Яблочный пирог тает во рту — видео рецепт

Шарлотка с яблоками. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тающая нежная шарлотка — самый вкусный и простой пирог с яблоками. В этом рецепте все секреты идеальной яблочной шарлотки. Приготовить такой пирог очень просто.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

размер формы для запекания 20 см на 20 см (или круглая форма 24 см);

яблоки 3 больших или 6 маленьких;

яйца крупные 3 шт.;

сахар 200 г;

ванильный сахар 10 г;

соль;

мука 160 г;

разрыхлитель 0,5 ч.л.

Способ приготовления

Сначала нужно взбить яйца со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром в течение 8-10 минут. Масса должна стать пышной и светлой.

Взбивание яиц. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее необходимо смешать муку с разрыхлителем и добавить к яйцам с сахаром.

Мука и разрыхлитель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Аккуратно перемешать при помощи венчика (не используя миксер).

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно нарезать яблоки на небольшие дольки.

Форма для запекания. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать форму сливочным маслом, сверху посыпать тонким слоем муки.

Яблоки в форме для запекания. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить яблоки, залить тестом. Перемешать яблоки с тестом.

Пирог в духовке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 35-40 минут при температуре 180 градусов.

Пирог с яблоками. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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