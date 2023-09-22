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Идеальный и вкусный завтрак: овсяные оладьи с яблоками

22 сентября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусные оладьи на завтрак — видео рецепт
Овсяные оладьи с яблоками. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такой завтрак можно назвать идеальным, потому что он готовится очень быстро, а получается сытным и вкусным. Обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Оля Пинс – полезные и простые рецепты!

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Вам понадобится:

  • 200 г яблок;
  • 1 яйцо;
  • 100 г овсяных хлопьев;
  • 0,5 ч.л. корицы;
  • 0,5 ч.л. разрыхлителя;
  • подсластитель.

Способ приготовления

Берем два яблока среднего размера и снимаем с них шкурку. Необходимо удалить серединку и косточки.

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Зеленые яблоки. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Яблоко нужно натереть на терке. Если в яблоках будет слишком много сока, его нужно слить.

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Яблоки для оладий. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далее берём 100 граммов овсяных хлопьев и отправляем в чашу измельчителя. Если у вас хлопья уже мелкие, то этого можно не делать.

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Тертое яблоко. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Овсяные хлопья добавляем в яблоки, затем добавляем одно куриное яйцо и 3 столовые ложки сметаны. Вместо сметаны можно добавить густой натуральный йогурт.

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Овсянка и блендер. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далее нужно добавить корицу, сахар или сахарозаменитель, полчайной ложки разрыхлителя.

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Яблоко и овсянка. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Всю массу нужно тщательно перемешать. Далее разогреваем сковороду и смазываем растительным маслом.

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Сметана и куриное яйцо. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Выкладываем оладьи на сковороду и жарим с обеих сторон до готовности.

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Жареные оладьи. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Подавать можно со сметаной или в том виде, в каком пожелаете.

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Готовые оладьи. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Раньше мы писали о заливном пироге из капусты по бабушкиному рецепту. Всегда хорошо удается, получается мягкий, влажный, душистый.

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