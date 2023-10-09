Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Капуста в духовке, которая вкуснее мяса: без жарки и суеты arrow

Капуста в духовке, которая вкуснее мяса: без жарки и суеты

9 октября 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусное блюдо из капусты — видео рецепт
Капуста в магазине. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот вкусный рецепт капусты в духовке понравится всем. Получаются очень полезные капустные стейки.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • капуста;
  • сливочное масло;
  • соль, перец;
  • ароматные травы или другие специи.

Способ приготовления

Сначала нужно взять капусту и нарезать ее на стейки.

null
Свежая капуста. Фото: YouTube @prostirecepti

Выкладываем капусту на противень для запекания. Каждый кусочек должен быть на небольшом расстоянии друг от друга.

null
Капуста на деко. Фото: YouTube @prostirecepti

Сверху на капусту выкладываем небольшие тонкие кусочки сливочного масла. Можно заменить растительным маслом, но со сливочным маслом это блюдо будет гораздо вкуснее.

null
Капуста в духовке. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь кусочки капусты посыпаем специями, чуть-чуть соли, черным молотым перцем и сладкой молотой паприкой.

null
Запеченная капуста. Фото: YouTube @prostirecepti

Также можно добавить смесь сухих ароматных трав или другие специи по вашему вкусу.

null
Запеченная капуста. Фото: YouTube @prostirecepti

Разогреваем духовку до 200 градусов, запекаем капусту 20-25 минут.

Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

Наши судьбы схожи: посол Израиля в Украине о нападении ХАМАСа

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Новость с фото

00:28В Одесской области взрывы: атака БпЛА

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз