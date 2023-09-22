Бюджетний рецепт з червоної риби — відео

Карпатська господиня розповіла, як смачно приготувати хребти лосося в духовці
На відміну від філе сьомги чи лосося — це бюджетний варіант, але не менш смачний. Разом із вареною картоплею або овочевим салатом вийде смачний обід. Головне, під час покупки обирати м'ясисті хребти.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- хребет лосося 1 кг;
- приправи до риби;
- сіль, перець до смаку;
- сік лимона;
- олія 1 ст.л.
Спосіб приготування
Беремо хребти, промиваємо їх та нарізаємо на порційні шматочки. Це зручно зробити за допомогою ножиць.
Далі починаємо маринувати хребти, додаємо солі, чорний мелений перець і приправу до риби.
Далі додаємо сік лимона та столову ложку олії. Все ретельно перемішати.
Залишаємо маринувати рибу на 20 хвилин.
Далі відправляємо хребти запікатися на 20 хвилин при температурі 180 градусів.
Хребти готові. Вони виходять надзчиайно смачними.
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