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Ідеальний та смачний сніданок: вівсяні оладки з яблуками

22 вересня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачні оладки на сніданок — відео рецепт
Вівсяні оладки з яблуками. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такий сніданок можна назвати ідеальним, тому що він готується дуже швидко, а виходить ситним та смачним. Обов'язково спробуйте приготувтаи. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Оля Пінс — корисні і прості рецепти!

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Вам знадобиться: 

  • 200 г яблук;
  • 1 яйце;
  • 100 г вівсяних пластівців;
  • 0,5 ч.л. кориці;
  • 0,5 ч.л. розпушувача;
  • підсолоджувач. 

Спосіб приготування 

Беремо два яблука середнього розміру та знімаємо з них шкірку. Потрібно видалити серединку та кісточки. 

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Зелені яблука. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Яблуко потрібно натерти на тертці. Якщо в яблуках будемо занадто багато соку, його потрібно злити. 

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Яблука для оладок. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далі беремо 100 грамів вівсяних пластівців та відправляємо в чашу подрібнювача. Якщо у вас пластивці вже дрібні, то цього можна не робити. 

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Терте яблуко. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Вівсяні пластівці додаємо до яблук, потім додаємо одне куряче яйце та 3 столові ложки сметани. Замість сметани можна додати густий натуральний йогурт. 

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Вівсянка та блендер. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далі потрібно додати корицю, цукор або цукрозамінник, пів чайної ложки розпушувача. 

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Яблуко та вівсянка. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Всю масу потрібно ретельно перемішати. Далі розігріваємо пательню та змащуємо рослинною олією. 

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Сметана та куряче яйце. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Викладаємо оладки на пательню та смажимо з обох сторін до готовності. 

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Смажені оладки. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Подавати можна зі сметаною чи в тому вигляді, в якому забажаєте. 

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Готові оладки. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Раніше ми писали про заливний пиріг з капусти за бабусиним рецептом. Завжди добре вдається, виходить м’який, вологий, запашний. 

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