Соус, который готовится 15 минут — видео рецепт

Карпатский рецепт острого соуса чили на зиму ко всем блюдам
Сладкие нотки и умеренная острота соуса подчеркнет все преимущества блюда, а красивый насыщенный цвет украсит ваш стол. Остро-сладкий соус можно использовать практически с любыми продуктами. С ним прекрасно гармонируют мясные и овощные блюда, блюда из риса и макарон, гриль и барбекю.
Рецепт опубликовали на YouTube канале КАРПАТСКИЕ ШКВАРКИ.
Вам понадобится (с расчетом на 1400 мл соуса):
- перец острый чили — 20 шт.;
- чеснок — 2 головки;
- сахар — 500 г;
- уксус винный — 500 г;
- соль — 1,5 ст. л.;
- крахмал кукурузный — 4 ст. л.;
- вода холодная — 200 г.
Способ приготовления
Сначала необходимо подготовить перец, который нужно вымыть и высушить. Выбираем только красный перец.
Берем 5 перцев, отрезаем плодоножки и нарезаем кружочками вместе с серединкой и зернами. А остальные 15 перцев будем чистить.
Кладем кольца красного перца в чашу блендера.
Другую часть перцев начинаем чистить. Отрезаем плодоножку и убираем зерна.
Далее все очищенные перцы нарезаем также кружочками и добавляем в чашу блендера.
Далее нарезаем чеснок. С помощью блендера все измельчаем.
Перекладываем перцы в кастрюлю с толстым дном.
Включаем медленный огонь и, помешивая, добавляем полторы столовые ложки соли, 500 граммов сахара. Все тщательно перемешиваем.
Сахар сделает этот соус очень мягким по вкусу.
Добавляем винный уксус, 500 мл, можно взять и яблочный уксус.
В подготовленный кукурузный крахмал наливаем 200 мл холодной воды и тщательно перемешиваем. Крахмал обеспечит более нежную консистенцию соуса и сделает его однородным.
Вливаем крахмал в соус, постоянно нужно помешивать, чтобы не было комочков.
Доводим до кипения, чтобы он варился еще несколько минут. Общее время варки соуса составляет 15 минут. Дальше развиваем по банкам и плотно закрываем.
Раньше мы писали о рецепте по старой переписи от бабушки "Нежинский салат" на зиму. Такой салат был очень популярен много лет назад, но до сих пор дошло очень много вариаций этого рецепта.