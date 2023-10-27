Яблучний пиріг тане в роті —відео рецепт

Шарлотка з яблуками. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ніжна шарлотка — найсмачніший і найпростіший пиріг з яблуками. У цьому рецепті всі секрети ідеальної яблучної шарлотки. Приготувати такий пиріг дуже просто.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

розмір форми для запікання 20 см на 20 см (або кругла форма 24 см);

яблука 3 великих чи 6 маленьких;

яйця великі 3 шт.;

цукор 200 г;

ванільний цукор 10 г;

сіль;

борошно 160 г;

розпушувач 0,5 ч.л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно збити яйця зі щіпкою солі, цукром та ванільним цукром протягом 8-10 хвилин. Маса має стати пишною та світлою.

Збивання яєць. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі необхідно змішати борошно з розпушувачем і додати до яєць із цукром.

Борошно та розпушувач. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Акуратно перемішати за допомогою вінчика (не використовуючи міксер).

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно нарізати яблука на невеликі шматочки.

Форма для випічки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити форму вершковим маслом, зверху посипати тонким шаром борошна.

Яблука у формі для запікання. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти яблука, залити тістом. Перемішати яблука з тістом.

Пиріг у духовці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 35-40 хвилин при температурі 180 градусів.

Пиріг з яблуками. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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