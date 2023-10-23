Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Идеальный рецепт легендарного пирога со сливами arrow

Идеальный рецепт легендарного пирога со сливами

23 октября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Болгарский пирог со сливами — видео рецепт
Пирог со сливами. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Вкусный болгарский пирог со сливами. Он получается очень вкусным, у вас точно появится желание поделиться этим рецептом с близкими.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Бабушкины рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • 250 г масла сливочного или маргарина;
  • 270 г сахара;
  • 25 г ванильного сахара;
  • соль;
  • 5 яиц;
  • 270 г муки;
  • 2,5 ч. л. рыхлителя;
  • 15–20 слив.

Для посыпки:

  • 5 ч. л. сахара;
  • 2-2,5 ч. л. корицы;

Способ приготовления

Сначала нужно смешать муку и разрыхлитель.

null
Приготовление теста. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Теперь нужно смешать сахар и сливочное масло, при желании сливочное масло можно заменить на маргарин.

null
Добавление муки. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

С помощью миксера превращаем сахар и маргарин в мелкие крошки. Также нужно добавить немного соли.

null
Добавление яиц. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Теперь постепенно добавляем яйца и продолжаем смешивать.

null
Приготовление теста. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Далее в два этапа добавляем муку и продолжаем все смешивать.

null
Тесто в форме. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Теперь выкладываем тесто в форму для запекания.

null
Тесто и сливы. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Сверху выкладываем сливы, которые нужно помыть перед этим и разрезать на две части.

null
Готовый пирог. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Выпекать в разогретой духовке до 180-190 градусов в течение 40-45 минут до сухой шпажки.

Ранее мы писали о рецепте знаменитого сливового пирога, который печатали 7 лет в New York Times.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

None

Цены на несколько основных продуктов взлетят уже этой осенью. Какие именно

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме