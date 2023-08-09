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Кабачки по-польськи: перевірений рецепт від української господині

9 серпня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Кабачки на зиму без клопоту — відео рецепт
Кабачки по-польськи. Фото: YouTube @onyshkevychi_iryna_onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей рецепт багато господинь вихваляють, бо готується легко та без клопоту. Варто один раз спробувати та будете повторювати кожного року. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

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Вам знадобиться (вихід 2-2,5 л): 

  • склянка 250 мл;
  • кабачки; 
  • петрушка; 
  • цибуля;
  • морква; 
  • лавровий лист; 
  • перець духмяний. 

Для маринаду: 

  • вода 1л. (4 склянки);
  • цукор -220 г. (1 склянка);
  • оцет (9%)  250мл. (1 склянка);
  • сіль  40г. ( 2 ст.л.).

Спосіб приготування 

Молоді кабачки нарізаємо кружальцями. Можна обрати ту форму, яка вам більше подобається, але кружальцями виходить найвдаліше. 

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Підготовка кабачків. Фото: YouTube @onyshkevychi_iryna_onyshkevych 

Також потрібно нарізати кільцями моркву та півкільцями цибулю. 

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Кабачки, морква та цибуля. Фото: YouTube @onyshkevychi_iryna_onyshkevych 

На дно чистої банки вкладаємо петрушку, лавровий лист та духмяний перець. 

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Овочі в банці. Фото: YouTube @onyshkevychi_iryna_onyshkevych 

Починаємо укладати інші інгредієнти в банки. Спочатку кружальця моркви з цибулею, а потім кабачки. 

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Підготовка маринаду. Фото: YouTube @onyshkevychi_iryna_onyshkevych 

Далі готуємо маринад, до води додаємо цукор, сіль та оцет. Ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. 

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Маринад в банці з кабачками. Фото: YouTube @onyshkevychi_iryna_onyshkevych 

Маринадом заливаємо кабачки.

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Стерилізація банок з кабачками. Фото: YouTube @onyshkevychi_iryna_onyshkevych 

Далі потрібно поставити банки з кабачками стерилізуватися.

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Кабачки по-польськи. Фото: YouTube @onyshkevychi_iryna_onyshkevych

Після закипання стерілізувати потрібно 10-15 хвилин, якщо банки більше ніж 0,5 тоді 20 хвилин. 

Раніше ми писали про перевірений рецепт огірків по-польськи. Назва у цих смачних огірків така через те, що на смак вони дуже нагадують мариновані огірки польського виробництва. Хрусткі, пряні, кисло-солодкі. Дуже добрі на закуску. 

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