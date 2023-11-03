Смачна запіканка з гарбузом — відео рецепт

Ідеальний рецепт гарбузового манника без яєць
Дуже простий та швидкий у приготуванні манник. Гарбуз робить його корисним, а завдяки сиропу він дуже соковитий. У цьому рецепті використовується велика форма для запікання, але якщо взяти менше, то пиріг вийде вище і нагадуватиме популярний морквяний торт.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- кефір 400 г;
- гарбуз 450 г;
- цукор 150 г;
- манка 400 г;
- розпушувач 1 п. (18г);
- цедра апельсина (натерти на дрібній тертці).
Для сиропу:
- вода 240 мл;
- цукор 200 г;
- сік лимона 2 шт.;
- бадьян 2 зірочки;
- форма для запікання 30 на 25 див.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно натерти гарбуз на дрібній тертці.
У мисці змішати всі інгредієнти та ретельно перемішати.
Форму для випічки змастити олією та викласти в неї тісто.
Випікати манник потрібно при 180 градусів протягом 40-50 хв. Для сиропу з'єднати воду, цукор, сік лимона та бадьян, проварити 10-15 хв.
Манник дістати з духовки та акуратно залити гарячим сиропом.
Потрібно дати час ввібратися сиропу (хвилин 15) і можна куштувати.
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