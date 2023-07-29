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Кабачки с рисом на зиму: удивительный рецепт от бабушки

29 июля 2023 07:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Полноценное блюдо с кабачками в одной баночке — видео рецепт
Молодые кабачки. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такой рецепт кабачков с рисом можно назвать полноценным готовым блюдом. Открыли банку, и не нужно никакого гарнира готовить, потому что все уже в одной банке. Выходит очень удобно, вкусно и бюджетно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Твой момент.

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Для этого рецепта вам понадобится:

  • кабачки — 2,220 г;
  • масло — 100 мл;
  • соль — 1 ст.л. с горкой;
  • сахар — 1 ч.л.;
  • рис круглый — 200 г;
  • перец черный молотый — 0,5 ч.л.;
  • лавровый лист молотый — 0,5 ч.л.;
  • лук — 250 г;
  • морковь — 270 г;
  • масло — 50 мл;
  • соус томатный — 100 г;
  • сок томатный — 160 г;
  • уксус 9% — 1 ст.л.

Способ приготовления

Берем кабачки и нарезаем мелким кубиком. Кастрюлю ставим на огонь, вливаем в кабачки 100 мл масла и будем тушить кабачки на среднем огне.

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Кабачки с кубиком. Фото: YouTube Твой момент

Пока готовящиеся кабачки, можно почистить лук и морковь.

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Сырой рис. Фото: YouTube Твой момент

Лук нужно порезать и отправить на сковородку. Жарим лук до прозрачности.

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Жареная морковь. Фото: YouTube Твой момент

Пока жарится лук, можно натереть морковь на мелкой терке и добавить жариться к луку.

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Томатная паста. Фото: YouTube Твой момент

К кабачкам нужно добавить столовую ложку соли и 200 г сырого риса. Перемешиваем и оставляем дальше тушиться.

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Кабачки и рис. Фото: YouTube Твой момент

Далее добавляем перец и лавровый лист. К жареному луку добавляем томатный сок или томатную пасту. Также можно заменить свежими помидорами.

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Кабачки и рис. Фото: YouTube Твой момент

Зажарка готова, добавляем ее к кабачкам с рисом. Тщательно перемешиваем. Добавляем 1 столовую ложку уксуса.

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Кабачки и рис. Фото: YouTube Твой момент

Протушить пару минут и выключить. Раскладываем салат по стерилизованным банкам и закручиваем стерилизованными крышками.

Раньше мы писали о рецепте котлет из кабачков, от которых не оторваться. Котлеты получаются бюджетными и вкусными.

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