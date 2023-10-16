Бюджетный и вкусный рецепт из скумбрии — видео

Свежая скумбрия. Фото: YouTube @AlinaFooDee

По этому рецепту скумбрия получается очень вкусной и ароматной. Вам понадобится свежемороженая рыба и несколько простых ингредиентов, которые всегда есть в холодильнике.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

скумбрия свежемороженая 1 шт. (вес целой рыбы около 500 г);

морковь 1 шт.;

лук 1 шт. + 0,5 шт.;

соль 0,5 ч.л.;

лавровый лист 1 шт.;

перец горошком и душистый перец по 3 шт.;

горчица 1-2 ч.л.;

сливочный сыр или сметана 20% 100 г.

Способ приготовления

Сначала нужно очистить рыбу от внутренностей, отрезать голову и хвост.

Свежемороженая скумбрия. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее кладем рыбу в кастрюлю, лук, разрезанный на четвертинки, морковь и специи.

Скумбрия в кастрюле. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Все нужно залить водой, посолить, проварить 5 минут. Выключить огонь и дать постоять еще 15 минут.

Вареная скумбрия. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь нужно удалить из рыбы кости и измельчить ее вилкой.

Добавление сметаны. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно добавить сливочный сыр, по желанию можно заменить на сметану, горчицу и очень мелко нарезанный лук. Все тщательно перемешать, посолить по вкусу, дать настояться в холодильнике 1 час.

Паштет из скумбрии. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусно подавать такой паштет с тостами и свежим или маринованным огурцом.

Раньше мы писали рецепт вкуснейшей скумбрии пряного посола в домашних условиях. Получается намного вкуснее и бюджетнее, чем из магазина.