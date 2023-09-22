Вкусные оладьи на завтрак — видео рецепт

Овсяные оладьи с яблоками. Фото: google

Такой завтрак можно назвать идеальным, потому что он готовится очень быстро, а получается сытным и вкусным. Обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Оля Пинс – полезные и простые рецепты!

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Вам понадобится:

200 г яблок;

1 яйцо;

100 г овсяных хлопьев;

0,5 ч.л. корицы;

0,5 ч.л. разрыхлителя;

подсластитель.

Способ приготовления

Берем два яблока среднего размера и снимаем с них шкурку. Необходимо удалить серединку и косточки.

Зеленые яблоки. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Яблоко нужно натереть на терке. Если в яблоках будет слишком много сока, его нужно слить.

Яблоки для оладий. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далее берём 100 граммов овсяных хлопьев и отправляем в чашу измельчителя. Если у вас хлопья уже мелкие, то этого можно не делать.

Тертое яблоко. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Овсяные хлопья добавляем в яблоки, затем добавляем одно куриное яйцо и 3 столовые ложки сметаны. Вместо сметаны можно добавить густой натуральный йогурт.

Овсянка и блендер. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далее нужно добавить корицу, сахар или сахарозаменитель, полчайной ложки разрыхлителя.

Яблоко и овсянка. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Всю массу нужно тщательно перемешать. Далее разогреваем сковороду и смазываем растительным маслом.

Сметана и куриное яйцо. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Выкладываем оладьи на сковороду и жарим с обеих сторон до готовности.

Жареные оладьи. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Подавать можно со сметаной или в том виде, в каком пожелаете.

Готовые оладьи. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

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