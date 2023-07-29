Полноценное блюдо с кабачками в одной баночке — видео рецепт

Кабачки с рисом на зиму: удивительный рецепт от бабушки
Такой рецепт кабачков с рисом можно назвать полноценным готовым блюдом. Открыли банку, и не нужно никакого гарнира готовить, потому что все уже в одной банке. Выходит очень удобно, вкусно и бюджетно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Твой момент.
Для этого рецепта вам понадобится:
- кабачки — 2,220 г;
- масло — 100 мл;
- соль — 1 ст.л. с горкой;
- сахар — 1 ч.л.;
- рис круглый — 200 г;
- перец черный молотый — 0,5 ч.л.;
- лавровый лист молотый — 0,5 ч.л.;
- лук — 250 г;
- морковь — 270 г;
- масло — 50 мл;
- соус томатный — 100 г;
- сок томатный — 160 г;
- уксус 9% — 1 ст.л.
Способ приготовления
Берем кабачки и нарезаем мелким кубиком. Кастрюлю ставим на огонь, вливаем в кабачки 100 мл масла и будем тушить кабачки на среднем огне.
Пока готовящиеся кабачки, можно почистить лук и морковь.
Лук нужно порезать и отправить на сковородку. Жарим лук до прозрачности.
Пока жарится лук, можно натереть морковь на мелкой терке и добавить жариться к луку.
К кабачкам нужно добавить столовую ложку соли и 200 г сырого риса. Перемешиваем и оставляем дальше тушиться.
Далее добавляем перец и лавровый лист. К жареному луку добавляем томатный сок или томатную пасту. Также можно заменить свежими помидорами.
Зажарка готова, добавляем ее к кабачкам с рисом. Тщательно перемешиваем. Добавляем 1 столовую ложку уксуса.
Протушить пару минут и выключить. Раскладываем салат по стерилизованным банкам и закручиваем стерилизованными крышками.
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