Цветная капуста с сыром и соусом бешамель — видео рецепт

Запеканка из цветной капусты. Фото: YouTube @user-mj2ym6yn7d

Такая запеканка из цветной капусты готовится очень просто, а получается невероятно вкусно. Также это блюдо очень полезно, обязательно попробуйте приготовить в сезон цветной капусты.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты на украинском и о жизни на острове.

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Вам понадобится

цветная капуста 1 большой кочерыжка;

сыр 150 г;

масло 50 г;

чеснок 1 зубчик;

мука 1 столовая ложка с горкой;

молоко теплое 300 мл;

куркума;

черный перец;

мускатный орех;

соль.

Способ приготовления

Сначала нужно разделить цветную капусту на соцветия.

Цветная капуста. Фото: YouTube @user-mj2ym6yn7d

В воду добавляем чайную ложку соли и варим капусту в течение 3-4 минут.

Цветная капуста в воде. Фото: YouTube @user-mj2ym6yn7d

Теперь нужно натереть 150 г твердого сыра.

Сливочное масло. Фото: YouTube @user-mj2ym6yn7d

Далее нужно растопить 150 грамм сливочного масла и добавить один зубчик чеснока. Все тщательно перемешать и добавить столовую ложку муки.

Добавление специй в соус. Фото: YouTube @user-mj2ym6yn7d

Когда видим, что масса начала густеть, добавляем 300 мл теплого молока, добавлять нужно постепенно и постоянно помешивая.

Цветная капуста. Фото: YouTube @user-mj2ym6yn7d

К соусу добавляем немного куркумы, черный перец, мускатный орех и соль. Все тщательно перемешать.

Бешамель и сыр. Фото: YouTube @user-mj2ym6yn7d

Далее выкладываем капусту в форму для выпечки, заливаем соусом, к которому добавили тертый сыр.

Цветная капуста и соус. Фото: YouTube @user-mj2ym6yn7d

Сверху нужно посыпать оставшимся тертым сыром.

Цветная капуста. Фото: YouTube @user-mj2ym6yn7d

Выпекать в духовке, разогретой до 200 градусов в течение 15 минут.

Раньше мы писали о супер-рецепте цветной капусты в духовке.