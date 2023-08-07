Українська господиня розповіла, як готувати кабачкову аджику — відео рецепт

Кабачкова аджика на зиму: рецепт від бабусі сподобається всім
Аджика з кабачків виходить дуже смачною. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- кабачки 2 кг;
- болгарський перець 200 гр;
- морква 200 гр;
- часник 3 головки;
- помідори 1 кг;
- перець гіркий 3 шт;
- томатна паста 140 гр;
- рослинна олія 120 мл;
- цукор 100 гр;
- оцет 9% 80 мл;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно порізати кабачки для того, щоб їх було зручно відправити в м'ясорубку.
Далі необхідно також нарізати моркву.
Болгарський перець очистіть від насіння та наріжте на зручні шматочки.
З помідорів потрібно зняти шкірку, для цього зробіть пару надрізів і залийте окропом на одну хвилину. Шкірка зніметься дуже легко. Цей етап можна пропустити, помідори зі шкіркою також підійдуть.
Усі овочі пропускаємо через середню м'ясорубку.
Всі овочі відправляємо у каструлю. Добре перемішуємо та доводимо до кипіння. Варити потрібно 20 хв.
Через 20 хвилин додаємо цукор, томатну пасту, олію без запаху і сіль.
Після закипання варимо ще 10 хвилин.
Також можна додати до смаку гострий перець.
Далі додаємо часник, це потрібно зробити наприкінці, щоб він зберіг свій аромат. Також додаємо 9% оцет.
Далі все розкладаємо по стерилізованих банках та закочуємо стерилізованими кришками.
Раніше ми писали про бабусин рецепт огірків "Французькі" з гірчицею на зиму. Такий рецепт дуже незвичайний та ще не дуже поширений. Це ті самі огірки, про які всі будуть питати та просити рецепт.