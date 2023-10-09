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Капуста в духовці, яка смачніша за м'ясо: без смаження і метушні

9 жовтня 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачна страва з капусти — відео рецепт
Капуста в магазині. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей смачний рецепт капусти в духовці сподобається всім. Виходять дуже корисні капустяні стейки. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

  • капуста;
  • вершкове масло;
  • сіль, перець;
  • ароматні трави або інші спеції. 

Спосіб приготування 

Спочатку нам потрібно взяти капусту та нарізати її на стейки. 

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Свіжа капуста. Фото: YouTube @prostirecepti

Викладаємо капусту на деко для запікання. Кожний шматочок повинен бути на невеликій відстані одне від одного. 

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Капуста на деко. Фото: YouTube @prostirecepti

Зверху на капусту викладаємо невеликі тонкі шматочки вершкового масла. Можна замінити на рослинну олію, але з вершковим маслом ця страва буде набагато смачнішою. 

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Капуста в духовці. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь шматочки капусти посипаємо спеціями, трохи солі, додаємо чорний мелений перець та солодку мелену паприку.

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Запечена капуста. Фото: YouTube @prostirecepti

Також можна додати суміш сухих ароматних трав або інші улюблені спеції. 

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Запечена капуста. Фото: YouTube @prostirecepti

Розігріваємо духовку до 200 градусів, будемо запікати капусту 20-25 хвилин. 

Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти

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