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Ідеальний рецепт запіканки з цвітної капусти

17 жовтня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Цвітна капуста з сиром і соусом бешамель — відео рецепт
Запіканка з цвітної капусти. Фото: YouTube @user-mj2ym6yn7d
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Така запіканка з цвітної капусти готується дуже просто, а виходить неймовірно смачно. Також ця страва дуже корисна, обов'язково спробуйте приготувати в сезон цвітної капусти. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти українською та про життя на острові.

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Вам знадобиться 

  • цвітна капуста 1 великий качан; 
  • сир 150 г;
  • масло 50 г;
  • часник 1 зубчик;
  • борошно 1 столова ложка з гіркою;
  • молоко тепле 300 мл;
  • куркума;
  • чорний перець;
  • мускатний горіх; 
  • сіль. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно розділити цвітну капуста на суцвіття. 

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Цвітна капуста. Фото: YouTube @user-mj2ym6yn7d

До води додаємо чайну ложку солі та варимо капусту протягом 3-4 хвилин. 

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Цвітна капуста в воді. Фото: YouTube @user-mj2ym6yn7d

Тепер потрібно натерти 150 грамів твердого сиру. 

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Вершкове масло. Фото: YouTube @user-mj2ym6yn7d

Далі потрібно розтопити 150 грамів вершкового масла та додати один зубчик часнику. Все ретельно перемішати та додати столову ложку борошна. 

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Додавання спецій у соус. Фото: YouTube @user-mj2ym6yn7d

Коли бачимо, що масса почала густіти, додаємо 300 мл теплого молока, додавати потрібно поступово та постійно помішуючи. 

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Цвітна капуста. Фото: YouTube @user-mj2ym6yn7d

До соусу додаємо трохи куркуми, чорний перець, мускатний горіх та сіль. Все ретельно перемішати. 

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Бешамель та сир. Фото: YouTube @user-mj2ym6yn7d

Далі викладаємо капусту у форму для випікання, заливаємо соусом, до якого додали тертого сиру. 

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Цвітна капуста та соус. Фото: YouTube @user-mj2ym6yn7d

Зверху потрібно посипати тертим сиром, який залишився. 

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Цвітна капуста. Фото: YouTube @user-mj2ym6yn7d

Випікати в духовці, розігрітій до 200 градусів протягом 15 хвилин. 

Раніше ми писали про суперрецепт цвітної капусти в духовці

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