Простой рецепт котлет, получаются очень вкусно — видео

Сочные котлеты. Фото: Freepik

Котлеты по этому рецепту получится сделать у каждого. А самое главное, что они всегда получаются сочными и такими, как нужно. Сохраняйте себе удачный рецепт котлет, точно не пожалеете.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

Читайте также:

Вам понадобится:

фарш 500 г;

лук 1 шт.;

хлеб 200-250 г;

чеснок 3 зубчика;

масло 1 ст.л.;

вода 0,50 мл;

соль, перец по вкусу;

масло для жарки.

Способ приготовления

Сначала нужно замочить ломтики батона, чтобы он хорошо размок. Затем помять руками и добавить фарш.

Фарш, мука и хлеб. Фото: YouTube @hospodynya

Затем нужно натереть на терке лук и чеснок и добавить к фаршу.

Батон для фарша. Фото: YouTube @hospodynya

Далее добавляем соль по вашему вкусу, черный перец и столовую ложку растительного масла.

Лук и чеснок. Фото: YouTube @hospodynya

Затем добавляем две столовых ложки воды, чтобы фарш был нужной консистенции.

Фарш для котлет. Фото: YouTube @hospodynya

Фарш нужно отбить, чтобы он больше не приставал к тарелке.

Формирование котлет. Фото: YouTube @hospodynya

На 15 минут ставим фарш в холодильник, так котлеты будет удобнее формировать.

Котлеты из фарша. Фото: YouTube @hospodynya

Начинаем формировать котлеты, затем останется пожарить.

Жарка котлет. Фото: YouTube @hospodynya

Разогреваем сковороду и отправляем туда наши котлеты.

Жареные котлеты. Фото: YouTube @hospodynya

Перед тем как жарить котлеты, их нужно обмакивать в муке.

Жареные котлеты. Фото: YouTube @hospodynya

Жарим котлеты с двух сторон до готовности.

Раньше мы писали о рецепте сочных украинских котлет, три действенных секрета приготовления. Получите самые сочные свиные котлеты в своей жизни с приятным сладким привкусом.