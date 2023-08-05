Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Капуста на зиму с вкусным соусом: рецепт от украинской хозяйки arrow

Капуста на зиму с вкусным соусом: рецепт от украинской хозяйки

5 августа 2023 08:21
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Особенная капуста на зиму — видео рецепт
Капуста в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Капуста с соусом сацебели или другим томатным соусом в банках получается очень вкусной, сочной и нежной. Такой рецепт капусты на зиму не только простой, но и очень необычный. Обязательно попробуйте сделать такую заготовку на зиму, вы не пожалеете.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

Читайте также:

Вам понадобится (вистачить на 6-7 банок): 

  • вода 2.5 л;
  • томатный соус 500 мл;
  • соль 4 ст.л;
  • уксус 9% 300 мл;
  • сахар 400 г;
  • лавровый лист;
  • перец горошком;
  • лук.

Способ приготовления

По этому рецепту можно консервировать разную капусту, можно молодую, а можно поздних сортов.

null
Лук в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарезаем лук и кладем на дно банки. Банки просто чистые, стерилизовать не нужно.

null
Капуста в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Капусту режете так, как вам удобно. Чтобы потом было удобно вынимать из банки. Закладываем капусту в банку максимально плотно. В каждую банку добавляем лавровый лист и горошинки перца.

null
Капуста в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Делаем маринад. В воду добавляем сахар, соль и 9% уксус, соус сацебели.

null
Приготовление соуса. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Как только все закипело, выключаем плиту и заливаем горячий маринад в банки.

null
Добавление соуса сацебели. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее необходимо досадно крышками и поставить банки для стерилизации.

null
Приготовление маринада. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

С ранней капустой понадобится 25 минут, из средних или поздних сортов нужно стерилизовать 30-40 минут.

null
Разливание соуса. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Дно кастрюли, в которой стерилизуются банки, устилаем полотенцем.

null
Банки с капустой. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Это делается для того, чтобы банки не лопнули.

null
Стерилизация банок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Плотно закручиваем банки и оставляем до полного охлаждения.

null
Закатывание банок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ранее мы писали про рецепт от бабушки квашеной капусты на зиму, которая получается вкусная и хрустящая. Квашеную капусту можно есть как отдельной закуской с добавлением различных специй, а также она является основной для многих блюд украинской кухни, таких, как капустняк, конечно, является незаменимой составляющей в виде начинки для вареников, пирожков, которые особенно вкусны в осенне- зимний период и на новогодне-рождественские праздники.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

None

Скандальные укрытия в столице: почему вместо Кличко этим занимается народный депутат

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз