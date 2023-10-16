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Ідеальний рецепт смачного паштету зі скумбрії

16 жовтня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Бюджетний та смачний рецепт із скумбрії — відео
Свіжа скумбрія. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

За цим рецептом скумбрія виходить дуже смачною та ароматною. Вам знадобиться свіжоморожена риба та кілька простих інгредієнтів, які завжди є у холодильнику.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • скумбрія свіжоморожена 1 шт. (вага цілої риби близько 500 г);
  • морква 1 шт.;
  • цибуля 1 шт. + 0,5 шт.;
  • сіль 0,5 ч. л.;
  • лавровий лист 1 шт.;
  • перець горошком та запашний перець по 3 шт.;
  • гірчиця 1-2 ч. л.;
  • вершковий сир чи сметана 20% 100 г.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно очистити рибу від нутрощів, відрізати голову та хвіст.

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Свіжоморожена скумбрія. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі кладемо рибу в каструлю, цибулю, розрізану на четвертинки, моркву та спеції.

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Скумбрія у каструлі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Все потрібно залити водою, посолити, проварити 5 хвилин. Вимкнути вогонь та дати постояти ще 15 хвилин.

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Варена скумбрія. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер потрібно видалити з риби кістки та подрібнити її виделкою.

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Додавання сметани. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно додати вершковий сир, за бажанням можна замінити на сметану, гірчицю і дуже дрібно нарізану цибулю. Все ретельно перемішати, посолити до смаку, дати настоятися в холодильнику 1 годину.

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Паштет із скумбрії. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачно подавати такий паштет з тостами та свіжим чи маринованим огірком.

Раніше ми писали рецепт найсмачнішої скумбрії пряного посолу в домашніх умовах. Виходить набагато смачніше та бюджетніше, ніж із магазину.

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