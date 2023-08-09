Кабачки на зиму без хлопот — видео рецепт

Кабачки по-польски: проверенный рецепт от украинской хозяйки
Этот рецепт многие хозяйки восхваляют, потому что готовится легко и без хлопот. Стоит раз попробовать и будете повторять каждый год.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится (выход 2-2,5 л):
- стакан 250 мл;
- кабачки;
- петрушка;
- лук;
- морковь;
- лавровый лист;
- перец душистый.
Для маринада:
- вода 1л. (4 стакана);
- сахар 220 г. (1 стакан);
- уксус (9%) 250 мл. (1 стакан);
- соль 40 г. (2 ст.л.).
Способ приготовления
Молодые кабачки нарезаем кружочками. Можно выбрать ту форму, которая вам больше нравится, но кружочками получается наиболее удачно.
Также нужно нарезать кольцами морковь и полукольцами лук.
На дно чистой банки укладываем петрушку, лавровый лист и душистый перец.
Начинаем укладывать другие ингредиенты в банки. Сначала кружочки моркови с луком, а затем кабачки.
Далее готовим маринад, в воду добавляем сахар, соль и уксус. Ставим на огонь и доводим до кипения.
Маринадом заливаем кабачки.
Далее нужно поставить банки с кабачками стерилизоваться.
После закипания стерилизовать нужно 10-15 минут, если банки больше 0,5 тогда 20 минут.
Раньше мы писали о проверенном рецепте огурцов по-польски. Название этих вкусных огурцов такое из-за того, что по вкусу они очень напоминают маринованные огурцы польского производства. Хрустящие, пряные, кисло-сладкие. Очень хорошо подходят на закуску.