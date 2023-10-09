Смачна страва з капусти — відео рецепт

Капуста в магазині. Фото: Freepik

Цей смачний рецепт капусти в духовці сподобається всім. Виходять дуже корисні капустяні стейки.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

капуста;

вершкове масло;

сіль, перець;

ароматні трави або інші спеції.

Спосіб приготування

Спочатку нам потрібно взяти капусту та нарізати її на стейки.

Свіжа капуста. Фото: YouTube @prostirecepti

Викладаємо капусту на деко для запікання. Кожний шматочок повинен бути на невеликій відстані одне від одного.

Капуста на деко. Фото: YouTube @prostirecepti

Зверху на капусту викладаємо невеликі тонкі шматочки вершкового масла. Можна замінити на рослинну олію, але з вершковим маслом ця страва буде набагато смачнішою.

Капуста в духовці. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь шматочки капусти посипаємо спеціями, трохи солі, додаємо чорний мелений перець та солодку мелену паприку.

Запечена капуста. Фото: YouTube @prostirecepti

Також можна додати суміш сухих ароматних трав або інші улюблені спеції.

Запечена капуста. Фото: YouTube @prostirecepti

Розігріваємо духовку до 200 градусів, будемо запікати капусту 20-25 хвилин.

Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.