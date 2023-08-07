Українська господиня розповіла, як готувати кабачкову аджику — відео рецепт

Кабачкова аджика. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Аджика з кабачків виходить дуже смачною. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

кабачки 2 кг;

болгарський перець 200 гр;

морква 200 гр;

часник 3 головки;

помідори 1 кг;

перець гіркий 3 шт;

томатна паста 140 гр;

рослинна олія 120 мл;

цукор 100 гр;

оцет 9% 80 мл;

сіль за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно порізати кабачки для того, щоб їх було зручно відправити в м'ясорубку.

Нарізані кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі необхідно також нарізати моркву.

Нарізана морква. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Болгарський перець очистіть від насіння та наріжте на зручні шматочки.

Чищені помідори. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

З помідорів потрібно зняти шкірку, для цього зробіть пару надрізів і залийте окропом на одну хвилину. Шкірка зніметься дуже легко. Цей етап можна пропустити, помідори зі шкіркою також підійдуть.

Овочева масса. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Усі овочі пропускаємо через середню м'ясорубку.

Подріблений кабачок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Всі овочі відправляємо у каструлю. Добре перемішуємо та доводимо до кипіння. Варити потрібно 20 хв.

Очові в кастрюлі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Через 20 хвилин додаємо цукор, томатну пасту, олію без запаху і сіль.

Томатна паста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Після закипання варимо ще 10 хвилин.

Додавання часнику. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Також можна додати до смаку гострий перець.

Розливання кабачкової аджики по банках. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі додаємо часник, це потрібно зробити наприкінці, щоб він зберіг свій аромат. Також додаємо 9% оцет.

Банка з кабачковою аджикою. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі все розкладаємо по стерилізованих банках та закочуємо стерилізованими кришками.

Готова кабачкова аджика. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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