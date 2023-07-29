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Кабачки з рисом на зиму: дивовижний рецепт від бабусі

29 липня 2023 07:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Повноцінна страва з кабачками в одній баночці — відео рецепт
Молоді кабачки. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такий рецепт кабачків з рисом можна назвати повноцінною готовою стравою. Відкрили банку і не потрібно ніякого гарніру готувати, бо все вже в одній банці. Виходить дуже зручно, смачно та бюджетно. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Твій момент.

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Для цього рецепта вам знадобиться: 

  • кабачки — 2,220 г;
  • олія — 100 мл;
  • сіль — 1 ст.л. з гіркою;
  • цукор — 1 ч.л;
  • рис круглий — 200 г;
  • перець чорний мелений — 0,5 ч.л.;
  • лавровий лист мелений — 0,5 ч.л.;
  • цибуля — 250 г;
  • морква — 270 г;
  • олія — 50 мл;
  • соус томатний — 100 г;
  • сік томатний — 160 г;
  • оцет 9% — 1 ст.л.

Спосіб приготування 

Беремо кабачки та нарізаємо дрібним кубиком. Кастрюлю ставимо на вогонь та вливаємо до кабачків 100 мл олії та будемо тушкувати кабачки на середньому вогні. 

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Кабачки кубиком. Фото: YouTube Твій момент.

Поки готуються кабачки, можна почистити цибулю та моркву. 

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Сирий рис. Фото: YouTube Твій момент.

Цибулю потрібно порізати та відправити на сковорідку. Смажимо цибулю до прозорості. 

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Смажена морква. Фото: YouTube Твій момент.

Поки смажиться цибуля, можна натерти моркву на дрібній терці та додати смажитися до цибулі. 

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Томатна паста. Фото: YouTube Твій момент.

До кабачків потрібно додати столову ложку солі та 200 г сирого рису. Перемішуємо та залишаємо далі тушкуватися. 

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Кабачки та рис. Фото: YouTube Твій момент.

Далі додаємо перець та лавровий лист.  До смаженої цибулі додаємо томатний сік чи томатну пасту. Також можна замінити свіжими помідорами. 

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Кабачки та рис. Фото: YouTube Твій момент.

Засмажка готова, додаємо її до кабачків з рисом.Ретельно перемішуємо. Додаємо 1 столову ложку  оцету. 

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Кабачки та рис. Фото: YouTube Твій момент.

Протушкувати пару хвилин та вимкнути. Розкладаємо салат по стерилізованих банках та закручуємо стерилізованими кришками. 

Раніше ми писали про рецепт котлет з кабачків, від яких не відірватися. Котлети виходять бюджетними та дуже смачними. 

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