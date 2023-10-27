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Ідеальний рецепт шарлотки з яблуками

27 жовтня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Яблучний пиріг тане в роті —відео рецепт
Шарлотка з яблуками. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ніжна шарлотка — найсмачніший і найпростіший пиріг з яблуками. У цьому рецепті всі секрети ідеальної яблучної шарлотки. Приготувати такий пиріг дуже просто.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • розмір форми для запікання 20 см на 20 см (або кругла форма 24 см);
  • яблука 3 великих чи 6 маленьких;
  • яйця великі 3 шт.;
  • цукор 200 г;
  • ванільний цукор 10 г;
  • сіль;
  • борошно 160 г;
  • розпушувач 0,5 ч.л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно збити яйця зі щіпкою солі, цукром та ванільним цукром протягом 8-10 хвилин. Маса має стати пишною та світлою.

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Збивання яєць. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі необхідно змішати борошно з розпушувачем і додати до яєць із цукром.

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Борошно та розпушувач. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Акуратно перемішати за допомогою вінчика (не використовуючи міксер).

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно нарізати яблука на невеликі шматочки.

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Форма для випічки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити форму вершковим маслом, зверху посипати тонким шаром борошна. 

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Яблука у формі для запікання. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти яблука, залити тістом. Перемішати яблука з тістом.

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Пиріг у духовці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 35-40 хвилин при температурі 180 градусів.

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Пиріг з яблуками. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт сирної запіканки, для якої знадобляться лише три інгредієнти.

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