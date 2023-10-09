Смачна страва з капусти — відео рецепт

Капуста в духовці, яка смачніша за м'ясо: без смаження і метушні
Цей смачний рецепт капусти в духовці сподобається всім. Виходять дуже корисні капустяні стейки.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- капуста;
- вершкове масло;
- сіль, перець;
- ароматні трави або інші спеції.
Спосіб приготування
Спочатку нам потрібно взяти капусту та нарізати її на стейки.
Викладаємо капусту на деко для запікання. Кожний шматочок повинен бути на невеликій відстані одне від одного.
Зверху на капусту викладаємо невеликі тонкі шматочки вершкового масла. Можна замінити на рослинну олію, але з вершковим маслом ця страва буде набагато смачнішою.
Теперь шматочки капусти посипаємо спеціями, трохи солі, додаємо чорний мелений перець та солодку мелену паприку.
Також можна додати суміш сухих ароматних трав або інші улюблені спеції.
Розігріваємо духовку до 200 градусів, будемо запікати капусту 20-25 хвилин.
Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.