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Ідеальний рецепт легендарного пирога зі сливами

23 жовтня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Болгарський пиріг зі сливами — відео рецепт
Пирог зі сливами. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Смачний болгарський пиріг зі сливами. Він виходить дуже смачним, у вас точно зявиться бажанням поділитися цим рецептом з близькими. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Бабусині рецепти.

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Вам знадобиться: 

  • 250 г масла вершкового або маргарину;
  • 270 г цукру;
  • 25 г ванільного цукру;
  • сіль;
  • 5 яєць;
  • 270 г борошна;
  • 2,5 ч. л.розпушувача;
  • 15-20 слив.

Для посипки:

  • 5 ч. л. цукру;
  • 2-2,5 ч. л. кориці;

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно змішати борошно та розпушувач. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Тепер потрібно змішати цукор та вершкове масло, за бажанням вершкове масло можна замінити на маргарин.  

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Додавання борошна. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

За допомогою міксера перетворюємо цукор та маргарин на дрібні крихти. Також потрібно додати трохи солі. 

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Додавання яєць. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Тепер поступово додаємо яйця та продовжуємо змішувати. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Далі в два етапи додаємо борошно та продовжуємо все змішувати. 

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Тісто в формі. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Тепер викладаємо тісто у форму для запікання. 

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Тісто та сливи. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Зверху викладаємо сливи, які потрібно перед цим помити та розрізати на дві частини. 

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Готовий пиріг. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Випікати в розігрітій духовці до 180-190 градусів протягом 40-45 хвилин до сухої шпажки.

Раніше ми писали про рецепт знаменитого сливового пирога, який друкували 7 років у New York Times.

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