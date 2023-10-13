Замороженные баклажаны ломтиками на зиму — видео рецепт

Свежие баклажаны. Фото: Freepik

Такой способ заморозки баклажанов очень удобен. Зимой можно будет делать свое любимое блюдо – рулетики из баклажанов. Это отличная заготовка на зиму.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня из кармана & дела домашние.

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Вам понадобится:

баклажаны;

растение масло.

Способ приготовления

Сначала берем баклажаны и нарезаем на слайсы.

Свежие баклажаны. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Теперь баклажаны нужно немного обжарить на сковороде с добавлением небольшого количества растительного масла.

Слайсы из баклажанов. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Масло при жарке нужно добавлять совсем немного, потому что перед замораживанием, баклажаны должны быть сухими.

Слайсы из баклажанов. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Теперь жареные баклажаны будем складывать в контейнер, в котором будем все замораживать.

Жареные баклажаны. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Для этого берём пищевую пленку и обматываем ею дно контейнера. Каждый слайс баклажана выкладываем в контейнер и накрываем слоем пищевой пленки.

Пищевая плёнка. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Таким образом производим несколько слоев.

Баклажаны в контейнере. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Затем будет удобно доставать порцию замороженных баклажанов.

Баклажаны в контейнере. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Ставим в морозильную камеру для замораживания.

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