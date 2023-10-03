Сирники, які вийдуть з першого разу — відео рецепт

Сирники, як в ресторані. Фото: YouTube @klopotenko

Шеф кухар Євген Клопотенко поділився рецептом сирників, які виходять, як в ресторані. Весь секрет сирників в ідеальних пропорціях, тому просто дотримуйтеся їх і отримаєте страву, як в ресторані.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko.

Читайте також:

Вам знадобиться:

400 г кисломолочного сиру 9%;

5 г ванільного цукру;

3 ст. л. цукру;

1 яєчний жовток;

6 ст. л. борошна;

соняшникова олія для смаження;

сметана, ягоди чи мед для подачі (за бажанням).

Спосіб приготування

Спочатку беремо 400 грамів кисломолочного сиру, додаємо ванільний цукор, жовток, сіль і все гарно перемішуємо.

Складові для сирників. Фото: YouTube @klopotenko

Потім додаємо 6 столових ложок борошна, в цьому рецепті важливо дотримуватися всіх пропорцій.

Додавання цукру. Фото: YouTube @klopotenko

Далі потрібно все ретельно перемішати.

Сирна маса. Фото: YouTube @klopotenko

Розкатуємо сирну масу в ковбасу та нарізаємо на невеликі шматочки, формуємо сирники.

Формування сирників. Фото: YouTube @klopotenko

Це можно зробити з допомогою склянки.

Смажені сирники. Фото: YouTube @klopotenko

Розігріваємо пательню та смажимо сирники з обох сторін до готовності.

Готові сирники. Фото: YouTube @klopotenko

Пропонуємо також ознайомитися з ідеальними українськими сирниками за досконалим рецептом.

Ще в нашій добірці рецепт, який шукають усі, а саме сирники за 10 хвилин.

Також нагадаємо про рецепт і секрет від шефа, як приготувати сирники ідеальної форми.