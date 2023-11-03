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Ідеальний рецепт гарбузового манника без яєць

3 листопада 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачна запіканка з гарбузом — відео рецепт
Гарбузовий манник. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже простий та швидкий у приготуванні манник. Гарбуз робить його корисним, а завдяки сиропу він дуже соковитий. У цьому рецепті використовується велика форма для запікання, але якщо взяти менше, то пиріг вийде вище і нагадуватиме популярний морквяний торт.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • кефір 400 г;
  • гарбуз 450 г;
  • цукор 150 г;
  • манка 400 г;
  • розпушувач 1 п. (18г);
  • цедра апельсина (натерти на дрібній тертці).

Для сиропу:

  • вода 240 мл;
  • цукор 200 г;
  • сік лимона 2 шт.;
  • бадьян 2 зірочки;
  • форма для запікання 30 на 25 див.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно натерти гарбуз на дрібній тертці.

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Гарбуз та манка. Фото: YouTube @evadaren

У мисці змішати всі інгредієнти та ретельно перемішати.

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Додавання гарбуза. Фото: YouTube @evadaren

Форму для випічки змастити олією та викласти в неї тісто.

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Маса для пирога. Фото: YouTube @evadaren

Випікати манник потрібно при 180 градусів протягом 40-50 хв. Для сиропу з'єднати воду, цукор, сік лимона та бадьян, проварити 10-15 хв.

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Приготування пирога. Фото: YouTube @evadaren

Манник дістати з духовки та акуратно залити гарячим сиропом.

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Сироп для пирога. Фото: YouTube @evadaren

Потрібно дати час ввібратися сиропу (хвилин 15) і можна куштувати.

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Шматок пирога. Фото: YouTube @evadaren

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