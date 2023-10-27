Капуста тушеная с грибами — видео рецепт

Капуста с грибами. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Очень вкусная тушеная капуста получается по этому рецепту. Капуста просто тает во рту, а грибы наполняют блюдо непревзойденным вкусом и ароматом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

капуста (квашеная) 1 кг;

грибы (сухие) 80 г;

лук 2-3 шт;

вода;

соль;

специи.

Способ приготовления

Сначала нужно замочить сухие грибы и дать настояться пару часов или это можно сделать на ночь.

Грибы в воде. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем грибы нужно сварить, ставим на огонь и доводим до кипения. Убираем пену и варим час.

Грибы в воде. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь берем квашеную капусту, заливаем водой и варим в течение 30 минут.

Капуста в воде. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Разогреваем сковороду, нужно обжарить лук.

Лук на сковороде. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем добавляем отварные грибы и все вместе жарим. Кстати грибы можно заменить и на обычные шампиньоны. Добавляем соль и перец.

Лук и грибы. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь добавляем отварную капусту, все тщательно перемешиваем.

Добавление капусты. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Перекладываем все в другую емкость и отправляем в духовку на 1 час при 180 градусах.

Капуста с грибами. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.