Смачна запіканка з гарбузом — відео рецепт

Гарбузовий манник. Фото: YouTube @evadaren

Дуже простий та швидкий у приготуванні манник. Гарбуз робить його корисним, а завдяки сиропу він дуже соковитий. У цьому рецепті використовується велика форма для запікання, але якщо взяти менше, то пиріг вийде вище і нагадуватиме популярний морквяний торт.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

кефір 400 г;

гарбуз 450 г;

цукор 150 г;

манка 400 г;

розпушувач 1 п. (18г);

цедра апельсина (натерти на дрібній тертці).

Для сиропу:

вода 240 мл;

цукор 200 г;

сік лимона 2 шт.;

бадьян 2 зірочки;

форма для запікання 30 на 25 див.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно натерти гарбуз на дрібній тертці.

Гарбуз та манка. Фото: YouTube @evadaren

У мисці змішати всі інгредієнти та ретельно перемішати.

Додавання гарбуза. Фото: YouTube @evadaren

Форму для випічки змастити олією та викласти в неї тісто.

Маса для пирога. Фото: YouTube @evadaren

Випікати манник потрібно при 180 градусів протягом 40-50 хв. Для сиропу з'єднати воду, цукор, сік лимона та бадьян, проварити 10-15 хв.

Приготування пирога. Фото: YouTube @evadaren

Манник дістати з духовки та акуратно залити гарячим сиропом.

Сироп для пирога. Фото: YouTube @evadaren

Потрібно дати час ввібратися сиропу (хвилин 15) і можна куштувати.

Шматок пирога. Фото: YouTube @evadaren

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