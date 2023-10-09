Вкусное блюдо из капусты — видео рецепт

Капуста в магазине. Фото: Freepik

Этот вкусный рецепт капусты в духовке понравится всем. Получаются очень полезные капустные стейки.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

капуста;

сливочное масло;

соль, перец;

ароматные травы или другие специи.

Способ приготовления

Сначала нужно взять капусту и нарезать ее на стейки.

Свежая капуста. Фото: YouTube @prostirecepti

Выкладываем капусту на противень для запекания. Каждый кусочек должен быть на небольшом расстоянии друг от друга.

Капуста на деко. Фото: YouTube @prostirecepti

Сверху на капусту выкладываем небольшие тонкие кусочки сливочного масла. Можно заменить растительным маслом, но со сливочным маслом это блюдо будет гораздо вкуснее.

Капуста в духовке. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь кусочки капусты посыпаем специями, чуть-чуть соли, черным молотым перцем и сладкой молотой паприкой.

Запеченная капуста. Фото: YouTube @prostirecepti

Также можно добавить смесь сухих ароматных трав или другие специи по вашему вкусу.

Запеченная капуста. Фото: YouTube @prostirecepti

Разогреваем духовку до 200 градусов, запекаем капусту 20-25 минут.

Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.