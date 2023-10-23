Болгарський пиріг зі сливами — відео рецепт

Ідеальний рецепт легендарного пирога зі сливами
Смачний болгарський пиріг зі сливами. Він виходить дуже смачним, у вас точно зявиться бажанням поділитися цим рецептом з близькими.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Бабусині рецепти.
Вам знадобиться:
- 250 г масла вершкового або маргарину;
- 270 г цукру;
- 25 г ванільного цукру;
- сіль;
- 5 яєць;
- 270 г борошна;
- 2,5 ч. л.розпушувача;
- 15-20 слив.
Для посипки:
- 5 ч. л. цукру;
- 2-2,5 ч. л. кориці;
Спосіб приготування
Спочатку потрібно змішати борошно та розпушувач.
Тепер потрібно змішати цукор та вершкове масло, за бажанням вершкове масло можна замінити на маргарин.
За допомогою міксера перетворюємо цукор та маргарин на дрібні крихти. Також потрібно додати трохи солі.
Тепер поступово додаємо яйця та продовжуємо змішувати.
Далі в два етапи додаємо борошно та продовжуємо все змішувати.
Тепер викладаємо тісто у форму для запікання.
Зверху викладаємо сливи, які потрібно перед цим помити та розрізати на дві частини.
Випікати в розігрітій духовці до 180-190 градусів протягом 40-45 хвилин до сухої шпажки.
Раніше ми писали про рецепт знаменитого сливового пирога, який друкували 7 років у New York Times.
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