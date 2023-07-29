Повноцінна страва з кабачками в одній баночці — відео рецепт

Молоді кабачки. Фото: Freepik

Такий рецепт кабачків з рисом можна назвати повноцінною готовою стравою. Відкрили банку і не потрібно ніякого гарніру готувати, бо все вже в одній банці. Виходить дуже зручно, смачно та бюджетно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Твій момент.

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Для цього рецепта вам знадобиться:

кабачки — 2,220 г;

олія — 100 мл;

сіль — 1 ст.л. з гіркою;

цукор — 1 ч.л;

рис круглий — 200 г;

перець чорний мелений — 0,5 ч.л.;

лавровий лист мелений — 0,5 ч.л.;

цибуля — 250 г;

морква — 270 г;

олія — 50 мл;

соус томатний — 100 г;

сік томатний — 160 г;

оцет 9% — 1 ст.л.

Спосіб приготування

Беремо кабачки та нарізаємо дрібним кубиком. Кастрюлю ставимо на вогонь та вливаємо до кабачків 100 мл олії та будемо тушкувати кабачки на середньому вогні.

Кабачки кубиком. Фото: YouTube Твій момент.

Поки готуються кабачки, можна почистити цибулю та моркву.

Сирий рис. Фото: YouTube Твій момент.

Цибулю потрібно порізати та відправити на сковорідку. Смажимо цибулю до прозорості.

Смажена морква. Фото: YouTube Твій момент.

Поки смажиться цибуля, можна натерти моркву на дрібній терці та додати смажитися до цибулі.

Томатна паста. Фото: YouTube Твій момент.

До кабачків потрібно додати столову ложку солі та 200 г сирого рису. Перемішуємо та залишаємо далі тушкуватися.

Кабачки та рис. Фото: YouTube Твій момент.

Далі додаємо перець та лавровий лист. До смаженої цибулі додаємо томатний сік чи томатну пасту. Також можна замінити свіжими помідорами.

Кабачки та рис. Фото: YouTube Твій момент.

Засмажка готова, додаємо її до кабачків з рисом.Ретельно перемішуємо. Додаємо 1 столову ложку оцету.

Кабачки та рис. Фото: YouTube Твій момент.

Протушкувати пару хвилин та вимкнути. Розкладаємо салат по стерилізованих банках та закручуємо стерилізованими кришками.

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