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Идеальный рецепт вкусного паштета из скумбрии

16 октября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бюджетный и вкусный рецепт из скумбрии — видео
Свежая скумбрия. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

По этому рецепту скумбрия получается очень вкусной и ароматной. Вам понадобится свежемороженая рыба и несколько простых ингредиентов, которые всегда есть в холодильнике. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится: 

  • скумбрия свежемороженая 1 шт. (вес целой рыбы около 500 г);
  • морковь 1 шт.;
  • лук 1 шт. + 0,5 шт.;
  • соль 0,5 ч.л.;
  • лавровый лист 1 шт.;
  • перец горошком и душистый перец по 3 шт.;
  • горчица 1-2 ч.л.;
  • сливочный сыр или сметана 20% 100 г. 

Способ приготовления 

Сначала нужно очистить рыбу от внутренностей, отрезать голову и хвост.

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Свежемороженая скумбрия. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее кладем рыбу в кастрюлю, лук, разрезанный на четвертинки, морковь и специи. 

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Скумбрия в кастрюле. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Все нужно залить водой, посолить, проварить 5 минут. Выключить огонь и дать постоять еще 15 минут.

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Вареная скумбрия. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь нужно удалить из рыбы кости и измельчить ее вилкой. 

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Добавление сметаны. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно добавить сливочный сыр, по желанию можно заменить на сметану, горчицу и очень мелко нарезанный лук. Все тщательно перемешать, посолить по вкусу, дать настояться в холодильнике 1 час.

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Паштет из скумбрии. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусно подавать такой паштет с тостами и свежим или маринованным огурцом.

Раньше мы писали рецепт вкуснейшей скумбрии пряного посола в домашних условиях. Получается намного вкуснее и бюджетнее, чем из магазина.

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