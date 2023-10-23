Болгарский пирог со сливами — видео рецепт

Пирог со сливами. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Вкусный болгарский пирог со сливами. Он получается очень вкусным, у вас точно появится желание поделиться этим рецептом с близкими.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Бабушкины рецепты.

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Вам понадобится:

250 г масла сливочного или маргарина;

270 г сахара;

25 г ванильного сахара;

соль;

5 яиц;

270 г муки;

2,5 ч. л. рыхлителя;

15–20 слив.

Для посыпки:

5 ч. л. сахара;

2-2,5 ч. л. корицы;

Способ приготовления

Сначала нужно смешать муку и разрыхлитель.

Приготовление теста. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Теперь нужно смешать сахар и сливочное масло, при желании сливочное масло можно заменить на маргарин.

Добавление муки. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

С помощью миксера превращаем сахар и маргарин в мелкие крошки. Также нужно добавить немного соли.

Добавление яиц. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Теперь постепенно добавляем яйца и продолжаем смешивать.

Приготовление теста. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Далее в два этапа добавляем муку и продолжаем все смешивать.

Тесто в форме. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Теперь выкладываем тесто в форму для запекания.

Тесто и сливы. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Сверху выкладываем сливы, которые нужно помыть перед этим и разрезать на две части.

Готовый пирог. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Выпекать в разогретой духовке до 180-190 градусов в течение 40-45 минут до сухой шпажки.

Ранее мы писали о рецепте знаменитого сливового пирога, который печатали 7 лет в New York Times.