Бюджетний та смачний рецепт із скумбрії — відео

Свіжа скумбрія. Фото: YouTube @AlinaFooDee

За цим рецептом скумбрія виходить дуже смачною та ароматною. Вам знадобиться свіжоморожена риба та кілька простих інгредієнтів, які завжди є у холодильнику.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

скумбрія свіжоморожена 1 шт. (вага цілої риби близько 500 г);

морква 1 шт.;

цибуля 1 шт. + 0,5 шт.;

сіль 0,5 ч. л.;

лавровий лист 1 шт.;

перець горошком та запашний перець по 3 шт.;

гірчиця 1-2 ч. л.;

вершковий сир чи сметана 20% 100 г.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно очистити рибу від нутрощів, відрізати голову та хвіст.

Свіжоморожена скумбрія. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі кладемо рибу в каструлю, цибулю, розрізану на четвертинки, моркву та спеції.

Скумбрія у каструлі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Все потрібно залити водою, посолити, проварити 5 хвилин. Вимкнути вогонь та дати постояти ще 15 хвилин.

Варена скумбрія. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер потрібно видалити з риби кістки та подрібнити її виделкою.

Додавання сметани. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно додати вершковий сир, за бажанням можна замінити на сметану, гірчицю і дуже дрібно нарізану цибулю. Все ретельно перемішати, посолити до смаку, дати настоятися в холодильнику 1 годину.

Паштет із скумбрії. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачно подавати такий паштет з тостами та свіжим чи маринованим огірком.

Раніше ми писали рецепт найсмачнішої скумбрії пряного посолу в домашніх умовах. Виходить набагато смачніше та бюджетніше, ніж із магазину.