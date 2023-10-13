Правильний маринад для білих грибів — відео рецепт

Ідеальний маринад для білих грибів: рецепт від карпатського грибника
Грибний сезон у розпалі. Сьогодні готуємо мариновані білі гриби за рецептом грибника із Карпат. Це найвдаліший рецеп. З таким маринадом можна консервувати білі гриби, лисички, підпеньки, печериці, маслюки.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- вода 1 л;
- оцет (9%) 50 мл (додатково оцет 1 ст.л. на 1 л.б);
- сіль 3 ч.л. (30 г);
- цукор 2 ст.л. (50 г).
Спосіб приготування
Спочатку потрібно почистити гриби та розрізати їх навпіл.
Гриби складаємо в каструлю та заливаємо водою та починаємо варити.
Коли гриби починають кипіти, знімаємо всю піну. Це потрібно робити обов'язково.
Гриби потрібно варити не менше однієї години.
Тепер приготуємо маринад. Для цього потрібно додати на 1 літр води 50 мл оцту, сіль та цукор. Все ретельно перемішати та довести до кипіння.
Коли маринад закипів, зливаємо гриби на друшляк.
На дно кожної банки кладемо лавровий лист та перець горошком.
Далі складаємо гриби в банки, але не заповнюючи до кінця.
Тепер заливаємо маринадом, накриваємо кришками та відправляємо в каструлю для стерилізації протягом 20 хвилин з моменту закипання. Перед тем, як будемо закривати банки, в кожну банку, додаємо по одній столовій ложці оцту.
Раніше ми писали про рецепт маринованих білих грибів на зиму за карпатським рецептом.
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