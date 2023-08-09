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Кабачки по-польски: проверенный рецепт от украинской хозяйки

9 августа 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Кабачки на зиму без хлопот — видео рецепт
Кабачки по-польски. Фото: YouTube @onyshkevychi_iryna_onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот рецепт многие хозяйки восхваляют, потому что готовится легко и без хлопот. Стоит раз попробовать и будете повторять каждый год.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится (выход 2-2,5 л):

  • стакан 250 мл;
  • кабачки;
  • петрушка;
  • лук;
  • морковь;
  • лавровый лист;
  • перец душистый.

Для маринада:

  • вода 1л. (4 стакана);
  • сахар 220 г. (1 стакан);
  • уксус (9%) 250 мл. (1 стакан);
  • соль 40 г. (2 ст.л.).

Способ приготовления

Молодые кабачки нарезаем кружочками. Можно выбрать ту форму, которая вам больше нравится, но кружочками получается наиболее удачно.

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Подготовка кабачков. Фото: YouTube @onyshkevychi_iryna_onyshkevych

Также нужно нарезать кольцами морковь и полукольцами лук.

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Кабачки, морковь и лук. Фото: YouTube @onyshkevychi_iryna_onyshkevych

На дно чистой банки укладываем петрушку, лавровый лист и душистый перец.

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Овощи в банке. Фото: YouTube @onyshkevychi_iryna_onyshkevych

Начинаем укладывать другие ингредиенты в банки. Сначала кружочки моркови с луком, а затем кабачки.

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Подготовка маринада. Фото: YouTube @onyshkevychi_iryna_onyshkevych

Далее готовим маринад, в воду добавляем сахар, соль и уксус. Ставим на огонь и доводим до кипения.

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Маринад в банке с кабачками. Фото: YouTube @onyshkevychi_iryna_onyshkevych

Маринадом заливаем кабачки.

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Стерилизация банок с кабачками. Фото: YouTube @onyshkevychi_iryna_onyshkevych

Далее нужно поставить банки с кабачками стерилизоваться.

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Кабачки по-польски. Фото: YouTube @onyshkevychi_iryna_onyshkevych

После закипания стерилизовать нужно 10-15 минут, если банки больше 0,5 тогда 20 минут.

Раньше мы писали о проверенном рецепте огурцов по-польски. Название этих вкусных огурцов такое из-за того, что по вкусу они очень напоминают маринованные огурцы польского производства. Хрустящие, пряные, кисло-сладкие. Очень хорошо подходят на закуску.

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