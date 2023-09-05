Простий рецепт котлет, виходять дуже смачно — відео

Ідеальний рецепт котлет від української господині
Котлети за цим рецептом вийде зробити у кожного. А найголовніше, що вони завжди виходять соковитими та такими, як потрібно. Зберігайте собі вдалий рецепт котлет, точно не пошкодуєте.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.
Вам знадобиться:
- фарш 500 г;
- цибуля 1 шт.;
- хліб 200-250 г;
- часник 3 зубчика;
- олія 1 ст.л.;
- вода 0,50 мл;
- сіль, перець за смаком;
- олія для смаження.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно замочити скибочки батону, щоб він гарно розмок. Потім пом'яти руками та додати фаршу.
Потім потрібно на тертці натерти цибулю та часник і також додати до фаршу.
Далі додаємо сіль, за вашим смаком, перець чорний та столову ложку рослинної олії.
Потім додаємо дві столові ложки води, щоб фарш був потрібної консистенції.
Фарш потрібно відбити, щоб він більше не приставав до тарілки.
На 15 хвилин ставимо фарш до холодильника, так котлети буде зручніше формувати.
Починаємо формувати котлети, потім залишиться посмажити.
Розігріваємо пательню та відправляємо туди наші котлети.
Перед тим як смажити котлети, їх потрібно обмакувати в борошні.
Смажимо котлети з обох боків до готовності.
Раніше ми писали про рецепт соковитих українських котлет, три дієві секрети приготування. Отримаєте найсоковитіші свинячі котлети у своєму житті з приємним солодким присмаком.