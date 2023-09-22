Бюджетный рецепт из красной рыбы — видео

Хребты лосося. Фото: YouTube @UkraineFood

В отличие от филе семги или лосося – этот бюджетный вариант, но не менее вкусный. Вместе с вареным картофелем или овощным салатом получится вкусный обед. Главное, при покупке выбирать мясистые хребты.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

хребет лосося 1 кг;

приправы к рыбе;

соль, перец по вкусу;

сок лимона;

масло 1 ст.л.

Способ приготовления

Берем хребты, промываем их и нарезаем на порционные кусочки. Это удобно сделать с помощью ножниц.

Хребты лосося. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее начинаем мариновать хребты, добавляем соли, черный молотый перец и приправу к рыбе.

Хребты лосося. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем добавляем сок лимона и столовую ложку масла. Все тщательно перемешать.

Специи для рыбы. Фото: YouTube @UkraineFood

Оставляем мариновать рыбу на 20 минут.

Сок лимона для рыбы. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее отправляем хребты запекаться на 20 минут при температуре 180 градусов.

Запеченные хребты лосося. Фото: YouTube @UkraineFood

Хребты лосося готовы. Они получаются очень вкусными.

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