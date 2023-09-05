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Ідеальний рецепт котлет від української господині

5 вересня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий рецепт котлет, виходять дуже смачно — відео
Соковиті котлети. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Котлети за цим рецептом вийде зробити у кожного. А найголовніше, що вони завжди виходять соковитими та такими, як потрібно. Зберігайте собі вдалий рецепт котлет, точно не пошкодуєте. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня

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Вам знадобиться: 

  • фарш 500 г;
  • цибуля 1 шт.;
  • хліб 200-250 г;
  • часник 3 зубчика;
  • олія  1 ст.л.;
  • вода 0,50 мл;
  • сіль, перець за смаком;
  • олія для смаження. 

Спосіб приготування

Спочатку потрібно замочити скибочки батону, щоб він гарно розмок. Потім пом'яти руками та додати фаршу. 

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Фарш, мука та хліб. Фото: YouTube @hospodynya

Потім потрібно на тертці натерти цибулю та часник і також додати до фаршу. 

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Батон для фаршу. Фото: YouTube @hospodynya

Далі додаємо сіль, за вашим смаком, перець чорний та столову ложку рослинної олії. 

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Цибуля та часник. Фото: YouTube @hospodynya

Потім додаємо дві столові ложки води, щоб фарш був потрібної консистенції. 

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Фарш для котлет. Фото: YouTube @hospodynya

Фарш потрібно відбити, щоб він більше не приставав до тарілки. 

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Формування котлет. Фото: YouTube @hospodynya

На 15 хвилин ставимо фарш до холодильника, так котлети буде зручніше формувати. 

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Котлети з фаршу. Фото: YouTube @hospodynya

Починаємо формувати котлети, потім залишиться посмажити. 

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Смаження котлет. Фото: YouTube @hospodynya

Розігріваємо пательню та відправляємо туди наші котлети.

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Смажені котлети. Фото: YouTube @hospodynya

Перед тим як смажити котлети, їх потрібно обмакувати в борошні. 

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Смажені котлети. Фото: YouTube @hospodynya

Смажимо котлети з обох боків до готовності. 

Раніше ми писали про рецепт соковитих українських котлет, три дієві секрети приготування. Отримаєте найсоковитіші свинячі котлети у своєму житті з приємним солодким присмаком.

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