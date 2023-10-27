Капуста тушкована з грибами — відео рецепт

Капуста з грибами. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Дуже смачна тушкована капуста виходить за цим рецептом. Капуста просто тане у роті, а гриби наповнюють страву неперевершеним смаком і ароматом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

капуста (квашена) 1 кг;

гриби (сухі) 80 г;

цибуля 2-3 шт;

вода;

сіль;

спеції.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно замочити сухі гриби та дати настоятися декілька годин, або це можна зробити на ніч.

Гриби у воді. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі гриби потрібно зварити, ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Прибираємо піну та варимо годину.

Гриби у воді. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер беремо квашену капусту, заливаємо водою та варимо протягом 30 хвилин.

Капуста у воді. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Розігріваємо пательню, потрібно обсмажити цибулю.

Цибуля на пательні. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім додаємо відварені гриби та разом смажимо. До речі, гриби можна замінити й на звичайні печериці. Додаємо сіль та перець.

Цибуля та гриби. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер додаємо відварену капусту, все ретельно перемішуємо.

Додавання капусти. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Перекладаємо все в іншу ємність та відправляємо в духовку на 1 годину при 180 градусах.

Капуста з грибами. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.