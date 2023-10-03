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Ідеальні сирники, як в ресторані за рецептом Клопотенка

3 жовтня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Сирники, які вийдуть з першого разу — відео рецепт
Сирники, як в ресторані. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Шеф кухар Євген Клопотенко поділився рецептом сирників, які виходять, як в ресторані. Весь секрет сирників в ідеальних пропорціях, тому просто дотримуйтеся їх і отримаєте страву, як в ресторані. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko.

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Вам знадобиться: 

  • 400 г кисломолочного сиру 9%;
  • 5 г ванільного цукру;
  • 3 ст. л. цукру;
  • 1 яєчний жовток;
  • 6 ст. л. борошна;
  • соняшникова олія для смаження;
  • сметана, ягоди чи мед для подачі (за бажанням). 

Спосіб приготування 

Спочатку беремо 400 грамів кисломолочного сиру, додаємо ванільний цукор, жовток, сіль і все гарно перемішуємо. 

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Складові для сирників. Фото: YouTube @klopotenko

Потім додаємо 6 столових ложок борошна, в цьому рецепті важливо дотримуватися всіх пропорцій. 

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Додавання цукру. Фото: YouTube @klopotenko

Далі потрібно все ретельно перемішати.

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Сирна маса. Фото: YouTube @klopotenko

Розкатуємо сирну масу в ковбасу та нарізаємо на невеликі шматочки, формуємо сирники.

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Формування сирників. Фото: YouTube @klopotenko

Це можно зробити з допомогою склянки. 

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Смажені сирники. Фото: YouTube @klopotenko

Розігріваємо пательню та смажимо сирники з обох сторін до готовності. 

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Готові сирники. Фото: YouTube @klopotenko

Пропонуємо також ознайомитися з ідеальними українськими сирниками за досконалим рецептом. 

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