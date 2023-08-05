Особлива капуста на зиму — відео рецепт

Капуста на зиму із смачним соусом: рецепт від української господині
Капуста з соусом сацебелі або іншим томатним соусом у банках виходить дуже смачною, соковитою та ніжною. Такий рецепт капусти на зиму не лише простий, а й дуже незвичайний. Обов'язково спробуйте зробити таку заготовку на зиму, ви не пошкодуєте.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться (вистачити на 6-7 банок):
- вода 2,5 л;
- томатний соус 500мл;
- сіль 4 ст.л;
- оцет 9% 300мл;
- цукор 400 г;
- лавровий лист;
- перець горошком;
- цибуля.
Спосіб приготування
За цим рецептом можна консервувати різну капусту, можна молоду, а можна пізніх сортів.
Нарізаємо цибулю і кладемо на дно банки. Банки просто чисті, стерилізувати не потрібно.
Капусту ріжете так, як вам зручно. Щоб потім було зручно виймати із банки. Закладаємо капусту у банку максимально щільно. У кожну банку додаємо лавровий лист та горошинки перцю.
Робимо маринад. У воду додаємо цукор, сіль та 9% оцет, соус сацебелі.
Як тільки все закипіло, вимикаємо плиту та заливаємо гарячий маринад у банки.
Далі потрібно прикро кришками і поставити банки для стерилізації.
З ранньої капустою знадобиться 25 хвилин, із середніх чи пізніх сортів потрібно стерилізувати 30-40 хвилин.
Дно каструлі, в якій стерилізуються банки, вистилаємо рушником.
Це робиться для того, щоб банки не луснули.
Щільно закручуємо банки та залишаємо до повного охолодження.
Раніше ми писали про рецепт від бабусі квашеної капусти на зиму, яка виходить смачна та хрумка. Квашену капусту можна їсти як окремою закускою з додаванням різних спецій, а також вона є основною для багатьох страв української кухні, таких, як капустняк, звичайно, є незамінною складовою у вигляді начинки для вареників, пиріжків, які особливо смачні в осінньо-зимовий період та на новорічно-різдвяні свята.