Соус, который готовится 15 минут — видео рецепт

Острые перцы. Фото: YouTube @UkraineFood

Сладкие нотки и умеренная острота соуса подчеркнет все преимущества блюда, а красивый насыщенный цвет украсит ваш стол. Остро-сладкий соус можно использовать практически с любыми продуктами. С ним прекрасно гармонируют мясные и овощные блюда, блюда из риса и макарон, гриль и барбекю.

Рецепт опубликовали на YouTube канале КАРПАТСКИЕ ШКВАРКИ.

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Вам понадобится (с расчетом на 1400 мл соуса):

перец острый чили — 20 шт.;

чеснок — 2 головки;

сахар — 500 г;

уксус винный — 500 г;

соль — 1,5 ст. л.;

крахмал кукурузный — 4 ст. л.;

вода холодная — 200 г.

Способ приготовления

Сначала необходимо подготовить перец, который нужно вымыть и высушить. Выбираем только красный перец.

Нарезка острого перца. Фото: YouTube @UkraineFood

Берем 5 перцев, отрезаем плодоножки и нарезаем кружочками вместе с серединкой и зернами. А остальные 15 перцев будем чистить.

Острые перцы. Фото: YouTube @UkraineFood

Кладем кольца красного перца в чашу блендера.

Зерна острого перца. Фото: YouTube @UkraineFood

Другую часть перцев начинаем чистить. Отрезаем плодоножку и убираем зерна.

Острые перцы в чаше блендера. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее все очищенные перцы нарезаем также кружочками и добавляем в чашу блендера.

Чеснок в чаше блендера. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее нарезаем чеснок. С помощью блендера все измельчаем.

Измельчение острых перцев. Фото: YouTube @UkraineFood

Перекладываем перцы в кастрюлю с толстым дном.

Острые перцы. Фото: YouTube @UkraineFood

Включаем медленный огонь и, помешивая, добавляем полторы столовые ложки соли, 500 граммов сахара. Все тщательно перемешиваем.

Разведенный крахмал. Фото: YouTube @UkraineFood

Сахар сделает этот соус очень мягким по вкусу.

Констистенция соуса. Фото: YouTube @UkraineFood

Добавляем винный уксус, 500 мл, можно взять и яблочный уксус.

Переливание соуса в стакан. Фото: YouTube @UkraineFood

В подготовленный кукурузный крахмал наливаем 200 мл холодной воды и тщательно перемешиваем. Крахмал обеспечит более нежную консистенцию соуса и сделает его однородным.

Бутылка соуса. Фото: YouTube @UkraineFood

Вливаем крахмал в соус, постоянно нужно помешивать, чтобы не было комочков.

Переливание соуса в стакан. Фото: YouTube @UkraineFood

Доводим до кипения, чтобы он варился еще несколько минут. Общее время варки соуса составляет 15 минут. Дальше развиваем по банкам и плотно закрываем.

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