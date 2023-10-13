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Идеальный способ заморозки баклажанов на рулетики: зимой ароматные, как свежие

13 октября 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Замороженные баклажаны ломтиками на зиму — видео рецепт
Свежие баклажаны. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такой способ заморозки баклажанов очень удобен. Зимой можно будет делать свое любимое блюдо – рулетики из баклажанов. Это отличная заготовка на зиму.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня из кармана & дела домашние.

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Вам понадобится:

  • баклажаны;
  • растение масло.

Способ приготовления

Сначала берем баклажаны и нарезаем на слайсы.

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Свежие баклажаны. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Теперь баклажаны нужно немного обжарить на сковороде с добавлением небольшого количества растительного масла.

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Слайсы из баклажанов. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Масло при жарке нужно добавлять совсем немного, потому что перед замораживанием, баклажаны должны быть сухими.

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Слайсы из баклажанов. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Теперь жареные баклажаны будем складывать в контейнер, в котором будем все замораживать.

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Жареные баклажаны. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Для этого берём пищевую пленку и обматываем ею дно контейнера. Каждый слайс баклажана выкладываем в контейнер и накрываем слоем пищевой пленки.

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Пищевая плёнка. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Таким образом производим несколько слоев.

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Баклажаны в контейнере. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Затем будет удобно доставать порцию замороженных баклажанов.

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Баклажаны в контейнере. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Ставим в морозильную камеру для замораживания.

Раньше мы писали о рецепте квашеных капустных листочков на зиму для голубцов от деревенской хозяйки.

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