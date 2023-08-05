Особенная капуста на зиму — видео рецепт

Капуста в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Капуста с соусом сацебели или другим томатным соусом в банках получается очень вкусной, сочной и нежной. Такой рецепт капусты на зиму не только простой, но и очень необычный. Обязательно попробуйте сделать такую заготовку на зиму, вы не пожалеете.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится (вистачить на 6-7 банок):

вода 2.5 л;

томатный соус 500 мл;

соль 4 ст.л;

уксус 9% 300 мл;

сахар 400 г;

лавровый лист;

перец горошком;

лук.

Способ приготовления

По этому рецепту можно консервировать разную капусту, можно молодую, а можно поздних сортов.

Лук в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарезаем лук и кладем на дно банки. Банки просто чистые, стерилизовать не нужно.

Капуста в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Капусту режете так, как вам удобно. Чтобы потом было удобно вынимать из банки. Закладываем капусту в банку максимально плотно. В каждую банку добавляем лавровый лист и горошинки перца.

Капуста в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Делаем маринад. В воду добавляем сахар, соль и 9% уксус, соус сацебели.

Приготовление соуса. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Как только все закипело, выключаем плиту и заливаем горячий маринад в банки.

Добавление соуса сацебели. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее необходимо досадно крышками и поставить банки для стерилизации.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

С ранней капустой понадобится 25 минут, из средних или поздних сортов нужно стерилизовать 30-40 минут.

Разливание соуса. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Дно кастрюли, в которой стерилизуются банки, устилаем полотенцем.

Банки с капустой. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Это делается для того, чтобы банки не лопнули.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Плотно закручиваем банки и оставляем до полного охлаждения.

Закатывание банок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ранее мы писали про рецепт от бабушки квашеной капусты на зиму, которая получается вкусная и хрустящая. Квашеную капусту можно есть как отдельной закуской с добавлением различных специй, а также она является основной для многих блюд украинской кухни, таких, как капустняк, конечно, является незаменимой составляющей в виде начинки для вареников, пирожков, которые особенно вкусны в осенне- зимний период и на новогодне-рождественские праздники.