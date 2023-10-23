Болгарский пирог со сливами — видео рецепт

Идеальный рецепт легендарного пирога со сливами
Вкусный болгарский пирог со сливами. Он получается очень вкусным, у вас точно появится желание поделиться этим рецептом с близкими.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Бабушкины рецепты.
Вам понадобится:
- 250 г масла сливочного или маргарина;
- 270 г сахара;
- 25 г ванильного сахара;
- соль;
- 5 яиц;
- 270 г муки;
- 2,5 ч. л. рыхлителя;
- 15–20 слив.
Для посыпки:
- 5 ч. л. сахара;
- 2-2,5 ч. л. корицы;
Способ приготовления
Сначала нужно смешать муку и разрыхлитель.
Теперь нужно смешать сахар и сливочное масло, при желании сливочное масло можно заменить на маргарин.
С помощью миксера превращаем сахар и маргарин в мелкие крошки. Также нужно добавить немного соли.
Теперь постепенно добавляем яйца и продолжаем смешивать.
Далее в два этапа добавляем муку и продолжаем все смешивать.
Теперь выкладываем тесто в форму для запекания.
Сверху выкладываем сливы, которые нужно помыть перед этим и разрезать на две части.
Выпекать в разогретой духовке до 180-190 градусов в течение 40-45 минут до сухой шпажки.
Ранее мы писали о рецепте знаменитого сливового пирога, который печатали 7 лет в New York Times.
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