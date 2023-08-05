Особенная капуста на зиму — видео рецепт

Капуста на зиму с вкусным соусом: рецепт от украинской хозяйки
Капуста с соусом сацебели или другим томатным соусом в банках получается очень вкусной, сочной и нежной. Такой рецепт капусты на зиму не только простой, но и очень необычный. Обязательно попробуйте сделать такую заготовку на зиму, вы не пожалеете.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится (вистачить на 6-7 банок):
- вода 2.5 л;
- томатный соус 500 мл;
- соль 4 ст.л;
- уксус 9% 300 мл;
- сахар 400 г;
- лавровый лист;
- перец горошком;
- лук.
Способ приготовления
По этому рецепту можно консервировать разную капусту, можно молодую, а можно поздних сортов.
Нарезаем лук и кладем на дно банки. Банки просто чистые, стерилизовать не нужно.
Капусту режете так, как вам удобно. Чтобы потом было удобно вынимать из банки. Закладываем капусту в банку максимально плотно. В каждую банку добавляем лавровый лист и горошинки перца.
Делаем маринад. В воду добавляем сахар, соль и 9% уксус, соус сацебели.
Как только все закипело, выключаем плиту и заливаем горячий маринад в банки.
Далее необходимо досадно крышками и поставить банки для стерилизации.
С ранней капустой понадобится 25 минут, из средних или поздних сортов нужно стерилизовать 30-40 минут.
Дно кастрюли, в которой стерилизуются банки, устилаем полотенцем.
Это делается для того, чтобы банки не лопнули.
Плотно закручиваем банки и оставляем до полного охлаждения.
Ранее мы писали про рецепт от бабушки квашеной капусты на зиму, которая получается вкусная и хрустящая. Квашеную капусту можно есть как отдельной закуской с добавлением различных специй, а также она является основной для многих блюд украинской кухни, таких, как капустняк, конечно, является незаменимой составляющей в виде начинки для вареников, пирожков, которые особенно вкусны в осенне- зимний период и на новогодне-рождественские праздники.