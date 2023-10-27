Капуста тушеная с грибами — видео рецепт

Идеальный рецепт тушеной квашеной капусты с грибами
Очень вкусная тушеная капуста получается по этому рецепту. Капуста просто тает во рту, а грибы наполняют блюдо непревзойденным вкусом и ароматом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- капуста (квашеная) 1 кг;
- грибы (сухие) 80 г;
- лук 2-3 шт;
- вода;
- соль;
- специи.
Способ приготовления
Сначала нужно замочить сухие грибы и дать настояться пару часов или это можно сделать на ночь.
Затем грибы нужно сварить, ставим на огонь и доводим до кипения. Убираем пену и варим час.
Теперь берем квашеную капусту, заливаем водой и варим в течение 30 минут.
Разогреваем сковороду, нужно обжарить лук.
Затем добавляем отварные грибы и все вместе жарим. Кстати грибы можно заменить и на обычные шампиньоны. Добавляем соль и перец.
Теперь добавляем отварную капусту, все тщательно перемешиваем.
Перекладываем все в другую емкость и отправляем в духовку на 1 час при 180 градусах.
Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.
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