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Идеальный рецепт шарлотки с яблоками

27 октября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Яблочный пирог тает во рту — видео рецепт
Шарлотка с яблоками. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Тающая нежная шарлотка — самый вкусный и простой пирог с яблоками. В этом рецепте все секреты идеальной яблочной шарлотки. Приготовить такой пирог очень просто.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • размер формы для запекания 20 см на 20 см (или круглая форма 24 см);
  • яблоки 3 больших или 6 маленьких;
  • яйца крупные 3 шт.;
  • сахар 200 г;
  • ванильный сахар 10 г;
  • соль;
  • мука 160 г;
  • разрыхлитель 0,5 ч.л.

Способ приготовления 

Сначала нужно взбить яйца со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром в течение 8-10 минут. Масса должна стать пышной и светлой.

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Взбивание яиц. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее необходимо смешать муку с разрыхлителем и добавить к яйцам с сахаром.

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Мука и разрыхлитель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Аккуратно перемешать при помощи венчика (не используя миксер).

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно нарезать яблоки на небольшие дольки. 

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Форма для запекания. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать форму сливочным маслом, сверху посыпать тонким слоем муки. 

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Яблоки в форме для запекания. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить яблоки, залить тестом. Перемешать яблоки с тестом.

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Пирог в духовке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 35-40 минут при температуре 180 градусов. 

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Пирог с яблоками. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт творожной запеканки, для которой понадобятся всего три ингредиента. 

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