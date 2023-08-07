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Кабачковая аджика на зиму: рецепт от бабушки понравится всем

7 августа 2023 13:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Украинская хозяйка рассказала, как готовить кабачковую аджику — видео рецепт
Кабачкова аджика. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Аджика из кабачков выходит очень вкусной. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

  • кабачки 2 кг;
  • болгарский перец 200 гр;
  • морковь 200 гр;
  • чеснок 3 головки;
  • помидоры 1 кг;
  • перец горький 3 шт;
  • томатная паста 140 гр;
  • растительное масло 120 мл;
  • сахар 100 гр;
  • уксус 9% 80 мл;
  • соль по вкусу.

Способ приготовления

Поначалу нужно порезать кабачки для того, чтоб их было комфортно выслать в мясорубку.

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Нарезанные кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нужно также нарезать морковь.

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Нарезанная морковь. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Болгарский перец очистите от семян и нарежьте удобными кусочками.

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Чистящие помидоры. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

С помидоров нужно снять кожицу, для этого сделайте пару надрезов и залейте крутым кипятком на одну минуту. Кожица снимется очень легко. Этот этап можно пропустить, помидоры с кожурой тоже подойдут.

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Овощная масса. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все овощи пропускаем через среднюю мясорубку.

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Измельченный кабачок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все овощи отправляем в кастрюлю. Хорошо перемешиваем и доводим до кипения. Варить нужно 20 мин.

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Очевые в кастрюле. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Через 20 минут добавляем сахар, томатную пасту, растительное масло без запаха и соль.

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Томатная паста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

После закипания варим еще 10 минут.

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Добавление чеснока. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Также можно добавить по вкусу острый перец.

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Разлив кабачковой аджики по банкам. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее добавляем чеснок, это нужно сделать в конце, чтобы он сохранил свой аромат. Также добавляем 9% уксус.

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Банка с кабачковой аджикой. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее все раскладываем по стерилизованным банкам и закатываем стерилизованными крышками.

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Готовая кабачковая аджика. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали о бабушкином рецепте огурцов "Французские" с горчицей на зиму. Такой рецепт очень необычен и еще не очень распространен. Это те же огурцы, о которых все будут спрашивать и просить рецепт.

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