Яблочный пирог тает во рту — видео рецепт

Идеальный рецепт шарлотки с яблоками
Тающая нежная шарлотка — самый вкусный и простой пирог с яблоками. В этом рецепте все секреты идеальной яблочной шарлотки. Приготовить такой пирог очень просто.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- размер формы для запекания 20 см на 20 см (или круглая форма 24 см);
- яблоки 3 больших или 6 маленьких;
- яйца крупные 3 шт.;
- сахар 200 г;
- ванильный сахар 10 г;
- соль;
- мука 160 г;
- разрыхлитель 0,5 ч.л.
Способ приготовления
Сначала нужно взбить яйца со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром в течение 8-10 минут. Масса должна стать пышной и светлой.
Далее необходимо смешать муку с разрыхлителем и добавить к яйцам с сахаром.
Аккуратно перемешать при помощи венчика (не используя миксер).
Далее нужно нарезать яблоки на небольшие дольки.
Смазать форму сливочным маслом, сверху посыпать тонким слоем муки.
Выложить яблоки, залить тестом. Перемешать яблоки с тестом.
Выпекать 35-40 минут при температуре 180 градусов.
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