Смачні оладки на сніданок — відео рецепт

Ідеальний та смачний сніданок: вівсяні оладки з яблуками
Такий сніданок можна назвати ідеальним, тому що він готується дуже швидко, а виходить ситним та смачним. Обов'язково спробуйте приготувтаи.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Оля Пінс — корисні і прості рецепти!
Вам знадобиться:
- 200 г яблук;
- 1 яйце;
- 100 г вівсяних пластівців;
- 0,5 ч.л. кориці;
- 0,5 ч.л. розпушувача;
- підсолоджувач.
Спосіб приготування
Беремо два яблука середнього розміру та знімаємо з них шкірку. Потрібно видалити серединку та кісточки.
Яблуко потрібно натерти на тертці. Якщо в яблуках будемо занадто багато соку, його потрібно злити.
Далі беремо 100 грамів вівсяних пластівців та відправляємо в чашу подрібнювача. Якщо у вас пластивці вже дрібні, то цього можна не робити.
Вівсяні пластівці додаємо до яблук, потім додаємо одне куряче яйце та 3 столові ложки сметани. Замість сметани можна додати густий натуральний йогурт.
Далі потрібно додати корицю, цукор або цукрозамінник, пів чайної ложки розпушувача.
Всю масу потрібно ретельно перемішати. Далі розігріваємо пательню та змащуємо рослинною олією.
Викладаємо оладки на пательню та смажимо з обох сторін до готовності.
Подавати можна зі сметаною чи в тому вигляді, в якому забажаєте.
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