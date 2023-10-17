Цвітна капуста з сиром і соусом бешамель — відео рецепт

Запіканка з цвітної капусти. Фото: YouTube @user-mj2ym6yn7d

Така запіканка з цвітної капусти готується дуже просто, а виходить неймовірно смачно. Також ця страва дуже корисна, обов'язково спробуйте приготувати в сезон цвітної капусти.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти українською та про життя на острові.

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Вам знадобиться

цвітна капуста 1 великий качан;

сир 150 г;

масло 50 г;

часник 1 зубчик;

борошно 1 столова ложка з гіркою;

молоко тепле 300 мл;

куркума;

чорний перець;

мускатний горіх;

сіль.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно розділити цвітну капуста на суцвіття.

Цвітна капуста. Фото: YouTube @user-mj2ym6yn7d

До води додаємо чайну ложку солі та варимо капусту протягом 3-4 хвилин.

Цвітна капуста в воді. Фото: YouTube @user-mj2ym6yn7d

Тепер потрібно натерти 150 грамів твердого сиру.

Вершкове масло. Фото: YouTube @user-mj2ym6yn7d

Далі потрібно розтопити 150 грамів вершкового масла та додати один зубчик часнику. Все ретельно перемішати та додати столову ложку борошна.

Додавання спецій у соус. Фото: YouTube @user-mj2ym6yn7d

Коли бачимо, що масса почала густіти, додаємо 300 мл теплого молока, додавати потрібно поступово та постійно помішуючи.

Цвітна капуста. Фото: YouTube @user-mj2ym6yn7d

До соусу додаємо трохи куркуми, чорний перець, мускатний горіх та сіль. Все ретельно перемішати.

Бешамель та сир. Фото: YouTube @user-mj2ym6yn7d

Далі викладаємо капусту у форму для випікання, заливаємо соусом, до якого додали тертого сиру.

Цвітна капуста та соус. Фото: YouTube @user-mj2ym6yn7d

Зверху потрібно посипати тертим сиром, який залишився.

Цвітна капуста. Фото: YouTube @user-mj2ym6yn7d

Випікати в духовці, розігрітій до 200 градусів протягом 15 хвилин.

Раніше ми писали про суперрецепт цвітної капусти в духовці.