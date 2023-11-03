Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Идеальный рецепт тыквенного манника без яиц arrow

Идеальный рецепт тыквенного манника без яиц

3 ноября 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусная запеканка с тыквой — видео рецепт
Тыквенный манник. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень простой и быстрый в приготовлении манник. Тыква делает его полезным, а благодаря сиропу он очень сочный. В этом рецепте используется большая форма для запекания, но если взять меньше, то пирог получится выше и будет напоминать популярный морковный торт. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • кефир 400 г;
  • тыква 450 г;
  • сахар 150 г;
  • манка 400 г;
  • разрыхлитель 1 п. (18г.);
  • цедра апельсина (натереть на мелкой тёрке).

Для сиропа:

  • вода 240 мл;
  • сахар 200 г;
  • сок лимона 2 шт;
  • бадьян 2 звездочки;
  • форма для запекания 30 на 25 см. 

Способ приготовления 

Сначала нужно натереть тыкву на мелкой тёрке. 

null
Тыква и манка. Фото: YouTube @evadaren

В миске смешать все ингредиенты и тщательно перемешать.

null
Добавление тыквы. Фото: YouTube @evadaren

Форму для выпечки смазать маслом и выложить в нее тесто.

null
Масса для пирога. Фото: YouTube @evadaren

Выпекать манник нужно при 180 градусах 40-50 мин. Для сиропа соединить воду, сахар, сок лимона и бадьян, проварить 10-15 мин.

null
Приготовление пирога. Фото: YouTube @evadaren

Манник достать из духовки и аккуратно залить горячим сиропом. 

null
Сироп для пирога. Фото: YouTube @evadaren

Нужно дать время впитаться сиропу (минут 15) и можно пробовать.

null
Кусок пирога. Фото: YouTube @evadaren

Ранее мы писали про самый простой идеальный рецепт шарлотки с яблоками. 

Также мы писали о простом рецепте медовика за 30 минут, без раскатки лепешек.

Рецепт торта "Наполеон" без выпечки за 20 минут.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме