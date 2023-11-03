Вкусная запеканка с тыквой — видео рецепт

Идеальный рецепт тыквенного манника без яиц
Очень простой и быстрый в приготовлении манник. Тыква делает его полезным, а благодаря сиропу он очень сочный. В этом рецепте используется большая форма для запекания, но если взять меньше, то пирог получится выше и будет напоминать популярный морковный торт.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- кефир 400 г;
- тыква 450 г;
- сахар 150 г;
- манка 400 г;
- разрыхлитель 1 п. (18г.);
- цедра апельсина (натереть на мелкой тёрке).
Для сиропа:
- вода 240 мл;
- сахар 200 г;
- сок лимона 2 шт;
- бадьян 2 звездочки;
- форма для запекания 30 на 25 см.
Способ приготовления
Сначала нужно натереть тыкву на мелкой тёрке.
В миске смешать все ингредиенты и тщательно перемешать.
Форму для выпечки смазать маслом и выложить в нее тесто.
Выпекать манник нужно при 180 градусах 40-50 мин. Для сиропа соединить воду, сахар, сок лимона и бадьян, проварить 10-15 мин.
Манник достать из духовки и аккуратно залить горячим сиропом.
Нужно дать время впитаться сиропу (минут 15) и можно пробовать.
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