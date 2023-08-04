Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Карпатский рецепт острого соуса чили на зиму ко всем блюдам arrow

Карпатский рецепт острого соуса чили на зиму ко всем блюдам

4 августа 2023 21:35
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Соус, который готовится 15 минут — видео рецепт
Острые перцы. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Сладкие нотки и умеренная острота соуса подчеркнет все преимущества блюда, а красивый насыщенный цвет украсит ваш стол. Остро-сладкий соус можно использовать практически с любыми продуктами. С ним прекрасно гармонируют мясные и овощные блюда, блюда из риса и макарон, гриль и барбекю.

Рецепт опубликовали на YouTube канале КАРПАТСКИЕ ШКВАРКИ.

Читайте также:

Вам понадобится (с расчетом на 1400 мл соуса):

  • перец острый чили — 20 шт.;
  • чеснок — 2 головки;
  • сахар — 500 г;
  • уксус винный — 500 г;
  • соль — 1,5 ст. л.;
  • крахмал кукурузный — 4 ст. л.;
  • вода холодная — 200 г.

Способ приготовления

Сначала необходимо подготовить перец, который нужно вымыть и высушить. Выбираем только красный перец.

null
Нарезка острого перца. Фото: YouTube @UkraineFood

Берем 5 перцев, отрезаем плодоножки и нарезаем кружочками вместе с серединкой и зернами. А остальные 15 перцев будем чистить.

null
Острые перцы. Фото: YouTube @UkraineFood

Кладем кольца красного перца в чашу блендера.

null
Зерна острого перца. Фото: YouTube @UkraineFood

Другую часть перцев начинаем чистить. Отрезаем плодоножку и убираем зерна.

null
Острые перцы в чаше блендера. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее все очищенные перцы нарезаем также кружочками и добавляем в чашу блендера.

null
Чеснок в чаше блендера. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее нарезаем чеснок. С помощью блендера все измельчаем.

null
Измельчение острых перцев. Фото: YouTube @UkraineFood

Перекладываем перцы в кастрюлю с толстым дном.

null
Острые перцы. Фото: YouTube @UkraineFood

Включаем медленный огонь и, помешивая, добавляем полторы столовые ложки соли, 500 граммов сахара. Все тщательно перемешиваем.

null
Разведенный крахмал. Фото: YouTube @UkraineFood

Сахар сделает этот соус очень мягким по вкусу.

null
Констистенция соуса. Фото: YouTube @UkraineFood

Добавляем винный уксус, 500 мл, можно взять и яблочный уксус.

null
Переливание соуса в стакан. Фото: YouTube @UkraineFood

В подготовленный кукурузный крахмал наливаем 200 мл холодной воды и тщательно перемешиваем. Крахмал обеспечит более нежную консистенцию соуса и сделает его однородным.

null
Бутылка соуса. Фото: YouTube @UkraineFood

Вливаем крахмал в соус, постоянно нужно помешивать, чтобы не было комочков.

null
Переливание соуса в стакан. Фото: YouTube @UkraineFood

Доводим до кипения, чтобы он варился еще несколько минут. Общее время варки соуса составляет 15 минут. Дальше развиваем по банкам и плотно закрываем.

Раньше мы писали о рецепте по старой переписи от бабушки "Нежинский салат" на зиму. Такой салат был очень популярен много лет назад, но до сих пор дошло очень много вариаций этого рецепта.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

None

Скандальные укрытия в столице: почему вместо Кличко этим занимается народный депутат

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз