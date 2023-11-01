Как приготовить картофель с салом — видео рецепт

Картофель с салом. Фото: YouTube @channelvo_ru

Картофель с салом в фольге, запеченный в духовке – простой рецепт, который сможет приготовить каждый. Используя минимум ингредиентов, вы получите вкусное блюдо без особого труда. Нежная картошка с салом и чесноком будет наполнять аппетитным ароматом всю кухню.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Канал ВО! Простые рецепты.

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Вам понадобится:

картофель (большой) 10 шт;

сало 400-500 г;

чеснок 8-10 зубчиков;

приправа к картофелю по вкусу;

соль;

перец черный молотый по вкусу;

растительное масло 100 мл.

Способ приготовления

Сначала берем картофель, его нужно почистить и высушить. Добавляем в картофель соль и специи, все тщательно перемешаем.

Картофель и специи. Фото: YouTube @channelvo_ru

Далее на картофеле нужно сделать надрезы, в которые будем класть начинку.

Надрезы на картофеле. Фото: YouTube @channelvo_ru

Теперь нарезаем сало тонкими ломтиками. Добавляем соль и перец.

Нарезанное сало. Фото: YouTube @channelvo_ru

Нарезаем чеснок на тонкие пластины.

Сало и специи. Фото: YouTube @channelvo_ru

Теперь в разрезы картофеля складываем сало и чеснок.

Картофель и сало. Фото: YouTube @channelvo_ru

Укладываем картофель в фольгу и запекаем в духовке при 200 градусах в течение одного часа.

Картофель в фольге. Фото: YouTube @channelvo_ru

Через час достаем картофель, открываем фольгу и запекаем еще в течение 15 минут.

Картофель с салом. Фото: YouTube @channelvo_ru

Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.