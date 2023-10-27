Капуста тушкована з грибами — відео рецепт

Ідеальний рецепт тушкованої квашеної капусти з грибами
Дуже смачна тушкована капуста виходить за цим рецептом. Капуста просто тане у роті, а гриби наповнюють страву неперевершеним смаком і ароматом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- капуста (квашена) 1 кг;
- гриби (сухі) 80 г;
- цибуля 2-3 шт;
- вода;
- сіль;
- спеції.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно замочити сухі гриби та дати настоятися декілька годин, або це можна зробити на ніч.
Далі гриби потрібно зварити, ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Прибираємо піну та варимо годину.
Тепер беремо квашену капусту, заливаємо водою та варимо протягом 30 хвилин.
Розігріваємо пательню, потрібно обсмажити цибулю.
Потім додаємо відварені гриби та разом смажимо. До речі, гриби можна замінити й на звичайні печериці. Додаємо сіль та перець.
Тепер додаємо відварену капусту, все ретельно перемішуємо.
Перекладаємо все в іншу ємність та відправляємо в духовку на 1 годину при 180 градусах.
Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.
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