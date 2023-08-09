Кабачки на зиму без клопоту — відео рецепт

Кабачки по-польськи. Фото: YouTube @onyshkevychi_iryna_onyshkevych

Цей рецепт багато господинь вихваляють, бо готується легко та без клопоту. Варто один раз спробувати та будете повторювати кожного року.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться (вихід 2-2,5 л):

склянка 250 мл;

кабачки;

петрушка;

цибуля;

морква;

лавровий лист;

перець духмяний.

Для маринаду:

вода 1л. (4 склянки);

цукор -220 г. (1 склянка);

оцет (9%) 250мл. (1 склянка);

сіль 40г. ( 2 ст.л.).

Спосіб приготування

Молоді кабачки нарізаємо кружальцями. Можна обрати ту форму, яка вам більше подобається, але кружальцями виходить найвдаліше.

Підготовка кабачків. Фото: YouTube @onyshkevychi_iryna_onyshkevych

Також потрібно нарізати кільцями моркву та півкільцями цибулю.

Кабачки, морква та цибуля. Фото: YouTube @onyshkevychi_iryna_onyshkevych

На дно чистої банки вкладаємо петрушку, лавровий лист та духмяний перець.

Овочі в банці. Фото: YouTube @onyshkevychi_iryna_onyshkevych

Починаємо укладати інші інгредієнти в банки. Спочатку кружальця моркви з цибулею, а потім кабачки.

Підготовка маринаду. Фото: YouTube @onyshkevychi_iryna_onyshkevych

Далі готуємо маринад, до води додаємо цукор, сіль та оцет. Ставимо на вогонь та доводимо до кипіння.

Маринад в банці з кабачками. Фото: YouTube @onyshkevychi_iryna_onyshkevych

Маринадом заливаємо кабачки.

Стерилізація банок з кабачками. Фото: YouTube @onyshkevychi_iryna_onyshkevych

Далі потрібно поставити банки з кабачками стерилізуватися.

Кабачки по-польськи. Фото: YouTube @onyshkevychi_iryna_onyshkevych

Після закипання стерілізувати потрібно 10-15 хвилин, якщо банки більше ніж 0,5 тоді 20 хвилин.

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