Заморожені баклажани скибочками на зиму — відео рецепт

Ідеальний спосіб заморозки баклажанів на рулетики: взимку ароматні, як свіжі
Такий спосіб заморозки баклажанів дуже зручний. Взимку можна буде робити свою улюблену страву — рулетики з баклажанів. Це відмінна заготівля на зиму.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з кишені & справи домашні.
Вам знадобиться:
- баклажани;
- рослина олія.
Спосіб приготування
Спочатку беремо баклажани та нарізати на плстинки.
Тепер баклажани потрібно трохи обсмажити на пательні з додаванням невеликої кількості рослинної олії.
Олії при смаженні потрібно додавати зовсім трохи, тому що перед заморожуванням, баклажани повинні бути сухими.
Тепер смажені баклажани будемо складати в контейнер, в якому будемо все заморожувати.
Для цього беремо харчову плівку та обмотуємо нею дно контейнера. Кожний слайс баклажана викладаємо в контейнер та накриваємо шаром харчової плівки.
Таким чином робимо кілька шарів.
Потім буде зручно діставати порцію заморожених баклажанів.
Ставимо в морозильну камеру для заморожування.
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