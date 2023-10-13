Правильний маринад для білих грибів — відео рецепт

Біли гриби. Фото: Freepik

Грибний сезон у розпалі. Сьогодні готуємо мариновані білі гриби за рецептом грибника із Карпат. Це найвдаліший рецеп. З таким маринадом можна консервувати білі гриби, лисички, підпеньки, печериці, маслюки.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

вода 1 л;

оцет (9%) 50 мл (додатково оцет 1 ст.л. на 1 л.б);

сіль 3 ч.л. (30 г);

цукор 2 ст.л. (50 г).

Спосіб приготування

Спочатку потрібно почистити гриби та розрізати їх навпіл.

Біли гриби. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Гриби складаємо в каструлю та заливаємо водою та починаємо варити.

Біли гриби. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Коли гриби починають кипіти, знімаємо всю піну. Це потрібно робити обов'язково.

Біли гриби. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Гриби потрібно варити не менше однієї години.

Гриби в воді. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер приготуємо маринад. Для цього потрібно додати на 1 літр води 50 мл оцту, сіль та цукор. Все ретельно перемішати та довести до кипіння.

Спеції в банках. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Коли маринад закипів, зливаємо гриби на друшляк.

Гриби в банках. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

На дно кожної банки кладемо лавровий лист та перець горошком.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі складаємо гриби в банки, але не заповнюючи до кінця.

Мариновані гриби. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер заливаємо маринадом, накриваємо кришками та відправляємо в каструлю для стерилізації протягом 20 хвилин з моменту закипання. Перед тем, як будемо закривати банки, в кожну банку, додаємо по одній столовій ложці оцту.

Раніше ми писали про рецепт маринованих білих грибів на зиму за карпатським рецептом.