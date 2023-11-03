Вкусная запеканка с тыквой — видео рецепт

Тыквенный манник. Фото: YouTube @evadaren

Очень простой и быстрый в приготовлении манник. Тыква делает его полезным, а благодаря сиропу он очень сочный. В этом рецепте используется большая форма для запекания, но если взять меньше, то пирог получится выше и будет напоминать популярный морковный торт.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

кефир 400 г;

тыква 450 г;

сахар 150 г;

манка 400 г;

разрыхлитель 1 п. (18г.);

цедра апельсина (натереть на мелкой тёрке).

Для сиропа:

вода 240 мл;

сахар 200 г;

сок лимона 2 шт;

бадьян 2 звездочки;

форма для запекания 30 на 25 см.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть тыкву на мелкой тёрке.

Тыква и манка. Фото: YouTube @evadaren

В миске смешать все ингредиенты и тщательно перемешать.

Добавление тыквы. Фото: YouTube @evadaren

Форму для выпечки смазать маслом и выложить в нее тесто.

Масса для пирога. Фото: YouTube @evadaren

Выпекать манник нужно при 180 градусах 40-50 мин. Для сиропа соединить воду, сахар, сок лимона и бадьян, проварить 10-15 мин.

Приготовление пирога. Фото: YouTube @evadaren

Манник достать из духовки и аккуратно залить горячим сиропом.

Сироп для пирога. Фото: YouTube @evadaren

Нужно дать время впитаться сиропу (минут 15) и можно пробовать.

Кусок пирога. Фото: YouTube @evadaren

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