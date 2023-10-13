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Идеальный маринад для белых грибов: рецепт от карпатского грибника

13 октября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Правильный маринад для белых грибов — видео рецепт
Белые грибы. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Грибной сезон в разгаре. Сегодня готовим маринованные белые грибы по рецепту грибника из Карпат. Это самый удачный рецепт. С таким маринадом можно консервировать белые грибы, лисички, подпеньки, шампиньоны, маслята.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

  • вода 1л;
  • уксус (9%) 50 мл (дополнительно уксус 1 ст.л. на 1 л.б);
  • соль 3 ч.л. (30 г);
  • сахар 2 ст.л. (50 г).

Способ приготовления

Сначала нужно почистить грибы и разрезать их пополам.

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Белые грибы. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Грибы складываем в кастрюлю и заливаем водой и начинаем варить.

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Белые грибы. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Когда грибы начинают кипеть, снимаем всю пену. Это нужно делать обязательно.

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Белые грибы. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Грибы нужно варить не менее одного часа.

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Грибы в воде. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь приготовим маринад. Для этого необходимо добавить на 1 литр воды 50 мл уксуса, соль и сахар. Все тщательно перемешать и довести до кипения.

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Специи в банках. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Когда маринад закипел, сливаем грибы на дуршлаг.

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Грибы в банках. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

На дно каждой банки кладем лавровый лист и перец горошком.

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Стерилизация банок. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далее складываем грибы в банки, но не заполняя до конца.

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Маринованные грибы. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь заливаем маринадом, накрываем крышками и отправляем в кастрюлю для стерилизации в течение 20 минут с момента закипания. Перед тем, как будем закрывать банки, в каждую банку добавляем по одной столовой ложке уксуса.

Раньше мы писали о рецепте маринованных белых грибов на зиму по карпатскому рецепту.

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