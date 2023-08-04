Соус, який готується 15 хвилин — відео рецепт

Карпатський рецепт гострого соусу чілі на зиму до всіх страв
Солодкі нотки та помірна гострота соусу підкреслять усі переваги страви, а гарний насичений колір прикрасить ваш стіл. Гостро-солодкий соус можна використовувати практично з будь-якими продуктами. З ним чудово гармонують м'ясні та овочеві страви, страви з рису і макаронів, гриль і барбекю.
Рецепт опублікували на YouTube каналі КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ.
Вам знадобиться (з розрахунком на 1400 мл соусу):
- перець гострий чилі — 20 шт.;
- часник — 2 головки;
- цукор — 500 г;
- оцет винний — 500 г;
- сіль — 1,5 ст. л.;
- крохмаль кукурудзяний — 4 ст. л.;
- вода холодна — 200 г.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно підготувати перець, який потрібно помити та висушити. Вибираємо тільки червоний перець.
Беремо 5 перців, відрізаємо плодоніжки та нарізаємо кружальцями разом ыз серединкою та зернами. А інші 15 перців будемо чистити.
Складаємо кільця чорного перцю в чашу блендера.
Іншу частину перців починаємо чистити. Відрізаємо плодоніжку та прибираємо зерна.
Далі всі очищені перці нарізаємо так само кружальцями та додаємо до чаші блендера.
Далі нарізаємо часник. За допомогою блендера все подрібнюємо.
Перекладаємо перці в каструлю з товстим дном.
Вмикаємо повільний вогонь та, помішуючи, додаємо півтори столові ложки солі, цукор 500 грамів. Все ретельно перемішуємо.
Цукор зробить цей соус дуже м'яким на смак.
Додаємо 500 мл виного оцту, можна взяти й яблучний оцет.
В підготовлений кукурудзяний крохмаль наливаємо 200 мл холодної води та ретельно перемішуємо. Крохмаль забезпечить більш ніжну консистенцію соусу та зробить його однорідним.
Вливаємо крохмал в соус, постійно потрібно помішувати, щоб не було грудочок.
Доводимо до кипіння, щоб він варився ще протягом кількох хвилин. Загальний час варіння соусу становить 15 хвилин. Далі розвиваємо по банках та щільно закриваємо.
Раніше ми писали про рецепт за старим переписом від бабусі "Ніжинський салат" на зиму. Такий салат був дуже популярний багато років тому, але досі дійшло дуже багато варіацій цього рецепту.