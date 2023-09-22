Смачні оладки на сніданок — відео рецепт

Вівсяні оладки з яблуками. Фото: google

Такий сніданок можна назвати ідеальним, тому що він готується дуже швидко, а виходить ситним та смачним. Обов'язково спробуйте приготувтаи.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Оля Пінс — корисні і прості рецепти!

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Вам знадобиться:

200 г яблук;

1 яйце;

100 г вівсяних пластівців;

0,5 ч.л. кориці;

0,5 ч.л. розпушувача;

підсолоджувач.

Спосіб приготування

Беремо два яблука середнього розміру та знімаємо з них шкірку. Потрібно видалити серединку та кісточки.

Зелені яблука. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Яблуко потрібно натерти на тертці. Якщо в яблуках будемо занадто багато соку, його потрібно злити.

Яблука для оладок. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далі беремо 100 грамів вівсяних пластівців та відправляємо в чашу подрібнювача. Якщо у вас пластивці вже дрібні, то цього можна не робити.

Терте яблуко. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Вівсяні пластівці додаємо до яблук, потім додаємо одне куряче яйце та 3 столові ложки сметани. Замість сметани можна додати густий натуральний йогурт.

Вівсянка та блендер. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далі потрібно додати корицю, цукор або цукрозамінник, пів чайної ложки розпушувача.

Яблуко та вівсянка. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Всю масу потрібно ретельно перемішати. Далі розігріваємо пательню та змащуємо рослинною олією.

Сметана та куряче яйце. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Викладаємо оладки на пательню та смажимо з обох сторін до готовності.

Смажені оладки. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Подавати можна зі сметаною чи в тому вигляді, в якому забажаєте.

Готові оладки. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

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