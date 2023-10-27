Яблучний пиріг тане в роті —відео рецепт

Ідеальний рецепт шарлотки з яблуками
Ніжна шарлотка — найсмачніший і найпростіший пиріг з яблуками. У цьому рецепті всі секрети ідеальної яблучної шарлотки. Приготувати такий пиріг дуже просто.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- розмір форми для запікання 20 см на 20 см (або кругла форма 24 см);
- яблука 3 великих чи 6 маленьких;
- яйця великі 3 шт.;
- цукор 200 г;
- ванільний цукор 10 г;
- сіль;
- борошно 160 г;
- розпушувач 0,5 ч.л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно збити яйця зі щіпкою солі, цукром та ванільним цукром протягом 8-10 хвилин. Маса має стати пишною та світлою.
Далі необхідно змішати борошно з розпушувачем і додати до яєць із цукром.
Акуратно перемішати за допомогою вінчика (не використовуючи міксер).
Далі потрібно нарізати яблука на невеликі шматочки.
Змастити форму вершковим маслом, зверху посипати тонким шаром борошна.
Викласти яблука, залити тістом. Перемішати яблука з тістом.
Випікати 35-40 хвилин при температурі 180 градусів.
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