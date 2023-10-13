Замороженные баклажаны ломтиками на зиму — видео рецепт

Идеальный способ заморозки баклажанов на рулетики: зимой ароматные, как свежие
Такой способ заморозки баклажанов очень удобен. Зимой можно будет делать свое любимое блюдо – рулетики из баклажанов. Это отличная заготовка на зиму.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня из кармана & дела домашние.
Вам понадобится:
- баклажаны;
- растение масло.
Способ приготовления
Сначала берем баклажаны и нарезаем на слайсы.
Теперь баклажаны нужно немного обжарить на сковороде с добавлением небольшого количества растительного масла.
Масло при жарке нужно добавлять совсем немного, потому что перед замораживанием, баклажаны должны быть сухими.
Теперь жареные баклажаны будем складывать в контейнер, в котором будем все замораживать.
Для этого берём пищевую пленку и обматываем ею дно контейнера. Каждый слайс баклажана выкладываем в контейнер и накрываем слоем пищевой пленки.
Таким образом производим несколько слоев.
Затем будет удобно доставать порцию замороженных баклажанов.
Ставим в морозильную камеру для замораживания.
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