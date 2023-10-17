Цвітна капуста з сиром і соусом бешамель — відео рецепт

Ідеальний рецепт запіканки з цвітної капусти
Така запіканка з цвітної капусти готується дуже просто, а виходить неймовірно смачно. Також ця страва дуже корисна, обов'язково спробуйте приготувати в сезон цвітної капусти.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти українською та про життя на острові.
Вам знадобиться
- цвітна капуста 1 великий качан;
- сир 150 г;
- масло 50 г;
- часник 1 зубчик;
- борошно 1 столова ложка з гіркою;
- молоко тепле 300 мл;
- куркума;
- чорний перець;
- мускатний горіх;
- сіль.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно розділити цвітну капуста на суцвіття.
До води додаємо чайну ложку солі та варимо капусту протягом 3-4 хвилин.
Тепер потрібно натерти 150 грамів твердого сиру.
Далі потрібно розтопити 150 грамів вершкового масла та додати один зубчик часнику. Все ретельно перемішати та додати столову ложку борошна.
Коли бачимо, що масса почала густіти, додаємо 300 мл теплого молока, додавати потрібно поступово та постійно помішуючи.
До соусу додаємо трохи куркуми, чорний перець, мускатний горіх та сіль. Все ретельно перемішати.
Далі викладаємо капусту у форму для випікання, заливаємо соусом, до якого додали тертого сиру.
Зверху потрібно посипати тертим сиром, який залишився.
Випікати в духовці, розігрітій до 200 градусів протягом 15 хвилин.
Раніше ми писали про суперрецепт цвітної капусти в духовці.
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