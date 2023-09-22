Бюджетний рецепт з червоної риби — відео

Хребти лосося. Фото: YouTube @UkraineFood

На відміну від філе сьомги чи лосося — це бюджетний варіант, але не менш смачний. Разом із вареною картоплею або овочевим салатом вийде смачний обід. Головне, під час покупки обирати м'ясисті хребти.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

хребет лосося 1 кг;

приправи до риби;

сіль, перець до смаку;

сік лимона;

олія 1 ст.л.

Спосіб приготування

Беремо хребти, промиваємо їх та нарізаємо на порційні шматочки. Це зручно зробити за допомогою ножиць.

Хребти лосося. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі починаємо маринувати хребти, додаємо солі, чорний мелений перець і приправу до риби.

Хребти лосося. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі додаємо сік лимона та столову ложку олії. Все ретельно перемішати.

Спеції для риби. Фото: YouTube @UkraineFood

Залишаємо маринувати рибу на 20 хвилин.

Сік лимона для риби. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі відправляємо хребти запікатися на 20 хвилин при температурі 180 градусів.

Запечені хребти лосося. Фото: YouTube @UkraineFood

Хребти готові. Вони виходять надзчиайно смачними.

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