Украинская хозяйка рассказала, как готовить кабачковую аджику — видео рецепт

Кабачкова аджика. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Аджика из кабачков выходит очень вкусной. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

кабачки 2 кг;

болгарский перец 200 гр;

морковь 200 гр;

чеснок 3 головки;

помидоры 1 кг;

перец горький 3 шт;

томатная паста 140 гр;

растительное масло 120 мл;

сахар 100 гр;

уксус 9% 80 мл;

соль по вкусу.

Способ приготовления

Поначалу нужно порезать кабачки для того, чтоб их было комфортно выслать в мясорубку.

Нарезанные кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нужно также нарезать морковь.

Нарезанная морковь. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Болгарский перец очистите от семян и нарежьте удобными кусочками.

Чистящие помидоры. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

С помидоров нужно снять кожицу, для этого сделайте пару надрезов и залейте крутым кипятком на одну минуту. Кожица снимется очень легко. Этот этап можно пропустить, помидоры с кожурой тоже подойдут.

Овощная масса. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все овощи пропускаем через среднюю мясорубку.

Измельченный кабачок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все овощи отправляем в кастрюлю. Хорошо перемешиваем и доводим до кипения. Варить нужно 20 мин.

Очевые в кастрюле. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Через 20 минут добавляем сахар, томатную пасту, растительное масло без запаха и соль.

Томатная паста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

После закипания варим еще 10 минут.

Добавление чеснока. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Также можно добавить по вкусу острый перец.

Разлив кабачковой аджики по банкам. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее добавляем чеснок, это нужно сделать в конце, чтобы он сохранил свой аромат. Также добавляем 9% уксус.

Банка с кабачковой аджикой. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее все раскладываем по стерилизованным банкам и закатываем стерилизованными крышками.

Готовая кабачковая аджика. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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