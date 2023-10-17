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Идеальный рецепт запеканки из цветной капусты

17 октября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Цветная капуста с сыром и соусом бешамель — видео рецепт
Запеканка из цветной капусты. Фото: YouTube @user-mj2ym6yn7d
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такая запеканка из цветной капусты готовится очень просто, а получается невероятно вкусно. Также это блюдо очень полезно, обязательно попробуйте приготовить в сезон цветной капусты.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты на украинском и о жизни на острове.

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Вам понадобится

  • цветная капуста 1 большой кочерыжка;
  • сыр 150 г;
  • масло 50 г;
  • чеснок 1 зубчик;
  • мука 1 столовая ложка с горкой;
  • молоко теплое 300 мл;
  • куркума;
  • черный перец;
  • мускатный орех;
  • соль.

Способ приготовления

Сначала нужно разделить цветную капусту на соцветия.

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Цветная капуста. Фото: YouTube @user-mj2ym6yn7d

В воду добавляем чайную ложку соли и варим капусту в течение 3-4 минут.

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Цветная капуста в воде. Фото: YouTube @user-mj2ym6yn7d

Теперь нужно натереть 150 г твердого сыра.

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Сливочное масло. Фото: YouTube @user-mj2ym6yn7d

Далее нужно растопить 150 грамм сливочного масла и добавить один зубчик чеснока. Все тщательно перемешать и добавить столовую ложку муки.

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Добавление специй в соус. Фото: YouTube @user-mj2ym6yn7d

Когда видим, что масса начала густеть, добавляем 300 мл теплого молока, добавлять нужно постепенно и постоянно помешивая.

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Цветная капуста. Фото: YouTube @user-mj2ym6yn7d

К соусу добавляем немного куркумы, черный перец, мускатный орех и соль. Все тщательно перемешать.

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Бешамель и сыр. Фото: YouTube @user-mj2ym6yn7d

Далее выкладываем капусту в форму для выпечки, заливаем соусом, к которому добавили тертый сыр.

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Цветная капуста и соус. Фото: YouTube @user-mj2ym6yn7d

Сверху нужно посыпать оставшимся тертым сыром.

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Цветная капуста. Фото: YouTube @user-mj2ym6yn7d

Выпекать в духовке, разогретой до 200 градусов в течение 15 минут.

Раньше мы писали о супер-рецепте цветной капусты в духовке.

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