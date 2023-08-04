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Карпатський рецепт гострого соусу чілі на зиму до всіх страв

4 серпня 2023 21:35
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Соус, який готується 15 хвилин — відео рецепт
Гострі перці. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Солодкі нотки та помірна гострота соусу підкреслять усі переваги страви, а гарний насичений колір прикрасить ваш стіл. Гостро-солодкий соус можна використовувати практично з будь-якими продуктами. З ним чудово гармонують м'ясні та овочеві страви, страви з рису і макаронів, гриль і барбекю. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ.

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Вам знадобиться (з розрахунком на 1400 мл соусу):

  • перець гострий чилі — 20 шт.;
  • часник — 2 головки;
  • цукор — 500 г;
  • оцет винний — 500 г;
  • сіль — 1,5 ст. л.;
  • крохмаль кукурудзяний — 4 ст. л.;
  • вода холодна — 200 г.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно підготувати перець, який потрібно помити та висушити.  Вибираємо тільки червоний перець. 

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Нарізання гострого перцю. Фото: YouTube @UkraineFood

Беремо 5 перців, відрізаємо плодоніжки та нарізаємо кружальцями разом ыз серединкою та зернами. А інші 15 перців будемо чистити. 

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Гострі перці. Фото: YouTube @UkraineFood

Складаємо кільця чорного перцю в чашу блендера. 

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Зерна гострого перцю. Фото: YouTube @UkraineFood

Іншу частину перців починаємо чистити. Відрізаємо плодоніжку та прибираємо зерна. 

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Гострі перці в чаші блендера. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі всі очищені перці нарізаємо так само кружальцями та додаємо до чаші блендера. 

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Часник у чаші блендера. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі нарізаємо часник. За допомогою блендера все подрібнюємо. 

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Подрібнення гострих перців. Фото: YouTube @UkraineFood

Перекладаємо перці в каструлю з товстим дном. 

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Гострі перці. Фото: YouTube @UkraineFood

Вмикаємо повільний вогонь та, помішуючи, додаємо півтори столові ложки солі, цукор 500 грамів. Все ретельно перемішуємо. 

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Розведений крохмаль. Фото: YouTube @UkraineFood

Цукор зробить цей соус дуже м'яким на смак. 

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Констистенція соусу. Фото: YouTube @UkraineFood

Додаємо 500 мл виного оцту, можна взяти й яблучний оцет. 

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Переливання соусу в склянку. Фото: YouTube @UkraineFood

В підготовлений кукурудзяний крохмаль наливаємо 200 мл холодної води та ретельно перемішуємо. Крохмаль забезпечить більш ніжну консистенцію соусу та зробить його однорідним. 

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Пляшка соусу. Фото: YouTube @UkraineFood

Вливаємо крохмал в соус, постійно потрібно помішувати, щоб не було грудочок. 

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Переливання соусу в склянку. Фото: YouTube @UkraineFood

Доводимо до кипіння, щоб він варився ще протягом кількох хвилин. Загальний час варіння соусу становить 15 хвилин. Далі розвиваємо по банках та щільно закриваємо.  

Раніше ми писали про рецепт за старим переписом від бабусі "Ніжинський салат" на зиму. Такий салат був дуже популярний багато років тому, але досі дійшло дуже багато варіацій цього рецепту.

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