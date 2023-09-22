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Карпатська господиня розповіла, як смачно приготувати хребти лосося в духовці

22 вересня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Бюджетний рецепт з червоної риби — відео
Хребти лосося. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

На відміну від філе сьомги чи лосося — це бюджетний варіант, але не менш смачний. Разом із вареною картоплею або овочевим салатом вийде смачний обід. Головне, під час покупки обирати м'ясисті хребти. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться: 

  • хребет лосося 1 кг;
  • приправи до риби;
  • сіль, перець до смаку;
  • сік лимона;
  • олія 1 ст.л.

Спосіб приготування 

Беремо хребти, промиваємо їх та нарізаємо на порційні шматочки. Це зручно зробити за допомогою ножиць. 

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Хребти лосося. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі починаємо маринувати хребти, додаємо солі, чорний мелений перець і приправу до риби. 

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Хребти лосося. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі додаємо сік лимона та столову ложку олії. Все ретельно перемішати.

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Спеції для риби. Фото: YouTube @UkraineFood

Залишаємо маринувати рибу на 20 хвилин. 

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Сік лимона для риби. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі відправляємо хребти запікатися на 20 хвилин при температурі 180 градусів. 

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Запечені хребти лосося. Фото: YouTube @UkraineFood

Хребти готові. Вони виходять надзчиайно смачними. 

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