Вкусные оладьи на завтрак — видео рецепт

Идеальный и вкусный завтрак: овсяные оладьи с яблоками
Такой завтрак можно назвать идеальным, потому что он готовится очень быстро, а получается сытным и вкусным. Обязательно попробуйте приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Оля Пинс – полезные и простые рецепты!
Вам понадобится:
- 200 г яблок;
- 1 яйцо;
- 100 г овсяных хлопьев;
- 0,5 ч.л. корицы;
- 0,5 ч.л. разрыхлителя;
- подсластитель.
Способ приготовления
Берем два яблока среднего размера и снимаем с них шкурку. Необходимо удалить серединку и косточки.
Яблоко нужно натереть на терке. Если в яблоках будет слишком много сока, его нужно слить.
Далее берём 100 граммов овсяных хлопьев и отправляем в чашу измельчителя. Если у вас хлопья уже мелкие, то этого можно не делать.
Овсяные хлопья добавляем в яблоки, затем добавляем одно куриное яйцо и 3 столовые ложки сметаны. Вместо сметаны можно добавить густой натуральный йогурт.
Далее нужно добавить корицу, сахар или сахарозаменитель, полчайной ложки разрыхлителя.
Всю массу нужно тщательно перемешать. Далее разогреваем сковороду и смазываем растительным маслом.
Выкладываем оладьи на сковороду и жарим с обеих сторон до готовности.
Подавать можно со сметаной или в том виде, в каком пожелаете.
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