Бюджетный и вкусный рецепт из скумбрии — видео

Идеальный рецепт вкусного паштета из скумбрии
По этому рецепту скумбрия получается очень вкусной и ароматной. Вам понадобится свежемороженая рыба и несколько простых ингредиентов, которые всегда есть в холодильнике.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- скумбрия свежемороженая 1 шт. (вес целой рыбы около 500 г);
- морковь 1 шт.;
- лук 1 шт. + 0,5 шт.;
- соль 0,5 ч.л.;
- лавровый лист 1 шт.;
- перец горошком и душистый перец по 3 шт.;
- горчица 1-2 ч.л.;
- сливочный сыр или сметана 20% 100 г.
Способ приготовления
Сначала нужно очистить рыбу от внутренностей, отрезать голову и хвост.
Далее кладем рыбу в кастрюлю, лук, разрезанный на четвертинки, морковь и специи.
Все нужно залить водой, посолить, проварить 5 минут. Выключить огонь и дать постоять еще 15 минут.
Теперь нужно удалить из рыбы кости и измельчить ее вилкой.
Далее нужно добавить сливочный сыр, по желанию можно заменить на сметану, горчицу и очень мелко нарезанный лук. Все тщательно перемешать, посолить по вкусу, дать настояться в холодильнике 1 час.
Очень вкусно подавать такой паштет с тостами и свежим или маринованным огурцом.
Раньше мы писали рецепт вкуснейшей скумбрии пряного посола в домашних условиях. Получается намного вкуснее и бюджетнее, чем из магазина.
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