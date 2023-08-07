Украинская хозяйка рассказала, как готовить кабачковую аджику — видео рецепт

Кабачковая аджика на зиму: рецепт от бабушки понравится всем
Аджика из кабачков выходит очень вкусной. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- кабачки 2 кг;
- болгарский перец 200 гр;
- морковь 200 гр;
- чеснок 3 головки;
- помидоры 1 кг;
- перец горький 3 шт;
- томатная паста 140 гр;
- растительное масло 120 мл;
- сахар 100 гр;
- уксус 9% 80 мл;
- соль по вкусу.
Способ приготовления
Поначалу нужно порезать кабачки для того, чтоб их было комфортно выслать в мясорубку.
Далее нужно также нарезать морковь.
Болгарский перец очистите от семян и нарежьте удобными кусочками.
С помидоров нужно снять кожицу, для этого сделайте пару надрезов и залейте крутым кипятком на одну минуту. Кожица снимется очень легко. Этот этап можно пропустить, помидоры с кожурой тоже подойдут.
Все овощи пропускаем через среднюю мясорубку.
Все овощи отправляем в кастрюлю. Хорошо перемешиваем и доводим до кипения. Варить нужно 20 мин.
Через 20 минут добавляем сахар, томатную пасту, растительное масло без запаха и соль.
После закипания варим еще 10 минут.
Также можно добавить по вкусу острый перец.
Далее добавляем чеснок, это нужно сделать в конце, чтобы он сохранил свой аромат. Также добавляем 9% уксус.
Далее все раскладываем по стерилизованным банкам и закатываем стерилизованными крышками.
Раньше мы писали о бабушкином рецепте огурцов "Французские" с горчицей на зиму. Такой рецепт очень необычен и еще не очень распространен. Это те же огурцы, о которых все будут спрашивать и просить рецепт.