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Кабачкова аджика на зиму: рецепт від бабусі сподобається всім

7 серпня 2023 13:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Українська господиня розповіла, як готувати кабачкову аджику — відео рецепт
Кабачкова аджика. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Аджика з кабачків виходить дуже смачною. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться: 

  • кабачки 2 кг;
  • болгарський перець  200 гр;
  • морква 200 гр;
  • часник 3 головки;
  • помідори 1 кг;
  • перець гіркий 3 шт;
  • томатна паста 140 гр;
  • рослинна олія 120 мл;
  • цукор 100 гр;
  • оцет 9% 80 мл;
  • сіль за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно порізати кабачки для того, щоб їх було зручно відправити в м'ясорубку.

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Нарізані кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі необхідно також нарізати моркву.

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Нарізана морква. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Болгарський перець очистіть від насіння та наріжте на зручні шматочки.

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Чищені помідори. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

З помідорів потрібно зняти шкірку, для цього зробіть пару надрізів і залийте окропом на одну хвилину. Шкірка зніметься дуже легко. Цей етап можна пропустити, помідори зі шкіркою також підійдуть.

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Овочева масса. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Усі овочі пропускаємо через середню м'ясорубку.

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Подріблений кабачок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Всі овочі відправляємо у каструлю. Добре перемішуємо та доводимо до кипіння. Варити потрібно 20 хв.

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Очові в кастрюлі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Через 20 хвилин додаємо цукор, томатну пасту, олію без запаху і сіль.

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Томатна паста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Після закипання варимо ще 10 хвилин.

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Додавання часнику. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Також можна додати до смаку гострий перець.

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Розливання кабачкової аджики по банках. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі додаємо часник, це потрібно зробити наприкінці, щоб він зберіг свій аромат. Також додаємо 9% оцет.

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Банка з кабачковою аджикою. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі все розкладаємо по стерилізованих банках та закочуємо стерилізованими кришками.

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Готова кабачкова аджика. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про бабусин рецепт огірків "Французькі" з гірчицею на зиму. Такий рецепт дуже незвичайний та ще не дуже поширений. Це ті самі огірки, про які всі будуть питати та просити рецепт.

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