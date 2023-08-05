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Капуста на зиму із смачним соусом: рецепт від української господині

5 серпня 2023 08:21
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Особлива капуста на зиму — відео рецепт
Капуста у банку. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Капуста з соусом сацебелі або іншим томатним соусом у банках виходить дуже смачною, соковитою та ніжною. Такий рецепт капусти на зиму не лише простий, а й дуже незвичайний. Обов'язково спробуйте зробити таку заготовку на зиму, ви не пошкодуєте.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться (вистачити на 6-7 банок):

  • вода 2,5 л;
  • томатний соус 500мл;
  • сіль 4 ст.л;
  • оцет 9% 300мл;
  • цукор 400 г;
  • лавровий лист;
  • перець горошком;
  • цибуля.

Спосіб приготування

За цим рецептом можна консервувати різну капусту, можна молоду, а можна пізніх сортів.

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Цибуля в банку. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарізаємо цибулю і кладемо на дно банки. Банки просто чисті, стерилізувати не потрібно.

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Капуста у банку. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Капусту ріжете так, як вам зручно. Щоб потім було зручно виймати із банки. Закладаємо капусту у банку максимально щільно. У кожну банку додаємо лавровий лист та горошинки перцю.

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Капуста у банку. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Робимо маринад. У воду додаємо цукор, сіль та 9% оцет, соус сацебелі.

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Приготування соусу. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Як тільки все закипіло, вимикаємо плиту та заливаємо гарячий маринад у банки.

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Додавання соусу сацебелі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно прикро кришками і поставити банки для стерилізації.

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Приготування маринаду. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

З ранньої капустою знадобиться 25 хвилин, із середніх чи пізніх сортів потрібно стерилізувати 30-40 хвилин.

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Розливання соусу. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Дно каструлі, в якій стерилізуються банки, вистилаємо рушником.

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Банки з капустою. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Це робиться для того, щоб банки не луснули.

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Стерилізація банок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Щільно закручуємо банки та залишаємо до повного охолодження.

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Закочування банок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про рецепт від бабусі квашеної капусти на зиму, яка виходить смачна та хрумка. Квашену капусту можна їсти як окремою закускою з додаванням різних спецій, а також вона є основною для багатьох страв української кухні, таких, як капустняк, звичайно, є незамінною складовою у вигляді начинки для вареників, пиріжків, які особливо смачні в осінньо-зимовий період та на новорічно-різдвяні свята.

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