Цветная капуста с сыром и соусом бешамель — видео рецепт

Идеальный рецепт запеканки из цветной капусты
Такая запеканка из цветной капусты готовится очень просто, а получается невероятно вкусно. Также это блюдо очень полезно, обязательно попробуйте приготовить в сезон цветной капусты.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты на украинском и о жизни на острове.
Вам понадобится
- цветная капуста 1 большой кочерыжка;
- сыр 150 г;
- масло 50 г;
- чеснок 1 зубчик;
- мука 1 столовая ложка с горкой;
- молоко теплое 300 мл;
- куркума;
- черный перец;
- мускатный орех;
- соль.
Способ приготовления
Сначала нужно разделить цветную капусту на соцветия.
В воду добавляем чайную ложку соли и варим капусту в течение 3-4 минут.
Теперь нужно натереть 150 г твердого сыра.
Далее нужно растопить 150 грамм сливочного масла и добавить один зубчик чеснока. Все тщательно перемешать и добавить столовую ложку муки.
Когда видим, что масса начала густеть, добавляем 300 мл теплого молока, добавлять нужно постепенно и постоянно помешивая.
К соусу добавляем немного куркумы, черный перец, мускатный орех и соль. Все тщательно перемешать.
Далее выкладываем капусту в форму для выпечки, заливаем соусом, к которому добавили тертый сыр.
Сверху нужно посыпать оставшимся тертым сыром.
Выпекать в духовке, разогретой до 200 градусов в течение 15 минут.
Раньше мы писали о супер-рецепте цветной капусты в духовке.
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