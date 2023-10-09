Вкусное блюдо из капусты — видео рецепт

Капуста в духовке, которая вкуснее мяса: без жарки и суеты
Этот вкусный рецепт капусты в духовке понравится всем. Получаются очень полезные капустные стейки.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- капуста;
- сливочное масло;
- соль, перец;
- ароматные травы или другие специи.
Способ приготовления
Сначала нужно взять капусту и нарезать ее на стейки.
Выкладываем капусту на противень для запекания. Каждый кусочек должен быть на небольшом расстоянии друг от друга.
Сверху на капусту выкладываем небольшие тонкие кусочки сливочного масла. Можно заменить растительным маслом, но со сливочным маслом это блюдо будет гораздо вкуснее.
Теперь кусочки капусты посыпаем специями, чуть-чуть соли, черным молотым перцем и сладкой молотой паприкой.
Также можно добавить смесь сухих ароматных трав или другие специи по вашему вкусу.
Разогреваем духовку до 200 градусов, запекаем капусту 20-25 минут.
Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.