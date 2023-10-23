Болгарський пиріг зі сливами — відео рецепт

Пирог зі сливами. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Смачний болгарський пиріг зі сливами. Він виходить дуже смачним, у вас точно зявиться бажанням поділитися цим рецептом з близькими.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Бабусині рецепти.

Читайте також:

Вам знадобиться:

250 г масла вершкового або маргарину;

270 г цукру;

25 г ванільного цукру;

сіль;

5 яєць;

270 г борошна;

2,5 ч. л.розпушувача;

15-20 слив.

Для посипки:

5 ч. л. цукру;

2-2,5 ч. л. кориці;

Спосіб приготування

Спочатку потрібно змішати борошно та розпушувач.

Приготування тіста. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Тепер потрібно змішати цукор та вершкове масло, за бажанням вершкове масло можна замінити на маргарин.

Додавання борошна. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

За допомогою міксера перетворюємо цукор та маргарин на дрібні крихти. Також потрібно додати трохи солі.

Додавання яєць. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Тепер поступово додаємо яйця та продовжуємо змішувати.

Приготування тіста. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Далі в два етапи додаємо борошно та продовжуємо все змішувати.

Тісто в формі. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Тепер викладаємо тісто у форму для запікання.

Тісто та сливи. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Зверху викладаємо сливи, які потрібно перед цим помити та розрізати на дві частини.

Готовий пиріг. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Випікати в розігрітій духовці до 180-190 градусів протягом 40-45 хвилин до сухої шпажки.

Раніше ми писали про рецепт знаменитого сливового пирога, який друкували 7 років у New York Times.