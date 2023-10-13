Заморожені баклажани скибочками на зиму — відео рецепт

Свіжі баклажани. Фото: Freepik

Такий спосіб заморозки баклажанів дуже зручний. Взимку можна буде робити свою улюблену страву — рулетики з баклажанів. Це відмінна заготівля на зиму.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з кишені & справи домашні.

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Вам знадобиться:

баклажани;

рослина олія.

Спосіб приготування

Спочатку беремо баклажани та нарізати на плстинки.

Свіжі баклажани. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Тепер баклажани потрібно трохи обсмажити на пательні з додаванням невеликої кількості рослинної олії.

Слайси з баклажанів. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Олії при смаженні потрібно додавати зовсім трохи, тому що перед заморожуванням, баклажани повинні бути сухими.

Слайси з баклажанів. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Тепер смажені баклажани будемо складати в контейнер, в якому будемо все заморожувати.

Смажені баклажани. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Для цього беремо харчову плівку та обмотуємо нею дно контейнера. Кожний слайс баклажана викладаємо в контейнер та накриваємо шаром харчової плівки.

Харчова плівка. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Таким чином робимо кілька шарів.

Баклажани в контейнері. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Потім буде зручно діставати порцію заморожених баклажанів.

Баклажани в контейнері. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Ставимо в морозильну камеру для заморожування.

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