Правильный маринад для белых грибов — видео рецепт

Идеальный маринад для белых грибов: рецепт от карпатского грибника
Грибной сезон в разгаре. Сегодня готовим маринованные белые грибы по рецепту грибника из Карпат. Это самый удачный рецепт. С таким маринадом можно консервировать белые грибы, лисички, подпеньки, шампиньоны, маслята.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- вода 1л;
- уксус (9%) 50 мл (дополнительно уксус 1 ст.л. на 1 л.б);
- соль 3 ч.л. (30 г);
- сахар 2 ст.л. (50 г).
Способ приготовления
Сначала нужно почистить грибы и разрезать их пополам.
Грибы складываем в кастрюлю и заливаем водой и начинаем варить.
Когда грибы начинают кипеть, снимаем всю пену. Это нужно делать обязательно.
Грибы нужно варить не менее одного часа.
Теперь приготовим маринад. Для этого необходимо добавить на 1 литр воды 50 мл уксуса, соль и сахар. Все тщательно перемешать и довести до кипения.
Когда маринад закипел, сливаем грибы на дуршлаг.
На дно каждой банки кладем лавровый лист и перец горошком.
Далее складываем грибы в банки, но не заполняя до конца.
Теперь заливаем маринадом, накрываем крышками и отправляем в кастрюлю для стерилизации в течение 20 минут с момента закипания. Перед тем, как будем закрывать банки, в каждую банку добавляем по одной столовой ложке уксуса.
Раньше мы писали о рецепте маринованных белых грибов на зиму по карпатскому рецепту.
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