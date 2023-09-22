Бюджетный рецепт из красной рыбы — видео

Карпатская хозяйка рассказала, как вкусно приготовить хребты лосося в духовке
В отличие от филе семги или лосося – этот бюджетный вариант, но не менее вкусный. Вместе с вареным картофелем или овощным салатом получится вкусный обед. Главное, при покупке выбирать мясистые хребты.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- хребет лосося 1 кг;
- приправы к рыбе;
- соль, перец по вкусу;
- сок лимона;
- масло 1 ст.л.
Способ приготовления
Берем хребты, промываем их и нарезаем на порционные кусочки. Это удобно сделать с помощью ножниц.
Далее начинаем мариновать хребты, добавляем соли, черный молотый перец и приправу к рыбе.
Затем добавляем сок лимона и столовую ложку масла. Все тщательно перемешать.
Оставляем мариновать рыбу на 20 минут.
Далее отправляем хребты запекаться на 20 минут при температуре 180 градусов.
Хребты лосося готовы. Они получаются очень вкусными.
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