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Картофель с салом в фольге запеченный в духовке

1 ноября 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить картофель с салом — видео рецепт
Картофель с салом. Фото: YouTube @channelvo_ru
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Картофель с салом в фольге, запеченный в духовке – простой рецепт, который сможет приготовить каждый. Используя минимум ингредиентов, вы получите вкусное блюдо без особого труда. Нежная картошка с салом и чесноком будет наполнять аппетитным ароматом всю кухню.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Канал ВО! Простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • картофель (большой) 10 шт;
  • сало 400-500 г;
  • чеснок 8-10 зубчиков;
  • приправа к картофелю по вкусу;
  • соль;
  • перец черный молотый по вкусу;
  • растительное масло 100 мл.

Способ приготовления

Сначала берем картофель, его нужно почистить и высушить. Добавляем в картофель соль и специи, все тщательно перемешаем.

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Картофель и специи. Фото: YouTube @channelvo_ru

Далее на картофеле нужно сделать надрезы, в которые будем класть начинку.

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Надрезы на картофеле. Фото: YouTube @channelvo_ru

Теперь нарезаем сало тонкими ломтиками. Добавляем соль и перец.

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Нарезанное сало. Фото: YouTube @channelvo_ru

Нарезаем чеснок на тонкие пластины.

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Сало и специи. Фото: YouTube @channelvo_ru

Теперь в разрезы картофеля складываем сало и чеснок.

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Картофель и сало. Фото: YouTube @channelvo_ru

Укладываем картофель в фольгу и запекаем в духовке при 200 градусах в течение одного часа.

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Картофель в фольге. Фото: YouTube @channelvo_ru

Через час достаем картофель, открываем фольгу и запекаем еще в течение 15 минут.

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Картофель с салом. Фото: YouTube @channelvo_ru

Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.

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