Бюджетний та смачний рецепт із скумбрії — відео

Ідеальний рецепт смачного паштету зі скумбрії
За цим рецептом скумбрія виходить дуже смачною та ароматною. Вам знадобиться свіжоморожена риба та кілька простих інгредієнтів, які завжди є у холодильнику.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- скумбрія свіжоморожена 1 шт. (вага цілої риби близько 500 г);
- морква 1 шт.;
- цибуля 1 шт. + 0,5 шт.;
- сіль 0,5 ч. л.;
- лавровий лист 1 шт.;
- перець горошком та запашний перець по 3 шт.;
- гірчиця 1-2 ч. л.;
- вершковий сир чи сметана 20% 100 г.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно очистити рибу від нутрощів, відрізати голову та хвіст.
Далі кладемо рибу в каструлю, цибулю, розрізану на четвертинки, моркву та спеції.
Все потрібно залити водою, посолити, проварити 5 хвилин. Вимкнути вогонь та дати постояти ще 15 хвилин.
Тепер потрібно видалити з риби кістки та подрібнити її виделкою.
Далі потрібно додати вершковий сир, за бажанням можна замінити на сметану, гірчицю і дуже дрібно нарізану цибулю. Все ретельно перемішати, посолити до смаку, дати настоятися в холодильнику 1 годину.
Дуже смачно подавати такий паштет з тостами та свіжим чи маринованим огірком.
Раніше ми писали рецепт найсмачнішої скумбрії пряного посолу в домашніх умовах. Виходить набагато смачніше та бюджетніше, ніж із магазину.
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