Кабачки на зиму без хлопот — видео рецепт

Кабачки по-польски. Фото: YouTube @onyshkevychi_iryna_onyshkevych

Этот рецепт многие хозяйки восхваляют, потому что готовится легко и без хлопот. Стоит раз попробовать и будете повторять каждый год.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится (выход 2-2,5 л):

стакан 250 мл;

кабачки;

петрушка;

лук;

морковь;

лавровый лист;

перец душистый.

Для маринада:

вода 1л. (4 стакана);

сахар 220 г. (1 стакан);

уксус (9%) 250 мл. (1 стакан);

соль 40 г. (2 ст.л.).

Способ приготовления

Молодые кабачки нарезаем кружочками. Можно выбрать ту форму, которая вам больше нравится, но кружочками получается наиболее удачно.

Подготовка кабачков. Фото: YouTube @onyshkevychi_iryna_onyshkevych

Также нужно нарезать кольцами морковь и полукольцами лук.

Кабачки, морковь и лук. Фото: YouTube @onyshkevychi_iryna_onyshkevych

На дно чистой банки укладываем петрушку, лавровый лист и душистый перец.

Овощи в банке. Фото: YouTube @onyshkevychi_iryna_onyshkevych

Начинаем укладывать другие ингредиенты в банки. Сначала кружочки моркови с луком, а затем кабачки.

Подготовка маринада. Фото: YouTube @onyshkevychi_iryna_onyshkevych

Далее готовим маринад, в воду добавляем сахар, соль и уксус. Ставим на огонь и доводим до кипения.

Маринад в банке с кабачками. Фото: YouTube @onyshkevychi_iryna_onyshkevych

Маринадом заливаем кабачки.

Стерилизация банок с кабачками. Фото: YouTube @onyshkevychi_iryna_onyshkevych

Далее нужно поставить банки с кабачками стерилизоваться.

Кабачки по-польски. Фото: YouTube @onyshkevychi_iryna_onyshkevych

После закипания стерилизовать нужно 10-15 минут, если банки больше 0,5 тогда 20 минут.

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