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Ідеальний спосіб заморозки баклажанів на рулетики: взимку ароматні, як свіжі

13 жовтня 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Заморожені баклажани скибочками на зиму — відео рецепт
Свіжі баклажани. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такий спосіб заморозки баклажанів дуже зручний. Взимку можна буде робити свою улюблену страву — рулетики з баклажанів. Це відмінна заготівля на зиму

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з кишені & справи домашні

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Вам знадобиться: 

  • баклажани;
  • рослина олія.

Спосіб приготування 

Спочатку беремо баклажани та нарізати на плстинки. 

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Свіжі баклажани. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Тепер баклажани потрібно трохи обсмажити на пательні з додаванням невеликої кількості рослинної олії. 

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Слайси з баклажанів. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Олії при смаженні потрібно додавати зовсім трохи, тому що перед заморожуванням, баклажани повинні бути сухими. 

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Слайси з баклажанів. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Тепер смажені баклажани будемо складати в контейнер, в якому будемо все заморожувати. 

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Смажені баклажани. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Для цього беремо харчову плівку та обмотуємо нею дно контейнера. Кожний слайс баклажана викладаємо в контейнер та накриваємо шаром харчової плівки. 

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Харчова плівка. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Таким чином робимо кілька шарів. 

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Баклажани в контейнері. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Потім буде зручно діставати порцію заморожених баклажанів. 

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Баклажани в контейнері. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Ставимо в морозильну камеру для заморожування. 

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