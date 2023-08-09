Кабачки на зиму без клопоту — відео рецепт

Кабачки по-польськи: перевірений рецепт від української господині
Цей рецепт багато господинь вихваляють, бо готується легко та без клопоту. Варто один раз спробувати та будете повторювати кожного року.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться (вихід 2-2,5 л):
- склянка 250 мл;
- кабачки;
- петрушка;
- цибуля;
- морква;
- лавровий лист;
- перець духмяний.
Для маринаду:
- вода 1л. (4 склянки);
- цукор -220 г. (1 склянка);
- оцет (9%) 250мл. (1 склянка);
- сіль 40г. ( 2 ст.л.).
Спосіб приготування
Молоді кабачки нарізаємо кружальцями. Можна обрати ту форму, яка вам більше подобається, але кружальцями виходить найвдаліше.
Також потрібно нарізати кільцями моркву та півкільцями цибулю.
На дно чистої банки вкладаємо петрушку, лавровий лист та духмяний перець.
Починаємо укладати інші інгредієнти в банки. Спочатку кружальця моркви з цибулею, а потім кабачки.
Далі готуємо маринад, до води додаємо цукор, сіль та оцет. Ставимо на вогонь та доводимо до кипіння.
Маринадом заливаємо кабачки.
Далі потрібно поставити банки з кабачками стерилізуватися.
Після закипання стерілізувати потрібно 10-15 хвилин, якщо банки більше ніж 0,5 тоді 20 хвилин.
Раніше ми писали про перевірений рецепт огірків по-польськи. Назва у цих смачних огірків така через те, що на смак вони дуже нагадують мариновані огірки польського виробництва. Хрусткі, пряні, кисло-солодкі. Дуже добрі на закуску.