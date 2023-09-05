Простий рецепт котлет, виходять дуже смачно — відео

Соковиті котлети. Фото: Freepik

Котлети за цим рецептом вийде зробити у кожного. А найголовніше, що вони завжди виходять соковитими та такими, як потрібно. Зберігайте собі вдалий рецепт котлет, точно не пошкодуєте.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.

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Вам знадобиться:

фарш 500 г;

цибуля 1 шт.;

хліб 200-250 г;

часник 3 зубчика;

олія 1 ст.л.;

вода 0,50 мл;

сіль, перець за смаком;

олія для смаження.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно замочити скибочки батону, щоб він гарно розмок. Потім пом'яти руками та додати фаршу.

Фарш, мука та хліб. Фото: YouTube @hospodynya

Потім потрібно на тертці натерти цибулю та часник і також додати до фаршу.

Батон для фаршу. Фото: YouTube @hospodynya

Далі додаємо сіль, за вашим смаком, перець чорний та столову ложку рослинної олії.

Цибуля та часник. Фото: YouTube @hospodynya

Потім додаємо дві столові ложки води, щоб фарш був потрібної консистенції.

Фарш для котлет. Фото: YouTube @hospodynya

Фарш потрібно відбити, щоб він більше не приставав до тарілки.

Формування котлет. Фото: YouTube @hospodynya

На 15 хвилин ставимо фарш до холодильника, так котлети буде зручніше формувати.

Котлети з фаршу. Фото: YouTube @hospodynya

Починаємо формувати котлети, потім залишиться посмажити.

Смаження котлет. Фото: YouTube @hospodynya

Розігріваємо пательню та відправляємо туди наші котлети.

Смажені котлети. Фото: YouTube @hospodynya

Перед тим як смажити котлети, їх потрібно обмакувати в борошні.

Смажені котлети. Фото: YouTube @hospodynya

Смажимо котлети з обох боків до готовності.

Раніше ми писали про рецепт соковитих українських котлет, три дієві секрети приготування. Отримаєте найсоковитіші свинячі котлети у своєму житті з приємним солодким присмаком.