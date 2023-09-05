Простой рецепт котлет, получаются очень вкусно — видео

Идеальный рецепт котлет от украинской хозяйки
Котлеты по этому рецепту получится сделать у каждого. А самое главное, что они всегда получаются сочными и такими, как нужно. Сохраняйте себе удачный рецепт котлет, точно не пожалеете.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.
Вам понадобится:
- фарш 500 г;
- лук 1 шт.;
- хлеб 200-250 г;
- чеснок 3 зубчика;
- масло 1 ст.л.;
- вода 0,50 мл;
- соль, перец по вкусу;
- масло для жарки.
Способ приготовления
Сначала нужно замочить ломтики батона, чтобы он хорошо размок. Затем помять руками и добавить фарш.
Затем нужно натереть на терке лук и чеснок и добавить к фаршу.
Далее добавляем соль по вашему вкусу, черный перец и столовую ложку растительного масла.
Затем добавляем две столовых ложки воды, чтобы фарш был нужной консистенции.
Фарш нужно отбить, чтобы он больше не приставал к тарелке.
На 15 минут ставим фарш в холодильник, так котлеты будет удобнее формировать.
Начинаем формировать котлеты, затем останется пожарить.
Разогреваем сковороду и отправляем туда наши котлеты.
Перед тем как жарить котлеты, их нужно обмакивать в муке.
Жарим котлеты с двух сторон до готовности.
Раньше мы писали о рецепте сочных украинских котлет, три действенных секрета приготовления. Получите самые сочные свиные котлеты в своей жизни с приятным сладким привкусом.