Повноцінна страва з кабачками в одній баночці — відео рецепт

Кабачки з рисом на зиму: дивовижний рецепт від бабусі
Такий рецепт кабачків з рисом можна назвати повноцінною готовою стравою. Відкрили банку і не потрібно ніякого гарніру готувати, бо все вже в одній банці. Виходить дуже зручно, смачно та бюджетно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Твій момент.
Для цього рецепта вам знадобиться:
- кабачки — 2,220 г;
- олія — 100 мл;
- сіль — 1 ст.л. з гіркою;
- цукор — 1 ч.л;
- рис круглий — 200 г;
- перець чорний мелений — 0,5 ч.л.;
- лавровий лист мелений — 0,5 ч.л.;
- цибуля — 250 г;
- морква — 270 г;
- олія — 50 мл;
- соус томатний — 100 г;
- сік томатний — 160 г;
- оцет 9% — 1 ст.л.
Спосіб приготування
Беремо кабачки та нарізаємо дрібним кубиком. Кастрюлю ставимо на вогонь та вливаємо до кабачків 100 мл олії та будемо тушкувати кабачки на середньому вогні.
Поки готуються кабачки, можна почистити цибулю та моркву.
Цибулю потрібно порізати та відправити на сковорідку. Смажимо цибулю до прозорості.
Поки смажиться цибуля, можна натерти моркву на дрібній терці та додати смажитися до цибулі.
До кабачків потрібно додати столову ложку солі та 200 г сирого рису. Перемішуємо та залишаємо далі тушкуватися.
Далі додаємо перець та лавровий лист. До смаженої цибулі додаємо томатний сік чи томатну пасту. Також можна замінити свіжими помідорами.
Засмажка готова, додаємо її до кабачків з рисом.Ретельно перемішуємо. Додаємо 1 столову ложку оцету.
Протушкувати пару хвилин та вимкнути. Розкладаємо салат по стерилізованих банках та закручуємо стерилізованими кришками.
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