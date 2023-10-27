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Ідеальний рецепт тушкованої квашеної капусти з грибами

27 жовтня 2023 12:56
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Капуста тушкована з грибами — відео рецепт
Капуста з грибами. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачна тушкована капуста виходить за цим рецептом. Капуста просто тане у роті, а гриби наповнюють страву неперевершеним смаком і ароматом. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться: 

  • капуста (квашена) 1 кг;
  • гриби (сухі) 80 г; 
  • цибуля 2-3 шт;
  • вода;
  • сіль;
  • спеції.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно замочити сухі гриби та дати настоятися декілька годин, або це можна зробити на ніч. 

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Гриби у воді. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі гриби потрібно зварити, ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Прибираємо піну та варимо годину. 

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Гриби у воді. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер беремо квашену капусту, заливаємо водою та варимо протягом 30 хвилин. 

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Капуста у воді. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Розігріваємо пательню, потрібно обсмажити цибулю. 

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Цибуля на пательні. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім додаємо відварені гриби та разом смажимо. До речі, гриби можна замінити й на звичайні печериці. Додаємо сіль та перець. 

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Цибуля та гриби. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер додаємо відварену капусту, все ретельно перемішуємо. 

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Додавання капусти. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Перекладаємо все в іншу ємність та відправляємо в духовку на 1 годину при 180 градусах. 

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Капуста з грибами. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.

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