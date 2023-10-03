Сирники, які вийдуть з першого разу — відео рецепт

Ідеальні сирники, як в ресторані за рецептом Клопотенка
Шеф кухар Євген Клопотенко поділився рецептом сирників, які виходять, як в ресторані. Весь секрет сирників в ідеальних пропорціях, тому просто дотримуйтеся їх і отримаєте страву, як в ресторані.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko.
Вам знадобиться:
- 400 г кисломолочного сиру 9%;
- 5 г ванільного цукру;
- 3 ст. л. цукру;
- 1 яєчний жовток;
- 6 ст. л. борошна;
- соняшникова олія для смаження;
- сметана, ягоди чи мед для подачі (за бажанням).
Спосіб приготування
Спочатку беремо 400 грамів кисломолочного сиру, додаємо ванільний цукор, жовток, сіль і все гарно перемішуємо.
Потім додаємо 6 столових ложок борошна, в цьому рецепті важливо дотримуватися всіх пропорцій.
Далі потрібно все ретельно перемішати.
Розкатуємо сирну масу в ковбасу та нарізаємо на невеликі шматочки, формуємо сирники.
Це можно зробити з допомогою склянки.
Розігріваємо пательню та смажимо сирники з обох сторін до готовності.
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