нужно почистить и высушить. Добавляем в картофель соль и специи, все тщательно перемешаем.
Далее на картофеле нужно сделать надрезы, в которые будем класть начинку.
Теперь нарезаем сало тонкими ломтиками. Добавляем соль и перец.
Нарезаем чеснок на тонкие пластины.
Теперь в разрезы картофеля складываем сало и чеснок.
Укладываем картофель в фольгу и запекаем в духовке при 200 градусах в течение одного часа.
Через час достаем картофель, открываем фольгу и запекаем еще в течение 15 минут.
Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.
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