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Идеальный рецепт котлет от украинской хозяйки

5 сентября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой рецепт котлет, получаются очень вкусно — видео
Сочные котлеты. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Котлеты по этому рецепту получится сделать у каждого. А самое главное, что они всегда получаются сочными и такими, как нужно. Сохраняйте себе удачный рецепт котлет, точно не пожалеете.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

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Вам понадобится:

  • фарш 500 г;
  • лук 1 шт.;
  • хлеб 200-250 г;
  • чеснок 3 зубчика;
  • масло 1 ст.л.;
  • вода 0,50 мл;
  • соль, перец по вкусу;
  • масло для жарки.

Способ приготовления

Сначала нужно замочить ломтики батона, чтобы он хорошо размок. Затем помять руками и добавить фарш.

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Фарш, мука и хлеб. Фото: YouTube @hospodynya

Затем нужно натереть на терке лук и чеснок и добавить к фаршу.

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Батон для фарша. Фото: YouTube @hospodynya

Далее добавляем соль по вашему вкусу, черный перец и столовую ложку растительного масла.

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Лук и чеснок. Фото: YouTube @hospodynya

Затем добавляем две столовых ложки воды, чтобы фарш был нужной консистенции.

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Фарш для котлет. Фото: YouTube @hospodynya

Фарш нужно отбить, чтобы он больше не приставал к тарелке.

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Формирование котлет. Фото: YouTube @hospodynya

На 15 минут ставим фарш в холодильник, так котлеты будет удобнее формировать.

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Котлеты из фарша. Фото: YouTube @hospodynya

Начинаем формировать котлеты, затем останется пожарить.

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Жарка котлет. Фото: YouTube @hospodynya

Разогреваем сковороду и отправляем туда наши котлеты.

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Жареные котлеты. Фото: YouTube @hospodynya

Перед тем как жарить котлеты, их нужно обмакивать в муке.

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Жареные котлеты. Фото: YouTube @hospodynya

Жарим котлеты с двух сторон до готовности.

Раньше мы писали о рецепте сочных украинских котлет, три действенных секрета приготовления. Получите самые сочные свиные котлеты в своей жизни с приятным сладким привкусом.

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