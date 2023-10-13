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Ідеальний маринад для білих грибів: рецепт від карпатського грибника

13 жовтня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Правильний маринад для білих грибів — відео рецепт
Біли гриби. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Грибний сезон у розпалі. Сьогодні готуємо мариновані білі гриби за рецептом грибника  із Карпат. Це найвдаліший рецеп. З таким маринадом можна консервувати білі гриби, лисички, підпеньки, печериці, маслюки.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться: 

  • вода 1 л;
  • оцет (9%) 50 мл (додатково оцет 1 ст.л. на 1 л.б);
  • сіль 3 ч.л. (30 г);
  • цукор 2 ст.л. (50 г).

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно почистити гриби та розрізати їх навпіл. 

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Біли гриби. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Гриби складаємо в каструлю та заливаємо водою та починаємо варити. 

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Біли гриби. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Коли гриби починають кипіти, знімаємо всю піну. Це потрібно робити обов'язково. 

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Біли гриби. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Гриби потрібно варити не менше однієї години. 

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Гриби в воді. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер приготуємо маринад. Для цього потрібно додати на 1 літр води 50 мл оцту, сіль та цукор. Все ретельно перемішати та довести до кипіння. 

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Спеції в банках. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Коли маринад закипів, зливаємо гриби на друшляк. 

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Гриби в банках. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

На дно кожної банки кладемо лавровий лист та перець горошком. 

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Стерилізація банок. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі складаємо гриби в банки, але не заповнюючи до кінця. 

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Мариновані гриби. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер заливаємо маринадом, накриваємо кришками та відправляємо в каструлю для стерилізації протягом 20 хвилин з моменту закипання. Перед тем, як будемо закривати банки, в кожну банку, додаємо по одній столовій ложці оцту. 

Раніше ми писали про рецепт маринованих білих грибів на зиму за карпатським рецептом. 

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